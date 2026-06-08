Vào đảo Bồng Lai thưởng trà, ăn món ngon từ sen Huế

Ngày 8.6, Sở Du lịch TP.Huế thông tin Ngày hội Sen Huế 2026 chủ đề "Ngự liên thức thủy" sẽ được tổ chức tại đảo Bồng Lai, hồ Tịnh Tâm (P.Phú Xuân, TP.Huế), quy tụ nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm.

Không gian hồ Tịnh Tâm

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đảo Bồng Lai trong hồ Tịnh Tâm, nơi sẽ tổ chức Ngày hội sen Huế 2026 ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Chương trình nằm trong khuôn khổ Lễ hội mùa hạ - Festival Huế, diễn ra từ ngày 19.6 đến ngày 21.6. Sự kiện mang đến một không gian trải nghiệm văn hóa gắn với sen Huế, là dịp để giới thiệu các sản phẩm du lịch, ẩm thực, làng nghề truyền thống đặc trưng của Huế đến với người dân, du khách trong nước và quốc tế.

Trong khuôn khổ sự kiện sẽ diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc như không gian thực cảnh về sen trên mặt hồ và khu vực đảo Bồng Lai với các tiểu cảnh nghệ thuật, hệ thống ánh sáng, không gian sắp đặt và khu vực check-in mang đậm dấu ấn văn hóa Huế.

Tại đây sẽ có khu vực trưng bày, giới thiệu các sản phẩm, thực phẩm chế biến từ sen như bánh sen, trà sen, mứt sen...; các sản phẩm thủ công mỹ nghệ và quà lưu niệm về sen như tranh sen, nón lá sen, vòng hạt sen, áo dài thêu họa tiết hoa sen...

Người dân và du khách sẽ được trải nghiệm ướp trà sen và thưởng thức trong không gian hồ Tịnh Tâm ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Trà sen hồ Tịnh Tâm ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Bên cạnh đó, chuỗi workshop cộng đồng sẽ mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm thú vị như ướp trà và thưởng thức trà sen ngự, làm hoa sen giấy Thanh Tiên, trải nghiệm sản xuất tinh dầu sen cùng nhiều hoạt động tương tác đặc sắc khác, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa bản địa và nghề thủ công truyền thống.

Ban tổ chức cho biết, điểm nhấn của Ngày hội sen Huế 2026 là chương trình nghệ thuật kết hợp trải nghiệm ẩm thực mang tên "Thức thủy show". Sự kiện hòa quyện nghệ thuật trình diễn, âm nhạc, ánh sáng cùng các món ăn chế biến từ sen, qua đó kể câu chuyện về chiều sâu văn hóa, tinh hoa ẩm thực và nét thanh lịch của con người xứ Huế.

Ngày hội sen Huế 2026 với chủ đề "Ngự liên thức thủy" được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp thanh khiết của hoa sen trong đời sống và văn hóa cung đình Huế. Sự kiện diễn ra trên mặt nước hồ Tịnh Tâm - thắng cảnh nổi tiếng gắn liền với hình ảnh sen ngự và những giá trị di sản đặc sắc của triều Nguyễn.

Thời điểm này, sen trắng ở hồ Tịnh Tâm đang bung nở ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Sen trắng hồ Tịnh Tâm có hoa nhỏ tinh khôi, hương thơm thanh khiết ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Hồ Tịnh Tâm nằm bên trong kinh thành Huế, từng là một trong những ngự uyển nổi tiếng của triều đình nhà Nguyễn và được vua Thiệu Trị xếp vào "Thần kinh nhị thập cảnh". Nơi đây nổi tiếng với giống sen trắng địa phương, còn gọi là "sen ngự" tiến vua. Sen ngự có hoa nhỏ, sắc trắng tinh khôi, hương thơm thanh khiết; hạt thơm, bở và bùi. Những ngày gần đây, khi sen trắng trong hồ đồng loạt bung nở, đông đảo người dân và du khách đã tìm đến tham quan, chụp ảnh, thưởng trà và tận hưởng vẻ đẹp thanh bình của thắng cảnh nổi tiếng giữa lòng cố đô.