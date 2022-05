Ai xứng đáng trở thành VĐV xuất sắc nhất SEA Games 31?

Cuộc cạnh tranh giành danh hiệu VĐV xuất sắc nhất SEA Games 31 sẽ rất quyết liệt và ứng viên sáng giá thuộc về những gương mặt không chỉ đạt nhiều HCV mà còn phá ít nhất 1 kỷ lục SEA Games 31.

Về danh hiệu dành cho VĐV nữ, cô gái quê Bắc Giang Nguyễn Thị Oanh (sinh năm 1995) xứng đáng là đối thủ nặng ký. Tại SEA Games 31, cô đã lập cú hattrick ngoạn mục với 3 HCV ở 3 nội dung 1.500 m nữ, 5.000 m nữ, 3.000 m vượt chướng vật. Trong đó Oanh còn phá kỷ lục SEA Games ở nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật nữ.

Đối thủ của Oanh và VĐV bơi của Singapore Jing Wen Quah. Cô gái sinh năm 2000 đã giành 6 HCV tại SEA Games 31, trong đó có 3 HCV cá nhân và 3 HCV nội dung tiếp sức, phá kỷ lục SEA Games ở nội dung 200 m bướm.

Ở danh hiệu dành cho nam, có 3 ứng viên sáng giá. Trong đó không thể không nhắc đến kình ngư sinh năm 2000 Nguyễn Huy Hoàng của đoàn Việt Nam. Tại SEA Games, kình ngư người Quảng Bình giành 5 HCV, phá 2 kỷ lục SEA Games. Hoàng đã rất xuất sắc giành 4 HCV cá nhân ở các nội dung 400 m tự do, phá kỷ lục SEA Games ; 1.500 m tự do; 800 m tự do, 200 m bướm. Ngoài ra Hoàng và đồng đội còn tạo địa chấn khi giành HCV nội dung 4x200 m tự do nam, phá kỷ lục SEA Games, lật đổ nhà vô địch Olympic Schooling và đồng đội.

Một VĐV nam khác là thần đồng điền kinh Puripol Boonson (Thái Lan), giành 3 HCV nội dung 100 m, 200 m và 4x100 m nam. Cũng là gương mặt đặc biệt xuất sắc ở đại hội năm nay - VĐV TDDC Carlos Yulo (Philippines) giành 5 HCV, trong đó đồng HCV nội dung xà đơn cùng Đinh Phương Thành.

Ban tổ chức SEA Games sẽ lập danh sách dự kiến và Bộ VH-TT-DL sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về VĐV nam và nữ xuất sắc nhất đại hội.