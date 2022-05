Airbus chào hàng hãng bay Việt máy bay mới A220-300 chi phí thấp

Máy bay chở khách Airbus A220-300 mới đã trình diễn tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) sáng nay 6.5 trong hành trình bay trình diễn tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trước đó, chiếc máy bay này đã trình diễn ở Sydney (Úc), Singapore và dừng chân tại Hà Nội, trước khi đến Tokyo (Nhật Bản) trong hành trình kéo dài 1 tuần.

Đại diện hãng sản xuất máy bay Airbus cho hay, dòng máy bay A220 có 2 phiên bản gồm A220-100 có khả năng chuyên chở từ 100 - 130 hành khách và A220-300 có khả năng chuyên chở từ 130 - 160 hành khách theo cấu hình tiêu chuẩn.

Đây cũng là sự lựa chọn lý tưởng cho các hãng hàng không khi cần một máy bay bổ sung cho các máy bay thuộc dòng A320 hiện có với chi phí hoạt động thấp hơn.

Với khả năng bay liên tục lên đến 6.300 km, A220 thể hiện tầm bay vượt trội, cho phép kết nối giữa Việt Nam với Úc, Trung Đông và Bắc Á.

“Tầm bay và hiệu suất của A220 cho thấy máy bay là sự lựa chọn lý tưởng cho các hãng hàng không muốn khai thác các đường bay mới trong khu vực bên ngoài Việt Nam, đồng thời là chiếc máy bay phù hợp cho các đường bay khởi hành từ các sân bay địa phương ra ngoài Việt Nam và mang lại lợi nhuận”, đại diện Airbus cho hay.

Dù chưa có đơn đặt hàng nào từ các hãng hàng không Việt Nam, song đại diện Airbus đánh giá thị trường Việt Nam rất tiềm năng với dòng máy bay này.

Airbus là một trong những nhà cung cấp máy bay lớn nhất tại thị trường hàng không Việt Nam hiện nay, khi các hãng Vietnam Airlines, Bamboo Airways, Pacific Airlines và Vietravel Airlines đều đang khai thác các máy bay A320, A330 và A350 của hãng.