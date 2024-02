Akram Afif: ‘Đội tuyển Qatar đã biến đau thương thành sức mạnh để vô địch’

Gặp đội tuyển Jordan ở trận đấu cuối cùng, Akram Afif trở thành ngôi sao sáng nhất. Anh ghi cú hat-trick trên chấm phạt đền, qua đó giúp đội tuyển Qatar có thắng lợi 3-1 trước đối thủ. Đồng thời, Akram Afif cũng nhận luôn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất và Vua phá lưới tại Asian Cup 2023 với 8 bàn thắng.

Akram Afif chia sẻ đầy cảm xúc: “Trước giải đấu, tôi rất buồn vì chẳng có ai đề cử đội tuyển Qatar cho danh hiệu vô địch. Khi bạn thiếu đi niềm tin, đó là tổn thương cực lớn. Đớn đau hơn hơn, trước Asian Cup 2023, đội tuyển Qatar đang là nhà vô địch. Chúng tôi đã biến những đau thương thành sức mạnh, Qatar đã là đội mạnh nhất tại Asian Cup. Hạnh phúc hơn khi chúng tôi làm được điều đó trên sân nhà.

Mỗi giải đấu đội tuyển Qatar tham gia, chúng tôi đều nỗ lực để rút ra bài học. Ở các giải đấu trước đó, chẳng hạn như việc trải qua 3 trận thua liên tiếp ở World Cup trên sân nhà, điều đó thật khó khăn. Nhưng xin CĐV hãy hiểu cho chúng tôi vì đó cũng là lần đầu tiên đội có mặt ở World Cup.

Đội tuyển Qatar đã ở một vị thế khác, chúng tôi có nhiều kinh nghiệm hơn. Chức vô địch là lời khẳng định mạnh mẽ nhất cho điều đó”.

Akram Afif khẳng định chức vô địch Asian Cup 2023 là câu trả lời đanh thép nhất cho những chỉ trích REUTERS

Việc liên tục tỏa sáng tại Asian Cup 2023 giúp sự tự tin của Akram Afif lên rất cao. Cầu thủ sinh năm 1996 mong rằng mình có cơ hội để thử sức ở các giải đấu ở châu Âu.

Akram Afif nói tiếp: “Việc thi đấu ở châu Âu tất nhiên là ước mơ của tôi. Thậm chí, tôi muốn chơi ở châu Âu vào ngày mai nếu có thể. Tuy nhiên tôi không muốn ngồi mòn mỏi trên băng ghế dự bị. Ngoài ra, mọi thứ vẫn còn nằm ở quyết định của đội bóng chủ quản và vợ của tôi”.

Akram Afif có màn trình diễn chói sáng tại Asian Cup 2023 REUTERS

Trong khi đó, HLV Marquez Lopez cũng bày tỏ sự vui mừng khi giúp đội tuyển Qatar giành danh hiệu vô địch: “Gặp Jordan trong trận chung kết thật sự khó khăn, nhưng đội tuyển Qatar đã giành được chiến thắng vì các cầu thủ của tôi có quyết tâm lớn hơn.

Trình độ của đội tuyển Qatar liên tục được nâng cao qua những trận đấu và tinh thần cũng thay đổi sau những kết quả tích cực. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ của quan chức bóng đá Qatar, CĐV và đặc biệt là người thân đã góp phần giúp chúng tôi đạt được thành tích này.

Khi bước vào trận chung kết, tất cả những gì tôi quan tâm là phải có chức vô địch. Tôi biết khi làm việc ở đội tuyển khác biệt rất nhiều so với CLB nhưng rất may là các cầu thủ của đội tuyển Qatar đã hiểu chiến thuật rất nhanh, điều đó khiến tôi cảm thấy may mắn”.