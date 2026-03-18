Al tự động nhận dạng vị trí, cường độ bão với độ chính xác trên 90%

Đó là một trong những kết quả nổi bật khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo (Al) vào công tác dự báo thời tiết, thiên tai được các chuyên gia chia sẻ tại hội thảo với chủ đề: Công nghệ mới trong dự báo và cảnh báo sớm thiên tai, diễn ra sáng 18.3 tại Hà Nội.

Ông Nguyễn Xuân Hiển, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết Al đang được ứng dụng vào nhiều mô hình dự báo thời tiết, khí tượng thủy văn và bước đầu chứng minh hiệu quả.

Đặc biệt trong dự báo bão và thời tiết nguy hiểm, Al được tích hợp giúp tăng độ chính xác dự báo cường độ bão từ 10 - 20% trong ngắn hạn. Qua các dữ liệu khai thác từ vệ tinh, Al hỗ trợ tự động nhận dạng vị trí, cường độ bão với độ chính xác trên 90%.

Cũng theo ông Hiền, trong bối cảnh thiên tai xảy ra bất thường, không còn theo quy luật trước đây, ứng dụng Al là một trong những giải pháp then chốt để đưa ra cảnh báo sớm.

"Chúng tôi đặt ra mục tiêu giảm sai số dự báo cường độ bão xuống dưới 7 m/s trong hạn 1 - 3 ngày, nâng tỷ lệ dự báo mưa đạt độ chính xác trên 60% với các ngưỡng quan trọng, đồng thời phát triển các mô hình AI có khả năng dự báo lũ, nhận diện sớm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trước 2 - 5 ngày", ông Hiển nói.

PGS.TS Hà Hải Dương, Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam, cho biết công nghệ Al và ứng dụng ảnh viễn thám đang được đơn vị này khai thác hiệu quả, góp phần giảm thiểu thiệt hại do hạn hán, thiếu nước tại Tây nguyên.

Dự án này do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) tài trợ nhằm xây dựng công nghệ cảnh báo hạn hán trong sản xuất nông nghiệp trên nền tảng viễn thám rộng khoảng 1.500 km2.

Dự án có sản phẩm đầu ra là công nghệ viễn thám Wapor với ảnh vệ tinh độ phân giải không gian từ 300 - 20 m cho phép lập bản đồ để giám sát hạn hán, thiếu nước. Theo đó, PGS.TS Hà Hải Dương khẳng định công nghệ viễn thám sẽ hỗ trợ cho cơ quan T.Ư, địa phương giám sát, dự báo hạn hán để chủ động tích trữ đủ nước cung cấp cho sản xuất nông nghiệp.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới vào dự báo thời tiết, thiên tai là hướng đột phá, trong đó Al đóng vai trò quan trọng.

Cùng với dữ liệu lớn, công nghệ viễn thám, hệ thống cảm biến thông minh sẽ là những công cụ giúp phân tích dữ liệu thời gian thực nhằm hỗ trợ địa phương xây dựng các kịch bản ứng phó phù hợp.