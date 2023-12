Album '1989 (Taylor's Version)' của Taylor Swift trở lại vị trí quán quân

Album của Taylor Swift đang trải qua tuần thứ tư (không liên tiếp) ở vị trí số 1. 1989 (Taylor's Version) tái xuất và giữ vị trí cao nhất trong tuần cuối cùng trước Giáng sinh không có gì đáng ngạc nhiên, vì phiên bản vinyl (đĩa than) các album của nữ danh ca đã có doanh số bán hàng khủng nhờ những người mua quà tặng Giáng sinh.

Taylor Swift hiện đang giữ nhiều kỷ lục âm nhạc BILLBOARD

Sự thống trị của Taylor Swift trong bảng xếp hạng âm nhạc giúp cô có khả năng lập thêm kỷ lục. Đây là tuần thứ 67 Taylor Swift có album ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200, ngang bằng với Elvis Presley với tư cách là nghệ sĩ solo có nhiều tuần đứng đầu bảng xếp hạng nhất. Nếu 1989 (Taylor's Version) tiếp tục giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng tiếp theo một tuần nữa - điều mà cô có gần 100% cơ hội làm được - thì Taylor Swift sẽ vượt lên trước Elvis Presley.

Tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn không giữ được vị trí cao nhất nếu loại bỏ từ "solo". Kỷ lục mọi thời đại đang được nắm giữ bởi The Beatles, ban nhạc đã đứng ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng album trong 132 tuần, gần gấp đôi con số mà Taylor Swift và Elvis Presley đang có hiện tại. Cô sẽ phải mất nhiều năm nữa để đánh bại kỷ lục của The Beatles. Nhưng Swift mới 34 tuổi và còn rất sung mãn trong sự nghiệp nên không ai có thể cho rằng kỷ lục của The Beatles sẽ đứng vững mãi.

Taylor Swift thống trị âm nhạc thế giới trong năm 2023 CNN

67 tuần album của Taylor Swift và Elvis Presley ở vị trí số 1 đã giúp cả hai vượt xa phần còn lại. Garth Brooks có album đứng số 1 trong 52 tuần, tiếp theo là Michael Jackson với 51 tuần.

Sự thống trị của Taylor Swift còn được ghi dấu rõ ràng hơn khi cô có đến 3 album lọt vào top 10 bán nhiều nhất là 1989, Midnights (vị trí thứ 3) và Lover (thứ 7).

Billboard không đưa ra doanh số bán đĩa vinyl hoặc tổng doanh thu album của Taylor Swift khi công bố tin tức về bảng xếp hạng trong tuần. Nhưng rõ ràng là nữ ca sĩ đang thống trị doanh số bán hàng thực tế.