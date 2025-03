Album mới của Jennie (BlackPink) được Grammy vinh danh

Sở hữu màu sắc âm nhạc đa dạng, Ruby được kỳ vọng sẽ chinh phục mọi đối tượng khán giả, từ những giai điệu sôi động bắt tai cho đến các bản ballad sâu lắng, mỗi ca khúc đều góp phần tạo nên một bức tranh âm nhạc hoàn chỉnh phản ánh rõ nét cá tính nghệ thuật độc đáo của Jennie.

Với album này, Jennie không chỉ khẳng định vị trí vững chắc của mình trên bản đồ âm nhạc quốc tế mà còn định hình phong cách riêng biệt, không thể nhầm lẫn - một dấu ấn hứa hẹn tạo nên cuộc cách mạng mới trong làng nhạc thế giới.

Ruby được xem là cầu nối văn hóa giữa Đông và Tây, kết hợp khéo léo những yếu tố Kpop đặc trưng với âm hưởng đa dạng từ R&B, pop, hip-hop đến alternative Ảnh: Instagram jennierubyjane

Ngay sau khi phát hành, Ruby đã tạo nên làn sóng mạnh mẽ trên các nền tảng trực tuyến và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ các trang phê bình âm nhạc uy tín. Tờ NME đã dành tặng album này số điểm 4/5 sao, đồng thời nhận định: "Jennie đã thoát khỏi cái bóng của BlackPink trong album solo đầu tay Ruby, thể hiện sự trưởng thành trong nghệ thuật với sự kết hợp giữa tinh thần thách thức, sự mong manh và tầm nhìn sáng tạo táo bạo".

Không chỉ có vậy, trang web chính thức của giải Grammy cũng xếp Ruby vào danh sách những album nhất định phải nghe trong tháng 3, sánh vai cùng Lady Gaga trong bảng xếp hạng những sản phẩm âm nhạc xuất sắc nhất tháng. Trang này nhận xét: "Ruby xứng đáng với kỳ vọng là một trải nghiệm âm nhạc đa sắc màu, khám phá nhiều thể loại và khẳng định Jennie như một thế lực toàn cầu".

Với giai điệu bắt tai, năng lượng mạnh mẽ và lời ca tự tin, ca khúc chủ đề Like JENNIE được xem là lời khẳng định bản sắc riêng biệt của Jennie, tôn vinh sự độc lập và cái tôi nghệ sĩ Ảnh: Instagram jennierubyjane

Song hành với sự công nhận từ Grammy, Jennie và Lady Gaga hiện là hai nữ nghệ sĩ có thứ hạng cao nhất trên các bảng xếp hạng âm nhạc toàn cầu, đều nằm trong top 10, cùng với những tên tuổi đình đám khác như Bad Bunny, Kendrick Lamar, The Weeknd, Billie Eilish, Drake, Bruno Mars, Rosé (BlackPink) và Tate McRae.

Ruby gồm 15 ca khúc, với bài hát chủ đề nổi bật là Like JENNIE. Album này thể hiện sự đa dạng trong phong cách âm nhạc của người đẹp 9X, kết hợp giữa pop, hip-hop và R&B. Chủ đề chính của album xoay quanh hành trình tìm kiếm bản thân, sự trưởng thành và khẳng định cá tính nghệ thuật riêng.

Jennie chia sẻ rằng album được lấy cảm hứng từ vở kịch As You Like It của đại thi hào William Shakespeare, khám phá các giai đoạn khác nhau của cuộc đời, từ sự ngây thơ, tình yêu đến quyền lực và sự phản chiếu.