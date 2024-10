Sabrina Carpenter - biểu tượng mới của làng nhạc thế giới

Nữ ca sĩ 25 tuổi nổi tiếng với mái tóc xoăn vàng óng cùng vóc dáng nhỏ bé đã nhanh chóng trở thành một trong những người phụ nữ được yêu mến nhất trong nền văn hóa đại chúng thời điểm hiện tại. Cô thắng lớn với bản hit mới nhất mang tên Espresso.

Espresso được mệnh danh là bài hát mùa hè 2024 và giúp cho tầm ảnh hưởng của Sabrina Carpenter trên bản đồ âm nhạc thế giới càng thêm vững chắc.



Nữ ca sĩ gen Z trở thành hiện tượng nhạc pop mới ẢNH: PEOPLE

Bản nhạc pop pha chút giai điệu disco được phát hành vào tháng 4 năm nay đã trở thành bài hát đầu tiên của Sabrina vượt qua mốc 1 tỉ lượt phát trực tuyến trên Spotify và đạt vị trí số 1 trên toàn cầu.

Tiếng tăm của người đẹp 9X còn vang xa hơn nữa khi vào tháng 6, cô tung MV Please Please Please, có sự tham gia của bạn trai - nam diễn viên từng được đề cử giải Oscar - Barry Keoghan. Đây là bài hát mở đường cho album Short N' Sweet ra mắt sau đó 2 tháng. Album này hiện đã được chứng nhận bạch kim và đạt vị trí số 1 trên Billboard 200.



Hè 2024 được gọi là "mùa hè của Sabrina Carpenter" bởi nữ ca sĩ đã gửi đến người hâm mộ một loạt những bài hát chất lượng cao ẢNH: PEOPLE

Trước khi trở thành "pop girl" thế hệ mới, Sabrina được biết đến với tư cách là một diễn viên nhí. Cô nổi tiếng qua vai diễn Maya Hart trong bộ phim Girl Meets World (2014 - 2017) do Disney sản xuất. Sau đó là vai chính đầu tiên trong bộ phim The Short History of the Long Road (2019), Tall Girl (2019), Clouds (2020) và gần nhất là tác phẩm kinh dị Emergency (2022).



Dù có chiều cao khiêm tốn nhưng người đẹp sinh năm 1999 vẫn khiến khán giả mê mệt bởi số đo 3 vòng nóng bỏng ẢNH: PEOPLE

2024 là một năm đại thành công của người đẹp tóc vàng. Không chỉ sở hữu những sản phẩm được công chúng đón nhận, cô còn vinh dự biểu diễn tại Lễ hội âm nhạc Coachella, nhận giải Song of the Year tại MTV VMAs 2024 và được các đàn chị Taylor Swift, Beyoncé, Adele, Christina Aguilera và Selena Gomez tích cực ủng hộ.

Hoạt động năng nổ trong ngành giải trí hơn 10 năm nhưng nhờ 2 siêu hit Please Please Please và Espresso, Sabrina Carpenter mới thực sự tỏa sáng như một ngôi sao lớn. Đây được đánh giá là màn lội ngược dòng ngoạn mục nhất của nữ ca sĩ gen Z.