Chuyện chưa kể về 'ông trùm âm nhạc' Diddy vừa bị bắt

Đối với phần lớn công chúng, Diddy là "một biểu tượng âm nhạc" và "doanh nhân tự thân" đã dành "30 năm qua để xây dựng một đế chế" - theo cách diễn đạt của luật sư Marc Agnifilo.

Nhưng vụ kiện dân sự cáo buộc bạo lực tình dục và thể xác từ bạn gái cũ Casandra Ventura, được biết đến với nghệ danh Cassie, là khởi đầu cho sự sụp đổ của Diddy.

Diddy nhận giải Grammy lần thứ 48 ẢNH: ABC

Vụ kiện của Cassie là vụ kiện dân sự đầu tiên trong số nhiều vụ kiện dân sự tương tự chống lại nam rapper. Vụ gần đây nhất được đệ trình vào ngày 25.9.

Trong vòng chưa đầy 12 tháng, Diddy từ một "ông trùm nhạc rap/doanh nhân/diễn viên" trở thành người bị giam giữ tại một trong những nhà tù khét tiếng nhất thành phố New York với cáo buộc buôn bán tình dục và tống tiền.

Đường đến ngôi vị 'ông trùm'

Sean "Diddy" Combs sử dụng hàng loạt nghệ danh Puff Daddy, P Diddy và Love, là một rapper, diễn viên và doanh nhân người Mỹ đã sáng lập nên một đế chế giải trí, bao gồm Bad Boy Records, nhãn hiệu quần áo Sean John và Revolt TV.

Sinh ra tại Harlem, New York, mới chỉ ba tuổi thì cha Diddy - Melvin Combs bị sát hại sau khi bị nhầm là người cung cấp thông tin trong một vụ mua bán ma túy bất thành.

"Bố tôi là một kẻ lừa đảo, ông ấy là một kẻ buôn ma túy. Vì vậy, tôi đã học được từ rất sớm rằng chỉ có hai cách thoát khỏi điều đó, hoặc là chết hoặc là vào tù", Combs nói trên Revolt TV.

Diddy (54 tuổi) cho biết, mặc dù đi theo con đường khác nhưng anh vẫn có DNA của cha mình: "Tôi có tâm lý của một kẻ lừa đảo như ông ấy".

Diddy có biệt danh là Puffy khi còn trẻ vì thói quen thở hổn hển mỗi khi tức giận. Anh bỏ học tại Đại học Howard vào năm 1990 để theo đuổi chương trình thực tập tại Uptown Records.

Diddy thăng tiến nhanh chóng tại Uptown Record. Không lâu sau đó, anh được thăng chức lên làm giám đốc điều hành A&R và sau đó là phó chủ tịch.

Uptown Record là nơi sản sinh ra các nghệ sĩ như Mary J Blige, Heavy D & The Boyz… Sau đó Diddy được cho là người đã phát hiện ra Notorious BIG, hay còn gọi là Biggie Smalls (tên thật là Christopher Wallace).

Cassie Ventura và Sean "Diddy" Combs tại Met Gala 2018 ở New York ẢNH: ABC

Nhưng Diddy đã bị người sáng lập Andre Harrell sa thải khỏi Uptown Records vào năm 1993.

"Tôi bị sa thải vì không thể có hai vị vua trong cùng một lâu đài", nam rapper giải thích với người dẫn chương trình trò chuyện Oprah Winfrey và kết luận anh bị sa thải là một trong những điều tuyệt vời nhất.

Anh bắt đầu chú ý đến việc thành lập hãng thu âm riêng Bad Boy Records và đưa Biggie Smalls đi cùng. Năm 1995, Biggie thống trị các bảng xếp hạng, trở thành ngôi sao hàng đầu của Bad Boy Records.

Tuy nhiên vào ngày 9.3.1997, Biggie bị giết trong một vụ án chưa được giải quyết khi mới 24 tuổi.

Vài tháng sau, Diddy phát hành album đầu tay No Way Out dưới nghệ danh Puff Daddy. Album bao gồm đĩa đơn đoạt giải Grammy I'll Be Missing You nhằm tôn vinh Biggie.

No Way Out đã giành giải Album rap xuất sắc nhất tại lễ trao giải Grammy lần thứ 48, và Diddy đoạt giải Bộ đôi/nhóm nhạc trình diễn rap xuất sắc nhất cho ca khúc I'll Be Missing You.

Diddy cũng tham gia diễn xuất trên màn bạc: vào vai một tử tù trong phim Monster's Ball năm 2001, có sự tham gia của nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar Halle Berry; một giám đốc điều hành thu âm trong phim hài Get Him to the Greek năm 2010 đóng cùng Russell Brand; người đại diện thể thao trong phim truyền hình Draft Day năm 2014.

Chuyện gì đã xảy ra với vụ kiện của Cassie?

Vào tháng 11.2023, ca sĩ Casandra "Cassie" Ventura đã đệ đơn kiện Diddy, bạn trai cũ của cô. Một ngày sau, vụ kiện được giải quyết.

Cassie nói rằng cô mới 19 tuổi khi gặp Diddy, lúc đó 37 tuổi, vào năm 2005. Cô ký hợp đồng với hãng thu âm Bad Boy Records và bị lôi kéo "vào một lối sống xa hoa và ngập tràn ma túy cùng mối quan hệ lãng mạn với anh ta - ông chủ của cô, một trong những người đàn ông quyền lực nhất trong ngành giải trí".

Cassie cáo buộc nam rapper đã cưỡng hiếp cô, cũng như đấm, đánh, đá và giẫm lên người cô. Cô cũng cáo buộc anh ta ép cô vào con đường buôn bán tình dục và yêu cầu cô mang theo súng của anh ta trong túi xách.

Diddy phủ nhận mọi cáo buộc nhưng khi CNN phát sóng đoạn phim CCTV ghi lại cảnh anh ta tấn công Cassie ở hành lang khách sạn, anh đã lên tiếng xin lỗi.

'Freaak offs' là gì?

Trong đơn kiện, Cassie cáo buộc rằng, chỉ sau vài tháng kể từ mối quan hệ lãng mạn của họ, Diddy đã nói với cô rằng anh ta muốn tham gia vào một trò chơi mang tên "voyeurism" (thị dâm), và rằng anh ta sẽ thích thú khi nhìn thấy cô "với một tay chơi khác".

Cô cho biết trong một cuộc gặp gỡ kéo dài nhiều ngày, Diddy đã thuê một người đàn ông và chỉ đạo Cassie thực hiện hành vi tình dục trong khi anh ta quan sát và thủ dâm.

Cảnh sát thu giữ hơn 1.000 chai baby oil ẢNH: T.L

Vụ kiện nêu rõ Diddy gọi thỏa thuận này là "Freak off" (tạm dịch: buổi trình diễn tình dục). Cassie kể anh ta liên tục nói với cô rằng muốn tham gia vào một bữa tiệc như vậy và rằng cô được yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm hay thuê những người hành nghề mại dâm.

Đơn kiện nêu rõ: "Anh ta coi cuộc gặp gỡ cưỡng bức này như một dự án nghệ thuật cá nhân, điều chỉnh những ngọn nến dùng để thắp sáng để tạo cảnh quay cho các video anh ta thực hiện".

Đột kích và bắt giữ

Vào tháng 3.2024, cảnh sát Mỹ đã đột kích vào dinh thự của Diddy ở Los Angeles và Miami như một phần của cuộc điều tra về nạn buôn bán tình dục đang diễn ra do chính quyền liên bang tại New York tiến hành.

Luật sư của Diddy cho biết cuộc đột kích là "hành vi sử dụng vũ lực cấp quân đội một cách thô bạo".

Phải 6 tháng sau. Ngày 16.9 Diddy mới bị bắt tại New York. Theo bản cáo trạng chưa được công bố, nam rapper bị buộc tội âm mưu tống tiền, buôn bán tình dục bằng vũ lực, gian lận, ép buộc và đưa người tham gia vào hoạt động mại dâm.

Luật sư Damian Williams tại buổi họp báo ẢNH: ABC

Trong một cuộc họp báo, Damian Williams, luật sư tại New York, cho biết các cáo buộc có hiệu lực từ năm 2008 đến nay với nội dung: "Combs đã lạm dụng, đe dọa và ép buộc các nạn nhân thỏa mãn ham muốn tình dục, bảo vệ danh tiếng và che giấu hành vi của mình".

"Theo cáo trạng, để thực hiện hành vi này, Sean "Diddy" Combs đã chỉ đạo và tham gia vào âm mưu tống tiền, sử dụng đế chế kinh doanh do mình kiểm soát để thực hiện hoạt động tội phạm, bao gồm buôn bán tình dục, lao động cưỡng bức, bắt cóc, đốt phá, hối lộ và cản trở công lý", luật sư Damian Williams xác nhận.

Bản cáo trạng cũng cáo buộc rằng dịch truyền tĩnh mạch thường được truyền cho nạn nhân sau những lúc "hoảng loạn" để giúp họ phục hồi sức khỏe sau khi gắng sức chơi và sử dụng ma túy.

"Nhiều người sắp xếp cho các nạn nhân và gái mại dâm đi du lịch để gặp những kẻ biến thái, và họ chuyển một lượng lớn tiền mặt cho Diddy để trả cho những gái mại dâm", Williams nói thêm.

Trong buổi họp báo, luật sư Williams tiết lộ rằng súng ống và đạn dược đã được thu giữ tại nhà của Diddy trong cuộc đột kích hồi tháng 3. Trong số này có ba khẩu súng AR-15 và một "băng đạn hình trống".

Bằng chứng bị thu giữ bao gồm "các thiết bị điện tử có chứa hình ảnh và video về những vụ khủng bố với nhiều nạn nhân" và hơn 1.000 chai baby oil (dầu trẻ em làm mềm da có thể dành bôi trơn).

Nhóm luật sư của Diddy đề nghị nộp 50 triệu USD, với tài sản thế chấp là ngôi nhà của mẹ ông ở Florida và hộ chiếu của các con gái (hộ chiếu của Diddy đã bị tịch thu vào tháng 4) nhưng không được chấp nhận.

Một phần lý do bị từ chối tại ngoại là vì Diddy bị cáo buộc có tiền án đe dọa nạn nhân và nhân chứng, bao gồm cả việc vung súng để "đe dọa người khác".

Diddy hiện đang bị giam giữ tại Trung tâm giam giữ Metropolitan ở Brooklyn, New York. Trung tâm này trước đây đã giam giữ R. Kelly, Ghislaine Maxwell và kẻ lừa đảo tiền điện tử Sam Bankman-Fried.

Đối mặt án tù chung thân, sự nghiệp sụp đổ

Luật sư Williams cho biết Diddy sẽ nhận thêm nhiều cáo buộc khác của nhiều người hơn nữa. Các công tố viên đã phỏng vấn hơn 50 nạn nhân và nhân chứng và kêu gọi những người khác hãy ra trình diện.

Bản cáo trạng cũng đề cập đến "doanh nghiệp Combs", bao gồm hãng thu âm Bad Boy Record cùng nhiều nhân viên an ninh và trợ lý.

Nếu bị kết tội buôn bán tình dục, Diddy sẽ phải đối mặt với mức án tối thiểu là 15 năm tù. Tội danh âm mưu tống tiền có thể khiến anh ta phải đối mặt với án tù chung thân.

Ngoài các cáo buộc liên bang, nam rapper còn có nhiều vụ kiện chưa giải quyết được đưa ra tại tòa án dân sự.

Vào tháng 11.2023, một người phụ nữ giấu tên đã đệ đơn kiện Diddy và ca sĩ Aaron Hall vì cáo buộc cưỡng hiếp và đánh đập cô vào đầu những năm 1990.

Cùng tháng đó, cựu cộng sự Joi Dickerson đưa đơn kiện, cáo buộc Diddy đã chuốc thuốc mê cô trước khi đưa cô về nhà và tấn công tình dục. Đơn kiện của Dickerson cũng khẳng định rằng vụ tấn công được quay phim và chiếu cho một số người bạn của Diddy xem.

Justin Bieber bị đặt nghi vấn là một trong những nạn nhân của Diddy ẢNH: G.I

Vào tháng 12.2023, một người phụ nữ giấu tên khác đã đệ đơn kiện Combs cùng hai người đàn ông khác đã cưỡng hiếp cô tại một phòng thu âm ở New York khi cô mới 17 tuổi.

Tháng 2.2024, nhà sản xuất Rodney Jones - hay còn gọi là Lil Rod, người đã cộng tác thực hiện album mới nhất của Diddy - đệ đơn kiện trị giá 30 triệu USD với cáo buộc rằng anh bị Combs dụ dỗ và tấn công tình dục, rằng anh bị chuốc thuốc mê và ép buộc thực hiện hành vi tình dục, cáo buộc Combs buôn bán gái mại dâm.

Vụ kiện cũng nêu tên nam diễn viên Cuba Gooding Jr là người tham gia vào vụ lạm dụng, cáo buộc bạn gái khi đó của Diddy là Jennifer Lopez đã vận chuyển vũ khí trái phép vào một câu lạc bộ ở thành phố New York và tuyên bố rằng các bữa tiệc cao cấp cho phép anh ta tiếp cận với người nổi tiếng như Hoàng tử Harry.

Vài ngày trước khi Diddy bị bắt, cựu thành viên nhóm nhạc nữ Dawn Richard đã đệ đơn kiện đòi bồi thường nhiều năm bị ngược đãi về mặt tinh thần và thể chất khi nam rapper giúp cô khởi nghiệp ca hát.

Gần nhất là hôm 25.9, một phụ nữ tên Thalia Graves đã đệ đơn kiện Diddy và người đứng đầu bộ phận an ninh của anh ta đã cưỡng hiếp cô và ghi lại vụ tấn công tình dục tại một phòng thu âm ở New York vào năm 2001.

Trong khi vẫn còn nhiều chi tiết chưa được tiết lộ, rõ ràng là Diddy hiện đang phải đối mặt với rất nhiều rắc rối pháp lý, và còn phải xem điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sự nghiệp nghệ thuật của anh ta.