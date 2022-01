Album nhạc phim ‘Encanto’ lần đầu tiên đạt vị trí số 1 Billboard 200 sau hai năm

Album nhạc phim (OST) Encanto lần đầu tiên đạt đến đỉnh cao trên bảng xếp hạng âm nhạc sau nhiều năm. Sự nổi tiếng của album nhạc phim hoạt hình sau khi ra rạp và phát trực tuyến trên Disney+ càng gia tăng khi được vào vị trí đầu trên Billboard 200.

Nữ danh ca Adele vẫn giữ được một trong hai vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng khi bài hát Easy on Me của cô đứng ở vị trí số 1 trên Billboard Hot 100 trong tuần thứ 8, trong khi album mới của cô là 30, trượt xuống vị trí số 2 trên bảng xếp hạng Billboard 200 sau 6 tuần thống trị.

Album nhạc phim Encanto chắc chắn là trường hợp “từ những việc nhỏ, một ngày nào đó sẽ thành chuyện lớn”. Kể từ khi album nhạc phim này lọt vào bảng xếp hạng vào tháng 12.2021 với vị trí cực kỳ khiêm tốn là 197, thậm chí hai tuần trước, album chỉ đạt vị trí thứ 110, trước khi nhảy vọt lên vị trí thứ 7 vào tuần qua. Billboard thông báo rằng đây là album thứ ba trong lịch sử ra mắt ở một trong ba nấc thang cuối cùng của Billboard 200 nhưng lọt vào vị trí số 1. Hai album trước là Led Zeppelin II và Headquarters. Nhạc phim đạt vị trí số 1 Billboard 200 cũng đến từ Disney - Frozen II, đứng đầu trong một tuần vào tháng 12.2019.





Dangerous: The Double Album của Morgan Wallen kỷ niệm một năm xuất hiện trên bảng xếp hạng với sự thăng hạng trở lại vị trí số 3. Album gây tranh cãi của ngôi sao nhạc đồng quê Mỹ đã trải qua 10 tuần ở vị trí số 1 và chỉ rơi khỏi top 10 một lần trong năm qua.

Theo sau Morgan Wallen trong top 10 album là Sour (Olivia Rodrigo) ở vị trí thứ 4, Red (Taylor Swift) ở vị trí thứ 5, Certified Lover Boy (Drake) thứ 6, Planet Her (Doja Cat) thứ 7, The Highlights (The Weeknd) thứ 8, Fighting Demons (Juice WRLD), Hall of Fame (Polo G) lần lượt ở vị trí số 9 và 10.

Hai ca khúc được yêu thích nhất album nhạc phim Encanto đem về nhiều lượt nghe nhất chính là We Don’t Talk About Bruno và Surface Pressure được dự đoán sẽ có màn tăng hạng đáng chú ý trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 tuần này.