Alcaraz đăng quang Grand Slam Mỹ mở rộng 2025, Sinner thua khâm phục

Bảo Nghi
Bảo Nghi
08/09/2025 05:54 GMT+7

Carlos Alcaraz đã vượt qua tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner trong trận chung kết nội dung đơn nam Mỹ mở rộng 2025 bằng tỷ số 3-1 (6-2, 3-6, 6-1, 6-4) để có Grand Slam thứ 6 trong sự nghiệp.

Alcaraz có chỉ số vượt trội Sinner

Trận chung kết Mỹ mở rộng 2025 là cuộc đối đầu thứ ba liên tiếp giữa SinnerAlcaraz tại các giải Grand Slam

Tại sân sân Arthur Ashe, Alcaraz luôn là người làm chủ trận đấu. Tay vợt 22 tuổi này vượt trội Sinner với 42 winner (cú đánh ăn điểm trực tiếp) so với 21 và chỉ để mất 9 điểm sau cú giao bóng một trong màn trình diễn kéo dài 2 giờ 42 phút.

Alcaraz đăng quang Grand Slam Mỹ mở rộng 2025, Sinner thua khâm phục - Ảnh 1.

Alcaraz tiến bộ rất lớn trong những pha giao bóng

ẢNH: REUTERS

Ở ván 1, tay vợt người Tây Ban Nha sớm đoạt break và giữ được lợi thế với những pha giao bóng cực kỳ nặng. Sinner cố gắng tạo ra những tình huống khó nhưng thường xuyên đánh hỏng. Tay vợt người Ý để mất thêm một điểm break và thua 2-6.

Sinner tìm được sự ổn định trong ván thứ 2, còn Alcaraz liên tục mắc lỗi và phải trả giá bằng việc mất break ở game 4. Sinner tận dụng cơ hội và giành chiến thắng 6-3. Đây cũng là ván thua đầu tiên của Alcaraz tại giải, khiến anh không thể đi vào lịch sử với tư cách người đầu tiên vô địch mà toàn thắng các ván đấu.

Alcaraz đăng quang Grand Slam Mỹ mở rộng 2025, Sinner thua khâm phục - Ảnh 2.

Sinner đã thi đấu tốt trong ván thứ 2

ẢNH: REUTERS

Tưởng như đây sẽ là đà tâm lý cho Sinner nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Alcaraz lập tức lấy lại thế trận trong ván 3. Anh tận dụng khả năng giao bóng và kiểm soát những đường bóng cuối sân rất tốt. Liên tiếp những cú đánh nặng và chính xác giúp Alcaraz thắng nhanh 6-1, tái lập thế dẫn trước 2-1.

Alcaraz đăng quang Grand Slam Mỹ mở rộng 2025, Sinner thua khâm phục - Ảnh 3.

Alcaraz

Alcaraz đăng quang Grand Slam Mỹ mở rộng 2025, Sinner thua khâm phục - Ảnh 4.

Sinner

ẢNH: REUTERS

Bước vào ván thứ 4, Sinner nỗ lực bám đuổi, nhưng Alcaraz nắm trọn thế trận. Có được điểm break ở game 5, Alcaraz đã nhanh chóng kết thúc ván bằng tỷ số 6-4, qua đó thắng chung cuộc 3-1 để đăng quang Mỹ mở rộng 2025.

“Tôi biết cậu ấy có rất nhiều nỗ lực đằng sau màn trình diễn hôm nay. Alcaraz và đội của cậu ấy đã làm tốt hơn tôi. Hãy tận hưởng điều đó. Đây là một khoảnh khắc tuyệt vời”, Sinner phát biểu sau trận. 

Alcaraz đã dẫn đầu Tour với 7 danh hiệu và 61 trận thắng trong năm 2025. Alcaraz gửi lời cảm ơn dành cho khán giả: “Đội của tôi, gia đình tôi và tôi thực sự may mắn khi có các bạn. Những gì các bạn đã dành cho tôi luôn giúp tôi ngày càng tiến bộ hơn, không chỉ về mặt chuyên môn mà còn cả về mặt con người. Mọi thành tựu tôi đạt được đều nhờ các bạn và thành tựu này cũng vậy, nó cũng là của các bạn”.

Alcaraz đăng quang Grand Slam Mỹ mở rộng 2025, Sinner thua khâm phục - Ảnh 5.

Alcaraz và Sinner trên bục vinh quang

ẢNH: REUTERS

Chiến thắng này không chỉ giúp Alcaraz ngăn cản Sinner đăng quang hai lần liên tiếp tại Mỹ mở rộng mà còn chấm dứt 65 tuần thống trị của tay vợt người Ý trên bảng xếp hạng ATP, đưa tay vợt người Tây Ban Nha trở lại vị trí dẫn đầu sau 2 năm. Đây cũng là Grand Slam thứ 6 trong sự nghiệp của Alcaraz, gồm Mỹ mở rộng 2022 và 2025, Wimbledon 2023 và 2024, Pháp mở rộng 2024 và 2025.

Khám phá thêm chủ đề

