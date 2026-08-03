Alec Baldwin gây phẫn nộ khi đóng phim liên quan súng đạn sau scandal làm chết người

Alec Baldwin tiếp tục trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi xác nhận tham gia bộ phim hành động Panic Button, tác phẩm có nhiều cảnh sử dụng súng. Quyết định này khiến nam diễn viên đối mặt với làn sóng chỉ trích mới, khi nhiều người cho rằng thời điểm ông trở lại với một dự án cùng chủ đề vẫn còn quá nhạy cảm sau vụ nổ súng trên phim trường Rust vào năm 2021.

Alec Baldwin tái xuất giữa lúc tranh cãi vẫn chưa hạ nhiệt

Theo RadarOnline hôm 2.8, nam diễn viên 68 tuổi đã gia nhập dàn diễn viên của Panic Button, bộ phim hành động giật gân do Juan Boffill đạo diễn, với sự tham gia của David A.R. White, Jeremy Piven, Leven Rambin và Ocean White.

Việc Alec Baldwin tham gia một tác phẩm mới có nhiều cảnh sử dụng súng làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều, trong bối cảnh vụ việc trên trường quay Rust vẫn còn để lại nhiều tranh cãi Ảnh: Reuters

Trong phim, David A.R. White vào vai một giám đốc an ninh cẩn trọng, bất ngờ tỉnh dậy bên cạnh thi thể một người phụ nữ và bị gài bẫy trở thành nghi phạm giết người. Nhân vật của anh phải vừa chạy trốn hai đặc vụ FBI do Alec Baldwin và Leven Rambin thủ vai, vừa tìm cách minh oan với sự giúp đỡ của đối tác kinh doanh và con gái.

Một nguồn tin cho biết: "Không ai phủ nhận Alec Baldwin vẫn là một diễn viên được đánh giá cao. Tuy nhiên, việc ông nhận lời tham gia một bộ phim xoay quanh súng đạn ngay sau những gì xảy ra trên trường quay Rust chắc chắn sẽ tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Có người xem đây đơn thuần là một vai diễn mới, nhưng cũng có người cho rằng điều này vô tình gợi lại những ký ức đau buồn về vụ việc. Trên mạng xã hội cũng như trong giới điện ảnh, đã có rất nhiều phản ứng tiêu cực trước quyết định này".

Kịch bản Panic Button do Matthew Eason và Tommy Blaze chấp bút, trong khi Tommy Blaze đồng thời đảm nhận vai trò nhà sản xuất. Đạo diễn Juan Boffill bày tỏ kỳ vọng bộ phim sẽ chinh phục khán giả yêu thích dòng phim hành động kịch tính. "Khán giả luôn dành sự quan tâm cho những bộ phim hành động thông minh với nhịp độ căng thẳng và Panic Button sẽ mang đến hành trình đầy hồi hộp, nguy hiểm cùng nhiều cú ngoặt bất ngờ", ông nói.

Bi kịch trong quá khứ vẫn ám ảnh Alec Baldwin

Việc Alec Baldwin nhận vai trong Panic Button diễn ra vài năm sau vụ tai nạn nghiêm trọng trên trường quay Rust ở bang New Mexico (Mỹ).

Tháng 10.2021, trong lúc tập dượt một cảnh quay, Alec Baldwin sử dụng khẩu súng đạo cụ mà ông tin là đã được kiểm tra an toàn. Tuy nhiên, khẩu súng bất ngờ khai hỏa bằng đạn thật, khiến nữ quay phim Halyna Hutchins (42 tuổi) thiệt mạng và đạo diễn Joel Souza (52 tuổi) bị thương. Sự việc dẫn đến hàng loạt cuộc điều tra, các thủ tục tố tụng hình sự và làm dấy lên cuộc tranh luận lớn về quy trình bảo đảm an toàn khi sử dụng súng trên phim trường.

Trong suốt quá trình điều tra, Alec Baldwin luôn khẳng định anh không cố ý bóp cò và phủ nhận mọi hành vi phạm tội. Nam diễn viên từng bị truy tố với cáo buộc ngộ sát. Tuy nhiên, đến tháng 7.2024, thẩm phán đã bác bỏ vụ án sau khi xác định bên công tố không cung cấp một số chứng cứ quan trọng cho phía bào chữa.

Dù vậy, các vụ kiện dân sự liên quan đến vụ nổ súng vẫn tiếp tục được giải quyết. Bi kịch này cũng thúc đẩy ngành công nghiệp điện ảnh siết chặt hơn các quy định về an toàn trên trường quay.

Đầu năm 2026, Alec Baldwin thừa nhận vụ việc trên trường quay Rust từng khiến ông nghiêm túc suy nghĩ về việc rời khỏi Hollywood. Trong cuộc trò chuyện trên podcast Awards Chatter của The Hollywood Reporter, nam diễn viên chia sẻ: "Bi kịch xảy ra tại New Mexico, nơi Halyna Hutchins thiệt mạng trên phim trường, là điều đau đớn đến mức khó có thể diễn tả bằng lời".

Ông cho biết biến cố này khiến mình dành phần lớn thời gian ở nhà thay vì tiếp tục công việc: "Ba năm rưỡi qua, tôi hầu như không làm việc. Tôi ở nhà cùng các con và giờ mọi thứ mới dần thay đổi. Tôi sẽ bắt đầu nhận thêm một số dự án".