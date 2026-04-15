Alec Baldwin muốn nghỉ hưu sau vụ vô ý bắn chết người trên phim trường

Alec Baldwin không còn muốn làm việc sau bi kịch gây chết người trên phim trường ẢNH: AFP

Chia sẻ trên podcast Awards Chatter của The Hollywood Reporter mới đây, Alec Baldwin cho biết ông trải qua khoảng thời gian khó khăn, phần lớn thu mình ở nhà sau bi kịch gây chết người trên phim trường Rust hồi 2021. Nam diễn viên 68 tuổi hồi tưởng: "Chúng tôi đã trải qua sự cố, bi kịch này ở New Mexico, nơi Halyna Hutchins thiệt mạng trên phim trường, điều đó thực sự khó khăn để đối mặt. Vì tình hình ở New Mexico rất khó khăn, tôi đã ở nhà rất nhiều. Tôi ở nhà với các con trong ba năm rưỡi, hầu như không làm việc gì cả và điều đó đang dần thay đổi".

Tài tử kỳ cựu cho biết ông sẽ bắt đầu "đi làm nhiều việc khác nhau" nhưng cũng nhấn mạnh bản thân thấy thoải mái khi được quây quần bên gia đình. Baldwin thú nhận: "Tôi đã ở nhà rất lâu và quen với điều đó rồi, giờ tôi không muốn rời khỏi nhà nữa… Tôi không muốn làm việc nữa. Tôi muốn nghỉ hưu và ở nhà với các con".

Nhà quay phim Halyna Hutchins bị bắt chết trên phim trường Rust năm 2021 ẢNH: AFP

Trong cuộc phỏng vấn với People hồi 2025, vợ của Alec Baldwin là Hilaria Baldwin cho biết thời điểm tài tử vướng cáo buộc ngộ sát cộng sự Halyna Hutchins, tinh thần ông tuột dốc trầm trọng. Nghệ sĩ U.70 thậm chí được chẩn đoán mắc chứng PTSD (rối loạn căng thẳng sau sang chấn). "Trong chuỗi ngày tăm tối nhất, anh ấy tự hỏi: Nếu tai nạn xảy ra ngày hôm đó, tại sao người còn sống lại là tôi?", Hilaria nhớ lại. Cô cho biết mỗi sáng, chồng thường tự hỏi: vì sao mình có thể gượng dậy để sống tiếp?

Alec Baldwin thừa nhận gặp khó khăn khi bạn bè hỏi về tình hình của mình. Tài tử thừa nhận đau đớn cho vợ, cho rằng tai nạn này mang lại nhiều tổn thương cho những người mình yêu thương. Nam diễn viên và bạn đời cùng nhau vực dậy nhờ nhìn vào con cái. Ông cũng biết ơn vợ và các con luôn đồng hành trong khoảng thời gian khó khăn.

Alec Baldwin và vợ ẢNH: AFP

Quay lại tháng 10.2021, Alec Baldwin sử dụng súng trên phim trường Rust ở New Mexico (Mỹ). Ông vô tình khiến nhà quay phim Halyna Hutchins thiệt mạng còn đạo diễn Joel Souza bị thương.

Theo Fox News, trợ lý đạo diễn Dave Halls được cho đã nói với nam diễn viên rằng khẩu súng là "súng nguội", nghĩa là nó không có đạn hoặc "không hoạt động", sau khi người phụ trách vũ khí Hannah Gutierrez Reed đặt khẩu súng lên một chiếc xe đẩy trên phim trường. Gutierrez Reed bị kết tội nạp đạn thật vào khẩu súng và Baldwin đã cầm súng rồi dẫn đến bi kịch kể trên. Tháng 1.2024, Alec Baldwin bị truy tố tội ngộ sát. Đến tháng 7 cùng năm, thẩm phán tuyên bố hủy vụ kiện sau khi kết luận rằng bên công tố đã che giấu chứng cứ.

Alec Baldwin trong phiên tòa xét xử tội ngộ sát diễn ra tại Santa Fe, New Mexico (Mỹ) vào tháng 7.2024 ẢNH: AFP

Alec Baldwin sinh năm 1958, hoạt động nghệ thuật từ thập niên 1980 và nổi tiếng qua nhiều tác phẩm: Beetlejuice, Working Girl, Married to the Mob, Gia đình thiên tài, Từ khi có Polly, Phi công tỉ phú, Điệp vụ Boston, Nhiệm vụ bất khả thi: Quốc gia bí ẩn… Trong suốt sự nghiệp, tài tử đã đoạt 3 giải Emmy, 3 giải Quả cầu vàng, 8 giải SAG cùng đề cử Oscar, BAFTA, Tony…

Alec Baldwin kết hôn với huấn luyện viên yoga Hilaria Baldwin (kém 26 tuổi) năm 2012 và lần lượt đón 7 người con. Bên cạnh tai nạn trên phim trường Rust, cặp đôi trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống hôn nhân, trong đó có chuyện chênh lệch tuổi tác, cú sốc sảy thai… Ngoài ra, Hilaria Baldwin cũng nhắc đến việc chồng mình có mối quan hệ phức tạp với vợ cũ - minh tinh Kim Basinger (kết hôn từ 1993 - 2002) và cô con gái chung của họ.