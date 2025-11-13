Alec Baldwin và vợ trẻ phải trị liệu để duy trì cuộc hôn nhân lệch 26 tuổi

Vợ chồng Hilaria Baldwin - Alec Baldwin lệch nhau 26 tuổi ẢNH: AFP

Theo PageSix, Hilaria Baldwin vừa chia sẻ về sự chênh lệch tuổi tác giữa cô và chồng - nam diễn viên Alec Baldwin, trong chương trình Uncut and Uncensored phát sóng hôm 12.11. Huấn luyện viên yoga này cho biết cặp đôi phải tìm đến sự giúp đỡ của một nhà trị liệu để giải quyết những vấn đề phát sinh từ khoảng cách tuổi khá lớn giữa hai người. "Tôi không tin rằng tuổi tác chỉ là một con số, ít nhất là trong hoàn cảnh của chúng tôi", người đẹp 41 tuổi chia sẻ.

Hilaria Baldwin nói về người chồng 67 tuổi: "Có những lúc tôi phải nhìn anh ấy và nghĩ rằng: anh ấy hơn tôi tận 26 năm kinh nghiệm trong đời. Đôi khi đó là một lợi thế phô trương nhưng có những lúc điều đó cũng có nghĩa rằng chúng tôi phải cần đi trị liệu".

Bà mẹ 7 con thừa nhận mối quan hệ giữa hai vợ chồng không tránh khỏi những xung đột, khó khăn mà đôi khi phải cần đến sự giúp đỡ của chuyên gia trị liệu. "Chúng tôi có trải qua những giai đoạn khó khăn không? Có những cuộc cãi vã như bao cặp vợ chồng khác không? Chắc chắn là có. Nhưng điều quan trọng là cả hai đều muốn ở bên nhau và cùng nhau cố gắng để mối quan hệ này gắn bó bền chặt hơn. Khi đạt được điều đó, tôi nghĩ rằng hai người có thể cùng nhau vượt qua bất cứ chuyện gì".

Cặp đôi có một gia đình đông đúc với 7 người con ẢNH: AFP

Hilaria và Alec Baldwin kết hôn năm 2012 và lần lượt đón 7 người con. Cuộc hôn nhân của họ không chỉ gặp vấn đề vì chênh lệch tuổi tác mà còn trải qua nhiều khó khăn, bao gồm chuyện từng sảy thai, vụ nổ súng liên quan đến Alec Baldwin khiến một nhà quay phim tử vong trên phim trường Rust hồi 2021 hay Hilaria bị tố giả mạo nguồn gốc Tây Ban Nha và giả giọng… Hilaria Baldwin cũng nhắc đến việc chồng mình có mối quan hệ phức tạp với vợ cũ - minh tinh Kim Basinger (kết hôn từ 1993 - 2002) và cô con gái chung của họ.

Hilaria Baldwin cũng tiết lộ rằng bản thân đã mất đi một phần bản sắc riêng sau khi kết hôn với tài tử phim Beetlejuice và đề cập đến áp lực khi mọi người bắt đầu bàn tán về cô ở quy mô lớn hơn. "Có một người phụ nữ nói: 'Bạn cần phải thật sự hiểu rõ và diễn đạt được bản sắc của chính mình, bởi nếu không, bạn sẽ chỉ tiếp nhận nó từ người khác vì ai cũng sẽ có ý kiến riêng về bạn'. Và người nói điều đó không phải là người nổi tiếng. Chúng ta đều giống nhau, bất kể có nổi tiếng hay không. Tất cả chúng ta đều là con người bằng xương bằng thịt", cô giải thích.

Vợ của Alec Baldwin nói cô đã dần hiểu rõ bản thân hơn trong cuộc hôn nhân được công chúng chú ý. "Tôi có thể hiểu rõ bản thân mình theo cách mà hy vọng rằng điều đó sẽ không còn khiến tôi thấy cồn cào khó chịu trong dạ dày như tôi từng trải qua rất nhiều lần", cô bộc bạch.

Hôn nhân của cặp đôi trải qua nhiều thăng trầm ẢNH: AFP

Hilaria Baldwin sinh năm 1984 tại Mỹ, được biết đến với vai trò huấn luyện viên yoga, doanh nhân, tác giả. Đặc biệt, người đẹp trở nên nổi tiếng nhờ làm vợ tài tử Alec Baldwin sau đó tham gia nhiều hoạt động giải trí. Cặp đôi nổi tiếng này và 7 con chung của họ (tuổi từ 2 đến 12) là nhân vật chính của series truyền hình thực tế The Baldwins.

Alec Baldwin sinh năm 1958, hoạt động nghệ thuật từ thập niên 1980 và nổi tiếng qua nhiều tác phẩm: Beetlejuice, Working Girl, Married to the Mob, Gia đình thiên tài, Từ khi có Polly, Phi công tỉ phú, Điệp vụ Boston, Nhiệm vụ bất khả thi: Quốc gia bí ẩn… Gần 50 năm làm nghề, Alec Baldwin đã đoạt 3 giải Emmy, 3 giải Quả cầu vàng, 8 giải SAG cùng đề cử Oscar, BAFTA, Tony… Ông có 3 em trai đều là diễn viên, trong đó bao gồm Stephen Baldwin (cha của Hailey Bieber).