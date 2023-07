Alexia Putellas trấn an sau nỗi lo chấn thương không dự World Cup nữ 2023

Theo tờ AS, Alexia Putellas không tham dự trận đội tuyển nữ Tây Ban Nha thắng đội Việt Nam với tỷ số 9-0 sáng 14.7 (giờ Việt Nam) tại Auckland, New Zealand, nhằm phòng ngừa bất trắc xảy ra khi đang gặp chấn thương.

Alexia Putellas AFP

"Alexia Putellas đang gặp một vài vấn đề về thể chất, nhưng cũng có khả năng cô bị ảnh hưởng bởi chấn thương rách dây chằng chéo trước phải phẫu thuật và nghỉ một thời gian dài suốt từ mùa hè năm ngoái.

Nữ cầu thủ đang sở hữu 2 danh hiệu Quả bóng vàng (Ballon d'Or) này đã trở lại thi đấu, và góp mặt từ đầu trong cả 2 trận gặp đội tuyển nữ Panama và Đan Mạch hồi cuối tháng 6 và đầu tháng 7. Cô cũng tập luyện bình thường khi tập trung tại Tây Ban Nha, nhưng khi sang New Zealand, thì mọi thứ lại trở nên rắc rối", tờ AS cho biết.

Báo chí Tây Ban Nha cũng hết sức lo lắng cho khả năng Alexia Putellas không thể kịp dự World Cup nữ 2023, khi đánh giá cô không thể mạo hiểm thi đấu trận tập huấn quan trọng gặp đội tuyển nữ Việt Nam.

"Đây là bài kiểm tra then chốt để đội quân của HLV Jorge Vilda chuẩn bị bước cuối, ngay trước khi thi đấu trận ra quân với đội tuyển nữ Costa Rica ngày 21.7 tại Wellington. Do đó, sự vắng mặt của Alexia Putellas đã gây không ít sự lo lắng, nếu biết rằng ngay trước thềm World Cup nữ 2023 khai diễn, cơn bão chấn thương cũng đã khiến một số cầu thủ phải sớm nói lời chia tay như thủ môn Hazel Nali của đội tuyển nữ Zambia, hậu vệ Caroline Simon của đội nữ Đức", theo tờ AS.

Đội tuyển nữ Tây Ban Nha (phải) trong trận thắng Việt Nam 9-0 LĐBĐ Tây Ban Nha

Trước sự lo lắng gia tăng, Alexia Putellas vừa đăng thông điệp trấn an trên mạng xã hội Instagram: "Tôi sẽ kịp nổ máy tại New Zealand", kèm biểu tượng ngón tay cái và cái nháy mắt, ám chỉ cô sẽ kịp bình phục dự World Cup nữ 2023.