Ám ảnh cung đường huyết mạch: 'Bẫy' trên những tuyến quốc lộ qua Bình Định

Trong số đó phải kể đến quốc lộ (QL) 19. Đây là tuyến QL góp phần thúc đẩy kết nối liên vùng, tạo hành lang vận tải quan trọng nối cảng biển Quy Nhơn (Bình Định) với Tây nguyên. Tuy nhiên, tuyến QL này suốt thời gian qua bị hư hại nghiêm trọng, nhất là đoạn qua TX.An Nhơn và H.Tây Sơn.

“Quá khổ sở cho người dân”

Chạy xe máy từ QL19, đoạn từ P.Nhơn Hòa (TX.An Nhơn) đến xã Tây Giang (H.Tây Sơn), thuộc phạm vi dự án BOT QL19 do Công ty TNHH BOT 36.71 (thuộc Tổng công ty 36, Bộ Quốc phòng) làm chủ đầu tư và khai thác, không khó để bắt gặp những vị trí mặt đường bong tróc, rạn nứt lớp thảm nhựa, phát sinh nhiều hố sâu, rộng và dài; nhiều đoạn vạch đường bị mờ gần như không thấy. Những điểm hư hỏng này không khác gì những cái “bẫy” đối với người đi đường.

Còn ở đoạn QL19 chạy qua thôn Hòa Trung, xã Bình Tường (H.Tây Sơn) xuất hiện rất nhiều ổ gà nằm ngay giữa đường. Đây là khu vực tập trung khu dân cư, lượng người qua lại rất đông. Ông Đoàn Văn Nhật, 40 tuổi, người dân sống ở khu vực này, cho hay: “Những ngày nắng còn đỡ, chứ ngày mưa đường trơn, thêm những ổ gà như vậy rất nguy hiểm. Nếu cứ để mãi thế này thì quá khổ sở cho người dân”.

Cách trạm thu phí BOT trên QL19 ở xã Tây Giang, H.Tây Sơn (trạm BOT của Công ty TNHH BOT 36.71) khoảng vài trăm mét, là đoạn đường thuộc dự án “Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây nguyên” do Ban Quản lý dự án 2 (thuộc Bộ GTVT) làm chủ đầu tư, đang được thi công nhưng với tiến độ rất chậm. Nhiều người dân rất bức xúc, bởi đoạn đường này “nát như ruộng cày, bây giờ chỉ toàn đất đỏ, mùa nắng thì bụi ngập trời, mưa thì bùn lầy trơn trượt”. Nhiều tài xế xe tải, xe khách cũng rất bức xúc khi đi ngang cung đường này, vì rất dễ gây tai nạn và khiến bùn lầy văng tung tóe lên người đi xe máy…

Làm quốc lộ kiểu gì mà nham nhở ổ gà ?

Chung “thảm cảnh” QL19, tuyến QL1 đi qua tỉnh Bình Định cũng chi chít ổ gà trải dài cả trăm cây số. QL1 đoạn qua Bình Định vốn đã hư hỏng từ nhiều năm trước, được các đơn vị quản lý sửa đi, sửa lại liên tục, nhưng hiện tại vẫn nham nhở ổ gà. Nhiều tài xế lái xe đường dài đánh giá tuyến QL1 đi qua tỉnh Bình Định và Phú Yên là tuyến đường xấu nhất dọc miền Trung.

Theo ghi nhận thực tế của PV Thanh Niên, tuyến QL1 từ TP.Quy Nhơn đến H.Phù Mỹ (Bình Định) chưa đến 100 km nhưng có đến hàng ngàn ổ gà lớn nhỏ. Mặt đường trên cung đường huyết mạch này bị bong tróc nghiêm trọng, nhiều đoạn có đến chục ổ gà, trông hết sức hãi hùng. Chưa kể, rất nhiều đoạn chỉ được sửa chữa chắp vá, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Bà Trần Thị Mỹ Văn (42 tuổi, ở TP.Quy Nhơn), người thường xuyên đi trên cung đường huyết mạch này, bức xúc: “Tôi không thể hiểu tại sao đường QL mà hư hỏng triền miên, sửa rồi cũng hư. Những năm gần đây đường hư hỏng khiến cho việc đi lại rất khó khăn. Mùa mưa năm nay nhiều đoạn đường hư hỏng nặng khiến tôi không còn dám đi vào buổi tối, và cũng ít về dưới quê bằng xe máy hơn”.

Nhiều người dân cũng bức xúc phản ánh vào những ngày mưa, các ổ gà trên tuyến QL1 bị nước lấp đầy nên rất khó phát hiện. Những lúc như vậy, các phương tiện không biết cách nào để né tránh, nguy hiểm khôn lường.

Riêng đoạn đèo Nhông (thuộc xã Mỹ Trinh, H.Phù Mỹ) vốn đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn, nay lại xuất hiện chi chít ổ gà lúc lên đèo. “Thảm cảnh” này khiến không ít tài xế đi hướng bắc - nam sởn tóc gáy mỗi khi lên đèo. Chỉ một đoạn nhỏ ngay khúc cua lên đèo đã có hơn chục ổ gà nằm sát nhau, trông không khác gì những hố bom.





Những ai phải chịu trách nhiệm ?

Vấn đề QL19 qua địa bàn tỉnh Bình Định theo hình thức hợp đồng BOT (thuộc dự án xây dựng cải tạo, nâng cấp QL19) bị hư hỏng, xuống cấp gây nhiều bức xúc trong dư luận, đã được cử tri quan tâm, kiến nghị nhiều lần tại các kỳ họp HĐND tỉnh Bình Định. Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định cũng đã giao Ban An toàn giao thông tỉnh có văn bản đề nghị Khu quản lý đường bộ 3 (thuộc Cục Đường bộ VN, Bộ GTVT) và Công ty TNHH BOT 36.71 (chủ đầu tư dự án BOT trên QL19), khắc phục các hư hỏng, tồn tại nhưng doanh nghiệp này chây ì, chậm khắc phục.

Tháng 10.2022, Văn phòng Quản lý đường bộ 3.4 (thuộc Khu quản lý đường bộ 3) chủ trì phối hợp Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở GTVT, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định và Công ty TNHH BOT 36.71 kiểm tra hiện trường tuyến QL19 qua Bình Định. Tại thời điểm kiểm tra, vẫn còn nhiều vị trí bị hư hỏng, xuống cấp gây mất an toàn giao thông. Đoàn kiểm tra cho rằng các tồn tại này đã kéo dài, nhưng đơn vị khai thác và quản lý chây ì, chậm khắc phục hoặc khắc phục mang tính tạm thời, đối phó, gây ảnh hưởng lớn công tác đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến, dễ xảy ra tai nạn giao thông, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Do đó, Đoàn kiểm tra thống nhất kiến nghị Khu quản lý đường bộ 3 xem xét tạm dừng thu phí đối với trạm BOT của Công ty TNHH BOT 36.71. Tuy nhiên, Cục Đường bộ Việt Nam sau đó chỉ có văn bản gửi Tổng công ty 36, Công ty TNHH BOT 36.71 yêu cầu khắc phục các tồn tại.

Trả lời Thanh Niên, ông Đặng Phong Trung, đại diện Công ty TNHH BOT 36.71, cho biết khu vực quản lý của công ty hiện đang được sửa chữa, dự kiến sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2023. “Mặc dù công ty đang gặp nhiều khó khăn vì lượng xe qua lại trạm BOT ít, nhưng công ty vẫn luôn cố gắng sửa chữa những đoạn đường hư hại”, ông Trung nói.

Tỉnh chỉ biết kiến nghị ! Liên quan vấn đề trên, ông Nguyễn Văn Chiến, Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Định, cho hay: “Chúng tôi đã liên tục đốc thúc các đơn vị có liên quan sớm khắc phục những tuyến đường bị hư hỏng để bà con yên tâm đi lại. Mới đây, ngày 5.12, Ban tiếp tục có đơn gửi Ban Quản lý dự án 2, Văn phòng quản lý đường bộ 3.4, Công ty TNHH BOT 36.71 về việc khắc phục các hư hỏng, bất cập về hạ tầng giao thông trên tuyến QL19 qua địa bàn tỉnh Bình Định”. Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Định cũng vừa tiếp tục kiến nghị các đơn vị đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng thực hiện dự án “Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây nguyên” theo kế hoạch được duyệt; thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công theo quy định. Thường xuyên phối hợp các đơn vị tại địa phương, tăng cường kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan trong quá trình thi công dự án, nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông được thông suốt, an toàn.

Nói về “thảm cảnh” các cung đường huyết mạch qua địa bàn Bình Định ổ gà vẫn còn ngổn ngang đe dọa tính mạng người đi đường, ông Trần Thái Hòa, Trưởng văn phòng Quản lý đường bộ 3.4, cho hay các đơn vị đang thi công sửa chữa. Tuy nhiên, do thời tiết mưa liên tục nên việc thi công bị chậm trễ. “Đơn vị sẽ cố gắng sửa chữa những điểm hư hỏng trong thời gian sớm nhất cho người dân. Dự kiến trước Tết Nguyên đán 2023 sẽ hoàn thành”, ông Hòa nói.

PV Thanh Niên đã đặt câu hỏi với nhiều bên liên quan về trách nhiệm cụ thể khi để các cung đường huyết mạch cứ hư hỏng liên tục, sửa rồi lại hư kéo dài năm này qua năm khác khiến người dân khổ sở; nhưng đều chưa nhận được “địa chỉ trách nhiệm” rõ ràng! (còn tiếp)