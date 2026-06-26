Ám ảnh 'cúp nước' ở chung cư cao cấp của Phú Mỹ Hưng

"Sống trong sợ hãi", ngay ngáy nỗi lo cúp nước

Theo văn bản thông báo mới nhất ngày 24.6 của Ban Quản lý (BQL) Khu phố Saigon South Residences, toàn bộ chung cư sẽ tạm ngưng cung cấp nước sinh hoạt từ 22 giờ 30 ngày 27.6 đến 6 giờ ngày 28.6 lí do là "tiến hành bảo trì, vệ sinh bể nước sinh hoạt tại khu phố".

Lịch cúp nước dày đặc tại chung cư Saigon South Residences khiến cư dân "toát mồ hôi"

Đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên trong tháng 6 cư dân tại chung cư này phải chịu cảnh ngắt nước đêm. Trước đó không lâu, BQL cũng đã khóa nước toàn bộ căn hộ từ 24 giờ đến 3 giờ ngày 16.6 với lý do "thay ron cho hệ thống cấp nước tại phòng bơm".

Anh Nguyễn Hoàng, một cư dân sống tại block D vừa nghe thấy hai chữ "cúp nước" không khỏi ngán ngẩm khi nhớ lại "tai nạn" nhớ đời vào đêm 15.6. Biết có lịch cắt nước từ 00 giờ ngày 16.6, anh Hoàng đi chơi thể thao buổi tối đã cố gắng chạy thật nhanh về nhà lúc 23 giờ 30 để kịp tắm rửa. Thế nhưng, vừa thoa dầu gội đầy đầu thì đúng 23 giờ 40, nước đột ngột yếu dần rồi tắt ngấm. BQL đã khóa nước sớm hơn thông báo 20 phút!

"Lúc đó tôi đứng chôn chân trong nhà tắm, người đầy bọt. Bực không thể chịu nổi. Tôi phải tranh thủ từng giọt nước còn sót lại trong từng cái vòi, rồi chui ra ngoài lôi nốt 2 bình nước dùng để uống ra để dội tạm cho sạch xà phòng trên đầu, rồi ôm nguyên cái người bẩn thỉu, nhớp nháp đi ngủ. Đã canh giờ để vội vàng tắm rửa rồi mà họ cắt sớm hơn thông báo thì ai mà thở cho kịp!", anh Hoàng bức xúc nhớ lại.

Điệp khúc "bảo trì - bể ống" kéo dài từ tháng này qua tháng khác

Nỗi ám ảnh của anh Hoàng và hàng ngàn cư dân tại SSR là kết quả của một chuỗi tháng ngày hệ thống kỹ thuật bất ổn kéo dài liên miên. Bởi trước đợt cắt nước này, cả chung cư đã phải trải qua nửa tháng 5 cắt nước luân phiên.

Cụ thể, từ 22.4 đến hết 7.5, BQL chung cư SSR đã tiến hành cắt nước luân phiên giữa các tòa nhà nhằm "sửa chữa, bảo trì tổng thể hệ thống nhằm xử lý triệt để các vấn đề liên quan tới áp lực nước". Đỉnh điểm là những đợt cắt nước xuyên đêm liên tiếp, khiến cuộc sống sinh hoạt của người dân, đặc biệt là các gia đình có con nhỏ bị đảo lộn. Bởi cam kết là 5 giờ sáng có nước, nhưng thực tế nhiều hôm sự cố kéo dài đến 7 - 8 giờ sáng, khiến không ít người không có nước sinh hoạt để kịp giờ đi học, đi làm.

Những tưởng sau nửa tháng ròng rã chịu đựng để "xử lý triệt để", hệ thống sẽ ổn định. Thế nhưng chỉ hai ngày sau, vào 9.5, cư dân block D lại rơi vào hoang mang khi nước đột ngột biến mất mà không có bất kỳ thông báo nào. Những câu hỏi như "Tầng 9 block D có bị cúp nước không mọi người?" cùng những lời cảm thán bất lực "Ủa nữa ạ?" xuất hiện dày đặc trên các hội nhóm cộng đồng. Nguyên nhân sau đó được rò rỉ từ đội kỹ thuật là do..."bể ống nước của hầm tầng 10 - 20".

Saigon South Residences là công trình nhà ở do Phú Mỹ Hưng làm chủ đầu tư, xây dựng, trực tiếp phân phối và quản lý dịch vụ hậu mãi ẢNH: PMH

Chị Mai Khanh, một cư dân chuyển từ quận 4 về đây bức xúc: "Trước đây, tôi ở một chung cư cũ bên quận 4 cũ, suốt 10 năm trời chưa bao giờ biết đến 'mùi' bị cắt nước là gì. Vậy mà gom góp tiền bạc chuyển sang bên này - một chung cư được nói là cao cấp, giá dịch vụ không hề rẻ, mới ở có 2 năm đã phải chịu cảnh cúp nước đến 5, 6 lần. Cứ hở một chút là bảo trì, hở một chút là bể ống. Đến nỗi tôi bị ám ảnh, mỗi lần thấy điện thoại có thông báo từ nhóm cư dân hay nhóm tòa nhà là phát hoảng, sợ lịch cúp nước lại tới".

Saigon South Residences tọa lạc ngay trên trục đường Nguyễn Hữu Thọ (Phước Kiển, Nhà Bè). SSR được quảng bá là dự án đầu tiên của Phú Mỹ Hưng được triển khai bên ngoài ranh giới khu đô thị Nam Sài Gòn nhưng vẫn thừa hưởng trọn vẹn "chuẩn mực sống quốc tế" với 69 tiện ích nội khu cao cấp và đặc biệt là cam kết về dịch vụ hậu mãi, quản lý vận hành do chính Phú Mỹ Hưng đảm nhiệm.

Chính vì "chuẩn Phú Mỹ Hưng", giá bán của các căn hộ tại SSR trên thị trường thứ cấp hiện không hề rẻ và liên tục tăng cao. Ghi nhận vào giữa năm 2026, giá chuyển nhượng các căn hộ tại đây đang dao động phổ biến ở mức 72 - 87 triệu đồng/m².

Thế nhưng điều mà cư dân Saigon South Residences nhận lại sau vài năm bàn giao lại là một hệ thống hạ tầng kỹ thuật xuống cấp một cách khó hiểu. Không chỉ hệ thống ống nước liên tục bục vỡ, ron phòng bơm hư hỏng, bể ngầm phải thau rửa với tần suất dày; rất nhiều hạng mục như cửa ra vào lỗi, thẻ thang máy lỗi thường xuyên diễn ra, khiến cư dân không khỏi đặt dấu chấm hỏi về năng lực quản lý và điều hành của BQL khu phố nói riêng cũng như chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng nói chung.