Ám ảnh hiện trường ngôi nhà bị cháy đen khiến 4 bà cháu tử vong

Liên quan đến vụ cháy ở P.Quang Trung (Q.Hà Đông, Hà Nội) khiến 4 người chết, 1 người bị thương, chiều nay 13.5, Công an TP.Hà Nội vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, khoảng 14 giờ 30 hôm nay 13.5, lực lượng công an đã gỡ phong tỏa các lối vào tại khu phố Thành Công (P.Quang Trung) cho người dân, các phương tiện lưu thông qua lại.

Riêng ngôi nhà xảy ra đám cháy, cảnh sát vẫn dựng rào chắn, không ai được vào trong. Theo quan sát, tầng 1, tầng 2 của ngôi nhà dường như mọi vật dụng đã bị lửa thiêu rụi, các thanh sắt phía trên trần nhà cũng cong vì nhiệt độ quá cao do vụ cháy gây ra.

Không khí ảm đảm, bi thương bao trùm khu phố nhỏ. Người dân đi qua ai cũng bàng hoàng khi nghe tin vụ cháy khiến người bà và 3 cháu nhỏ tử vong. Càng xót xa hơn khi ngay phía trong rào chắn, chiếc xe đạp mini màu hồng dành cho trẻ nhỏ vẫn còn nguyên, xếp gọn bên cửa, một phần chiếc giỏ xe bị cháy xém.

Trước đó, khoảng 7 giờ 45 hôm nay, khi phát hiện lửa kèm khói bốc lên ngùn ngụt từ ngôi nhà cao 4 tầng trong khu, người dân sống tại khu vực đường Thành Công đã báo lực lượng chức năng tới hiện trường dập lửa, cứu nạn.

Nhận thông tin, Công an TP.Hà Nội đã điều động Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an Q.Hà Đông, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 4 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.Hà Nội) tới hiện trường làm nhiệm vụ.

Khoảng 8 giờ 15 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Theo Văn phòng UBND TP.Hà Nội, vụ cháy khiến 4 người chết, 1 người bị thương.

4 nạn nhân được xác định là bà N.T.H (67 tuổi) và các cháu N.M.P (10 tuổi), N.Q.M.Đ (8 tuổi), N.Q.M.H (4 tuổi). Chủ hộ là anh Nguyễn Quang Minh (40 tuổi) bị bỏng hai tay, đang cấp cứu tại Bệnh viện 103. Trong thời điểm xảy ra vụ cháy, vợ anh Minh đang đi làm, không có mặt ở nhà.

Chiếc xe mini của trẻ nhỏ còn nguyên vẹn khiến nhiều người xót xa NGUYÊN QUANG

