Vụ cháy khiến 4 bà cháu tử vong: Bất lực nhìn ngọn lửa bao trùm ngôi nhà

Liên quan đến vụ cháy ở P.Quang Trung (Q.Hà Đông, Hà Nội) khiến 4 người chết, 1 người bị thương hôm nay 13.5, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã chỉ đạo Công an TP.Hà Nội tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân.

Ngôi nhà xảy ra vụ cháy CTV

Theo ghi nhận của Thanh Niên, khoảng 12 giờ 30 cùng ngày, lực lượng công an vẫn đang phong tỏa các lối vào ngôi nhà bị cháy. Những người không có nhiệm vụ đều không được vào trong.

Theo chia sẻ của người dân, thời điểm ngọn lửa bắt đầu nhen nhóm, mọi người đã cố gắng chữa cháy bằng bình cứu hỏa. Tuy nhiên, trong nhà có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng lên quá nhanh rồi bao trùm ngôi nhà cùng khói đen cuồn cuộn.

Bà Nguyễn Thị Tý (người dân sống gần hiện trường) cho biết, nhà bà cách nhà xảy ra vụ cháy khoảng 7 nhà. Khoảng 7 giờ 30, bà đang tưới cây tại nhà thì thấy khói bốc lên cùng mùi rất khét, cùng với đó mọi người hô hoán cháy nên bà đã chạy ra xem.

Người dân dùng bình cứu hỏa dập lửa CTV

"Lúc chạy ra, tôi thấy người dân xung quanh đang cố gắng chữa cháy bằng bình cứu hỏa nhưng không ăn thua. Đám cháy xảy ra khiến ai nấy cũng bàng hoàng, lửa lớn lan nhanh cùng cột khói rất cao, kèm theo đám cháy là những tiếng nổ lách tách và mùi khét", bà Tý nói.

Ông Hoàng Văn Hùng (người dân chứng kiến vụ cháy) cho biết, thời điểm xảy ra vụ cháy, ngôi nhà có người bà cùng với 3 đứa trẻ. "Tôi thấy người dân dùng bình cứu hỏa dập dịu được lửa ở tầng 1 rồi, nhưng lửa ở tầng 2 lại bùng lên rất lớn", ông Hùng nói.

Theo ông Hùng, thời điểm đám cháy bùng phát, bên trong không có ai kêu cứu. Người dân ở ngoài cũng hô hào có người ở trong nhà không, nhưng không ai trả lời.

Cảnh sát phá khung sắt để dập lửa ĐÌNH HUY

Anh Nguyễn Đăng Khoa (người trực tiếp chữa cháy) chia sẻ, khoảng 7 giờ 45, khi anh vừa ra cửa chuẩn bị đi ăn thì thấy khói, lửa bốc lên từ căn nhà giữa phố Thành Công. Thấy vậy, anh vội chạy vào nhà cầm theo 2 quả nổ cứu hỏa chạy sang hiện trường.

Tới nơi, anh Khoa thấy tầng một của căn nhà số 24 bốc cháy dữ dội liền ném quả nổ vào bên trong. Lúc này, có thêm 2 - 3 người khác mang theo bình cứu hỏa cùng phối hợp dập lửa. Tuy nhiên, chỉ trong giây lát, ngọn lửa lan lên tầng hai rồi bao trùm cả căn nhà khiến anh Khoa và người dân bất lực.

"Lúc đấy tôi chỉ nghĩ cháy nhà, không có người mắc kẹt. Sau đó nghe tin có 4 bà cháu gặp nạn khiến tôi giật mình, quá thương xót", giọng buồn bã, anh kể.



Theo người dân địa phương, gia đình nạn nhân vừa chuyển đến đây được khoảng 2 năm. Ngôi nhà được bao bằng hàng rào sắt kiên cố, khả năng không có lối thoát hiểm nên rất khó để tiếp cận phía bên trong khi xảy ra cháy.

Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn sau khi dập tắt lửa ĐÌNH HUY

Trước đó, khoảng 7 giờ 45 hôm nay, khi phát hiện lửa kèm khói bốc lên ngùn ngụt từ ngôi nhà cao 4 tầng trong khu, người dân sống tại khu vực đường Thành Công (P.Quang Trung) đã báo lực lượng chức năng tới hiện trường dập lửa, cứu nạn.

Nhận thông tin, Công an TP.Hà Nội đã điều động Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an Q.Hà Đông, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 4 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.Hà Nội) tới hiện trường làm nhiệm vụ.

Khoảng 8 giờ 15 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Theo Văn phòng UBND TP.Hà Nội, vụ cháy khiến 4 người chết, 1 người bị thương.

4 nạn nhân được xác định là bà N.T.H (67 tuổi) và các cháu N.M.P (10 tuổi), N.Q.M.Đ (8 tuổi), N.Q.M.H (4 tuổi). Chủ hộ là anh Nguyễn Quang Minh (40 tuổi) bị bỏng hai tay, đang cấp cứu tại Bệnh viện 103. Trong thời điểm xảy ra vụ cháy, vợ anh Minh đang đi làm, không có mặt ở nhà.