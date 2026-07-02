Mỗi ngày, chỉ cần bước vào giờ cao điểm, nhiều đoạn trên quốc lộ 13 lại ken đặc phương tiện. Với nhiều người dân, kẹt xe ở đây đã trở thành “chuyện thường ngày”.

Hiện nay, tuyến đường này đang được đầu tư mở rộng. Nhiều đoạn mở rộng đã được đưa vào sử dụng giúp phương tiện di chuyển thuận lợi hơn, mật độ xe trong giờ cao điểm cũng giảm đáng kể so với trước.

Sau khi hoàn thành, toàn bộ tuyến đường sẽ có dải phân cách tách riêng ô tô với xe máy nhằm giảm xung đột giao thông và kéo giảm tai nạn.

Mỗi ngày, chỉ cần bước vào giờ cao điểm, nhiều đoạn trên quốc lộ 13 lại ken đặc phương tiện ẢNH: SẦM ÁNH

Ám ảnh kẹt xe trên quốc lộ 13: Thay đổi ra sao khi tách làn ô tô và xe máy?

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, nhiều đoạn trên tuyến hiện nay chưa có dải phân cách tách riêng giữa ô tô và xe máy. Điều này không chỉ làm giảm khả năng thông hành của trục đường trục chính mà còn khiến tai nạn giao thông giữa các loại phương tiện thường xuyên xảy ra.

Để giải quyết triệt để bất cập này, Sở Xây dựng TP.HCM đã giao Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật phối hợp với chủ đầu tư tiến hành khảo sát, tổ chức lại giao thông trên toàn tuyến.

Các giải pháp đang được nghiên cứu đồng bộ bao gồm điều chỉnh làn xe, thay đổi pha đèn tín hiệu, sắp xếp lại các vị trí quay đầu và tổ chức lại các giao lộ. Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, việc đóng hoặc mở một số giao lộ với khoảng cách hợp lý cũng được xem xét nghiêm túc nhằm giảm điểm giao cắt, tăng khả năng lưu thông và kéo giảm ùn tắc.

Đoạn quốc lộ 13 đi qua địa phận tỉnh Bình Dương cũ cơ bản đã được mở rộng và đang hoàn thiện các hạng mục còn lại ẢNH: SẦM ÁNH

Sau khi quốc lộ 13 được mở rộng và tổ chức lại giao thông, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá sát sao hiệu quả trước và sau khi điều chỉnh. Việc đánh giá này sẽ dựa trên nhiều tiêu chí kỹ thuật cụ thể như chiều dài dòng xe chờ tại các nút giao có giảm hay không, vận tốc lưu thông trung bình trên toàn tuyến có được cải thiện hay không và số điểm xung đột giữa các dòng xe có được kéo giảm hay không.

Theo đó, khi các dòng phương tiện được phân làn hợp lý, đặc biệt sau khi tách riêng ô tô và xe máy, số điểm xung đột tại các giao lộ sẽ giảm đáng kể. Điều này giúp phương tiện thoát nút nhanh hơn trong giờ cao điểm, đồng thời góp phần quan trọng vào việc kéo giảm nguy cơ tai nạn giao thông trên toàn tuyến đường cửa ngõ này.