Ám ảnh một điểm đen tai nạn giao thông

R ẤT SỢ MỖI KHI QUAY ĐẦU XE

Tháng 2.2015, cầu Nguyệt Viên bắc qua sông Mã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Cây cầu nằm trên tuyến QL1A điều chỉnh, của dự án nâng cấp mở rộng QL1A, từ cầu Ba Gian (H.Hoằng Hóa) đến đại lộ Lê Lợi (TP.Thanh Hóa).

Điểm quay đầu phía bắc cầu Nguyệt Viên

Vì là QL1A nên lưu lượng phương tiện lưu thông rất lớn. Đặc biệt là các loại xe tải, container chạy tuyến Bắc - Nam và ngược lại. Dù mật độ giao thông dày đặc như vậy, nhưng từ chân cầu Nguyệt Viên về phía bắc, khoảng hơn 200 m là điểm quay đầu xe, khiến cho đoạn đường này liên tục xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông. Theo thống kê của UBND xã Hoằng Quang, tính từ năm 2020 đến hết tháng 2.2023, ở điểm quay đầu xe này đã xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông, làm chết 10 người và nhiều người khác bị thương. Nhiều xe máy, ô tô và tài sản của người dân cũng bị hư hỏng, thiệt hại do tai nạn.

Gần đây nhất, khoảng 20 giờ ngày 19.2, bà H.T.L (59 tuổi, ngụ xã Hoằng Đạt, H.Hoằng Hóa, Thanh Hóa) điều khiển xe máy BS 36F5-9250, chở theo chị L.T.V (31 tuổi, ngụ xã Hoằng Lộc, H.Hoằng Hóa) khi vừa quay đầu xe ở điểm quay đầu phía bắc cầu Nguyệt Viên thì va chạm với ô tô BS 73B-007.07, do tài xế Trịnh Ngọc Cương (sinh năm 1982, trú tại thôn Nam Lãnh, xã Quảng Phú, H.Quảng Thạch, Quảng Bình) điều khiển, đang lưu thông theo hướng Bắc - Nam. Hậu quả khiến cả bà L. và chị V. đều tử vong tại chỗ, xe máy bị hư hỏng nặng.

Chị L.T.H, một người dân xã Hoằng Quang, cho biết hằng ngày chị phải qua điểm quay đầu xe phía bắc cầu Nguyệt Viên để đi làm, và điểm quay đầu này là nỗi ám ảnh."Tôi thường đi từ dưới gần cầu lên, và đến điểm quay đầu để vào TP.Thanh Hóa. Khi quay đầu sang thì phía bên kia đường nhiều xe đang lưu thông từ Bắc vào Nam, nên thường phải dừng giữa đường để chờ có khoảng trống mới sang đường được. Khi dừng chờ thì phía sau các loại xe, nhất là xe tải cỡ lớn, container hướng Nam - Bắc lại vừa đổ dốc từ cầu xuống nên vô cùng nguy hiểm. Những lúc như thế tiến cũng không được mà lùi cũng không xong", chị H. cho hay.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, cầu Nguyệt Viên dài hơn 1 km, khi làm đã thiết kế điểm quay đầu xe cách chân cầu chỉ khoảng 100 m; khi đi vào hoạt động thì điểm quay đầu này liên tục xảy ra tai nạn. Năm 2019, sau khi nhiều người dân "kêu cứu", và Ban Pháp chế HĐND tỉnh Thanh Hóa có ý kiến về điểm đen tai nạn phía bắc cầu Nguyệt Viên, cơ quan chức năng đã dịch chuyển điểm quay đầu ra xa hơn, cách chân cầu khoảng hơn 200 m. Tuy nhiên, việc dịch chuyển này cũng không mang lại hiệu quả, tai nạn chết người vẫn tiếp tục xảy ra nhiều như số liệu nêu ở trên.

Các xe khi đến điểm quay đầu phải dừng chờ cho làn đường bên kia có khoảng trống mới sang đường nên thường gây ùn tắc giao thông

MINH HẢI

B IẾT BẤT HỢP LÝ NHƯNG CHƯA CÓ GIẢI PHÁP TỐT

Trao đổi với Thanh Niên, ông Vũ Hoàng Linh, Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa, thừa nhận điểm quay đầu phía bắc cầu Nguyệt Viên là điểm mất an toàn giao thông. "Chỗ đấy (điểm quay đầu - PV) thật sự là không thuận. Mình cũng kiểm tra mấy lần rồi. Nó không thuận, mất an toàn giao thông. Bởi vì xe từ Nam ra mà các xe máy, ô tô đi đến đấy quay đầu vào thành phố là cả một vấn đề. Vào giờ cao điểm như buổi sáng rất là căng. Các phương tiện từ cầu lao xuống với tốc độ cao lắm, mà thường người rẽ đến đấy phải chậm lại, thậm chí dừng giữa đường để chờ làn bên kia nữa. Vì thế, ở đó gây ùn ứ liên tục, gây cảm giác bất an cho người đi xe", ông Linh cho hay.

Cũng theo ông Linh, để tìm giải pháp hiệu quả nhất, thời gian tới Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa sẽ có văn bản đề nghị với Khu quản lý đường bộ 2 (thuộc Cục Quản lý đường bộ VN - đơn vị quản lý tuyến QL1A đoạn qua tỉnh Thanh Hóa) để phối hợp kiểm tra lại lần nữa, đồng thời tìm giải pháp giải quyết điểm đen giao thông này.

Rõ ràng tình trạng mất an toàn giao thông, tai nạn chết người xảy ra liên tục ở điểm quay đầu phía bắc cầu Nguyệt Viên, các ngành chức năng, đơn vị liên quan của tỉnh Thanh Hóa biết rất rõ, nhưng nhiều năm qua chưa có giải pháp giải quyết. Trong khi chờ Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa đề nghị, kiến nghị thì mỗi ngày, mỗi giờ người dân vẫn phải nơm nớp đánh cược tính mạng mình để qua đường.