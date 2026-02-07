Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ấm áp tình người trong phiên chợ tết 0 đồng ở Phú Quốc

Hoàng Trung
Hoàng Trung
07/02/2026 11:34 GMT+7

Tại phiên chợ tết 0 đồng ở đặc khu Phú Quốc, Ban tổ chức đã chuẩn bị hơn 500 phần quà, mỗi phần trị giá hơn 600.000 đồng dành cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Sáng 7.2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đặc khu Phú Quốc (An Giang) phối hợp các cơ quan tổ chức "Phiên chợ tết 0 đồng" mừng mừng Xuân Bính Ngọ 2026.

Phiên chợ nhằm lan tỏa tình yêu thương, sự sẻ chia, chung tay giúp đỡ từ các tổ chức, đơn vị, cá nhân chăm lo tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đoàn viên - hội viên các tổ chức chính trị xã hội có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ cao tuổi, trẻ em mồ côi...

Ấm áp tình người trong phiên chợ tết 0 đồng ở Phú Quốc- Ảnh 1.

Người dân có hoàn cảnh khó khăn nhận những phần quà tại phiên chợ tết 0 đồng

ẢNH: HOÀNG TRUNG

Ban tổ chức đã kết nối rộng rãi sự tham gia đóng góp của nhà hảo tâm tổ chức tặng quà bằng hình thức phát phiếu đi chợ 0 đồng, phục vụ những người có hoàn cảnh khó khăn để mua sắm tết với các mặt hàng như: thực phẩm, gạo, gia vị... và các hàng hóa dùng trong dịp tết.

Tại phiên chợ, Ban tổ chức đã chuẩn bị hơn 500 phần quà, mỗi phần trị giá hơn 600.000 đồng. Kinh phí thực hiện chương trình được vận động từ nhiều nguồn, trong đó chủ yếu từ Chi hội nữ doanh nhân đặc khu Phú Quốc, ngoài ra còn có nguồn vận động từ chùa Hộ Quốc, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, các công ty, doanh nghiệp, siêu thị...

Ấm áp tình người trong phiên chợ tết 0 đồng ở Phú Quốc- Ảnh 2.

Tại phiên chợ, Ban tổ chức đã chuẩn bị hơn 500 phần quà, gồm thực phẩm, gạo, gia vị... và các hàng hóa dùng trong dịp tết

ẢNH: HOÀNG TRUNG

Phát biểu tại chương trình, bà Biện Mỹ Linh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ đặc khu Phú Quốc, cho rằng những phần quà tuy có giá trị vật chất không lớn, không đáp ứng hết phần khó khăn của người nhận nhưng là tấm lòng của các tổ chức, các nhà hảo tâm.

Phấn khởi khi được tham gia phiên chợ tết 0 đồng, bà Nguyễn Thị Lan, một người dân tham gia phiên chợ, cho biết bà từ Đồng Tháp ra Phú Quốc mưu sinh đã lâu. Năm nay, việc làm và thu nhập bấp bênh nên dù nhớ nhà da diết, bà cũng đành nén lòng ở lại Phú Quốc vì không đủ tiền về quê. Cứ ngỡ năm nay là một cái tết hiu quạnh nơi xứ lạ, nhưng khi nhận được tấm vé mời đến phiên chợ, bà xúc động đến rơi nước mắt.

"Những món quà thiết yếu từ gạo, mì đến nhu yếu phẩm không chỉ giúp gia đình tôi vơi bớt gánh nặng lo toan, mà còn an ủi tinh thần rất lớn. Nhìn sự tận tình của Ban tổ chức phiên chợ tết 0 đồng, tôi cảm thấy mình không bị bỏ lại phía sau. Sự ấm áp của tình người ở đảo ngọc giúp những người xa quê như tôi có thêm niềm tin và động lực để tiếp tục cố gắng trong năm mới. Tôi biết ơn vô cùng vì một cái tết nghĩa tình và ấm áp đến thế", bà Lan nói.

Khám phá thêm chủ đề

chợ tết 0 đồng phú quốc Xuân Bính Ngọ 2026 chợ tết Tết Nguyên đán AN GIANG
