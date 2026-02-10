Ấm lòng với tấm vé nghĩa tình về quê ăn Tết sum vầy 2026

Sáng 7.2, Chuyến xe Tết sum vầy 2026 do Báo Thanh Niên phối hợp với Công ty Acecook Việt Nam đưa 2.000 người "Gác bôn ba, về Nhà có Tết". Đây là lần thứ 6 Công ty Acecook Việt Nam đồng hành cùng Báo Thanh Niên tổ chức chương trình giúp học sinh, sinh viên và người lao động khó khăn được về quê đón Tết.

Ai cũng muốn được về nhà ăn tết

Sau một đêm thao thức, Trần Đình Ty (18 tuổi, quê xã Vinh Lộc, TP.Huế), sinh viên Trường Cao đẳng Sài Gòn dậy từ 3 giờ 30 phút. Chàng trai kiểm tra lại những món đồ đã xếp vào balo từ mấy ngày trước rồi bắt chuyến xe buýt sớm nhất đến Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM ở số 1 Lưu Hữu Phước, phường Đông Hòa.

Đến nơi khi tờ mờ sáng, nhưng trước Ty đã có hàng trăm sinh viên, gia đình cũng lỉnh kỉnh xách hành lý tiến đến khu vực chờ xe. "Lần đầu tiên em đi học xa nhà. Sau nửa năm, giờ em mới được về với ba mẹ nên em xúc động lắm. Mấy hôm nay em không ngủ được vì mừng", Ty nói và kể nhà mình ở sát biển, ba mẹ là ngư dân.

Đặc thù ngành ngư nghiệp chỉ có thể bám biển nửa năm, mùa mưa bão không thể ra khơi. Điều kiện kinh tết gia đình Ty vì thế cũng eo hẹp. Vào TP.HCM, Ty chạy thêm xe ôm công nghệ sau giờ học để tự lo liệu tiền ăn uống hàng tháng.

"Tấm vé miễn phí quý giá lắm, em tiết kiệm được khoảng 1 triệu đồng, số tiền này chạy xe ôm hơn 10 ngày mới được. Em sẽ để dành về mua ít bánh kẹo cho gia đình đãi tết", Ty nói.

Khi mặt trời rọi những tia nắng đầu tiên, bài nhạc xuân phát ra từ chiếc loa trên sân khấu làm lễ tiễn 2.000 người sắp rời TP.HCM, cô sinh viên năm cuối Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, quê ở phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai (Bình Định cũ) bật khóc.

Niềm vui của sinh viên khi sắp được trở về nhà đón Tết ẢNH: GIA HƯNG

Vào TP.HCM học tập mang đến cho Hoa nhiều cơ hội phát triển, nhưng cô gái vẫn thấy bản thân là gánh nặng cho ba mẹ. Nhất là năm 2025, trận lũ lịch sử quét qua các tỉnh miền Trung khiến căn nhà của Hoa ngập đến tận mái. Tiền sửa nhà, tiền học, tiền ăn của các con… đè nặng thêm lên ba mẹ của Hoa - những người làm nghề đánh bắt tôm cá trên sông.

"Vì thế, tấm vé nghĩa tình mà Báo Thanh Niên và Công ty Acecook Việt Nam trao tặng, với em không còn là món quà vật chất mà còn là sự an ủi và sẻ chia lớn lao", cô gái nói trong nước mắt.

Trong 2.000 người được về quê đón Tết sớm hôm 7.2 không chỉ có học sinh, sinh viên mà còn có những người lao động nghèo. Họ đến từ Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đắk Lắk… Rời quê hương vào TP.HCM tìm cho bản thân và gia đình một con đường, một công việc mong cuộc sống khá hơn. Nhưng cuối năm tổng kết lại, vì không có điều kiện, nhiều người lỡ hẹn với Tết quê đã nhiều năm.

Gia đình ông Hồ Ngọc Tiến (55 tuổi, quê ở Ninh Bình) là một trong số đó. Ông Tiến làm nghề chạy xe ôm còn vợ làm tạp vụ. Cả nhà rời quê vào TP.HCM 3 năm trước, khi con gái lớn đậu đại học ở đây.

Ông cho biết, cả nhà được tặng 3 vé, còn con gái lớn ở lại để đi làm thêm dịp Tết. Sau khi xuống xe ở điểm xa nhất là Thanh Hóa, gia đình ông tiếp tục đi xe đò về Ninh Bình. Đường về nhà khoảng 1.500 km và qua nhiều phương tiện, nhưng cả nhà ai cũng phấn khởi.

"3 năm rồi nhà tôi không về quê. Tiền tàu, xe và sinh hoạt cho cả gia đình 4 người dịp tết ngốn khoảng 20 triệu đồng. Nếu năm nay không được tặng vé, chúng tôi cũng không về được", ông Tiến nói, giọng mừng mừng tủi tủi.

"Chúc mọi người ăn Tết vui nhé!"

Tại lễ tiễn mọi người về quê đón Tết, nhà báo Lâm Hiếu Dũng - Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên chia sẻ, "Tết sum vầy" ra đời và được tổ chức suốt nhiều năm liền với mong muốn đưa được thật nhiều sinh viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà đón tết cùng người thân.

"Dù ngoài kia có bao nhiêu bôn ba, mệt nhoài, thì tết vẫn là lúc để chúng ta gác lại tất cả, quay về với điều thiêng liêng nhất là gia đình. Chủ đề năm nay "Gác bôn ba, về Nhà đón Tết" là mong ước chung của rất nhiều người. Gác lại những chuyến đi xa, những ca làm kéo dài, những nỗi lo chưa kịp gọi tên… để trở về nhà đón Tết", nhà báo Lâm Hiếu Dũng nói.

Mọi người đã xa quê hương cả năm, Tết là dịp duy nhất họ có thể hướng về quê nhà. Công ty Acecook Việt Nam từng đồng hành với Báo Thanh Niên thực hiện nhiều chương trình, nhưng 6 năm qua luôn bền bỉ với chuyến xe 0 đồng.

Năm nay, các chuyến xe sẽ đưa mọi người về 15 tỉnh thành, gồm: Khánh Hoà, Khánh Hòa (Ninh Thuận cũ), Đắk Lắk (Phú Yên cũ), Gia Lai (Bình Định cũ), Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng (Quảng Nam cũ), Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Quảng Trị (Quảng Bình cũ), Hà Tĩnh, Nghệ An và xa nhất là Thanh Hóa.

Không chỉ là nhà tài trợ chính cho những chuyến xe nghĩa tình, Công ty Acecook Việt Nam còn gửi tặng 2.000 thùng mì cho những người con xa quê về nhà đón Tết năm nay.

Ông Fukui Gaku - Giám đốc khối Kế hoạch Công ty Acecook Việt Nam đại diện chia sẻ: "Tết không chỉ là thời khắc chuyển giao của một năm mà còn là hành trình trở về của những người xa quê mang theo nhiều yêu thương, về với gia đình đang chờ đón. Chúng tôi vô cùng hạnh phúc khi được góp một phần nhỏ cho học sinh, sinh viên, người lao động về quê đón Tết, mang theo hạnh phúc, háo hức về năm mới đủ đầy hơn. Chúng tôi tin rằng, việc "nấu lên hạnh phúc" không chỉ từ sản phẩm mà còn từ hành động sẻ chia rất đời, rất thực. Cụ thể là "chuyến xe về quê đón Tết hạnh phúc" hôm nay".

Khoảng 7 giờ 45 phút ngày 7.2, những chuyến xe đầu tiên đã lăn bánh rời khỏi cổng Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM hướng về miền Trung. Sau tấm kính cửa sổ chiếc xe khách, người làm chương trình thấy được nhiều nụ cười, cuộc gọi điện về quê báo tin đã lên xe, và có cả những người lau nước mắt…

Ông Fukui Gaku - Giám đốc khối Kế hoạch Công ty Acecook Việt Nam - tặng mì cho người lao động về quê đón Tết ẢNH: ĐỘC LẬP

Nhà báo Lâm Hiếu Dũng, ông Fukui Gaku, đại diện các đơn vị, tổ chức đồng hành vẫy tay chào mọi người. Ai cũng hô thật to nhắn nhủ: "Chúc mọi người thượng lộ bình an, ăn tết vui vẻ nhé".