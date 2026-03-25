Âm nhạc kết nối hai người xa lạ, lan tỏa năng lượng tích cực

Một lần lướt mạng, anh Nhâm, nhà sản xuất âm nhạc, bắt gặp clip của anh Bùi Văn Thuận (33 tuổi, ở TP.Đà Nẵng), "chàng ca sĩ sún răng" với giọng hát mộc mạc nhưng giàu cảm xúc. Từ đó, khoảng một tháng nay, anh Nhâm bắt đầu thực hiện các clip "đệm đàn cho người lạ hát", thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Anh Nhâm hiện là nhà sản xuất âm nhạc ẢNH: NVCC

"Anh ấy hát hay nhưng chưa có bản thu chỉn chu. Ngoại hình giản dị, dù bị sún răng nhưng lại rất tự tin, mang đến cho tôi và nhiều người xem cảm giác vui vẻ, tích cực", anh Nhâm chia sẻ.

Đệm đàn cho người lạ

Anh Thuận hiện làm nông tại xã Tiên Phước, TP.Đà Nẵng. Với niềm đam mê ca hát, anh thường nghêu ngao một mình trong lúc làm việc đồng áng, chăn nuôi. Dù thích hát, nhưng anh lại khá ngại thể hiện trước đám đông. "Từ trước đến nay, tôi chỉ có một lần hát trước nhiều người, đó là trong đám cưới của em ruột", anh kể.

Clip đệm đàn cho "người lạ"

Khoảng nửa năm nay, anh bắt đầu tự quay những đoạn clip ngắn, ghi lại khoảnh khắc hát mộc rồi đăng lên mạng xã hội. Sự tự nhiên, chân thành trong cách thể hiện cùng giọng hát giàu cảm xúc giúp anh nhận được nhiều lời khen từ người xem.

Anh Nhâm đệm đàn piano cho các clip hát mộc của anh Thuận ẢNH: NVCC

Anh Thuận làm công việc đồng áng, chăn nuôi tại quê nhà ẢNH: NVCC

Lý giải việc ngại hát trước đám đông nhưng vẫn tự tin đăng clip lên mạng, anh cho biết: "Khi có màn hình điện thoại ngăn cách, tôi thấy thoải mái hơn, không bị run như khi đứng trước nhiều người".

Theo anh Nhâm, với kinh nghiệm làm âm nhạc, anh nhận thấy giọng hát của anh Thuận có "chất", dễ tạo thiện cảm. Sự mộc mạc và tự tin trong cách thể hiện, kể cả khi không hoàn hảo về ngoại hình, lại chính là điều khiến anh ấn tượng. "Tôi quý nhất là sự tự nhiên và dám thể hiện con người thật của anh ấy", anh Nhâm chia sẻ.

Chính sự cảm mến đó đã thôi thúc anh Nhâm thực hiện việc đệm đàn cho những đoạn clip hát của anh Thuận. Dù ở hai miền khác nhau, âm nhạc đã trở thành sợi dây kết nối họ.

Lan tỏa năng lượng vui vẻ

Để đệm đàn cho những đoạn hát mộc, anh Nhâm tải clip của anh Thuận về, nghe đi nghe lại nhiều lần để bắt nhịp. Do người hát thể hiện theo cảm xúc, không cố định tiết tấu, anh phải linh hoạt điều chỉnh phần đệm cho phù hợp.

"Tôi chỉ hát mộc theo cảm xúc, chưa từng được ai đệm đàn nên khi nghe thấy rất vui", anh Thuận chia sẻ.

Anh cho biết bản thân là người giản dị, không quá quan trọng vẻ ngoài nên không cảm thấy tự ti khi xuất hiện trên mạng xã hội, dù nhận được không ít bình luận trêu về ngoại hình. Với anh, việc được hát và được mọi người lắng nghe đã là niềm vui.

Từ khi các clip được nhiều người biết đến, anh Thuận thường được bà con, trẻ nhỏ trong xóm nhận ra và gọi vui là "idol". Điều đó khiến anh thêm phần tự tin, yêu đời hơn.

Anh cho biết trước đây từng ngại đứng trước đám đông, nhưng hiện tại đã có suy nghĩ sẽ thử hát nhiều hơn trong các dịp sinh hoạt, tiệc tùng ở địa phương. "Tuy vậy, tôi vẫn chưa biết khi đứng trước đông người có còn run hay không", anh bộc bạch.

Hiện các clip của anh Thuận thường chỉ dài khoảng một phút nên phần đệm của anh Nhâm cũng được thực hiện tương ứng. Hai người đã kết nối, thường xuyên trò chuyện qua mạng xã hội và dự định trong thời gian tới sẽ thực hiện một sản phẩm hoàn chỉnh hơn để gửi tặng người xem.