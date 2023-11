Amazon sa thải 180 nhân viên khỏi bộ phận trò chơi điện tử

Theo IGN, gã khổng lồ công nghệ và thương mại điện tử Amazon đã sa thải 180 nhân viên khỏi bộ phận trò chơi điện tử của hãng. Phó chủ tịch trò chơi Christoph Hartman của Amazon đã đề cập đến việc sa thải trong một bản ghi nhớ gửi đến các nhân viên vào đầu tuần này. Đợt sa thải sẽ ảnh hưởng đến các bộ phận Game Development và Crown Channel - một chương trình trên Twitch ra mắt vào năm 2020.

Amazon sa thải 180 nhân viên của bộ phận trò chơi AFP

Vị phó chủ tịch cho biết quyết định sa thải không phải là điều dễ dàng, ông không hề muốn nói lời tạm biệt với các đồng nghiệp. Tuy nhiên, việc này là động thái sau cùng của sự cân nhắc sâu rộng và vạch ra lộ trình cho tương lai của công ty. Ông tự hào về công việc mà các nhóm đã và đang thực hiện, nhưng sau khi đánh giá sâu hơn về hoạt động kinh doanh của công ty, ban lãnh đạo thấy rằng cần phải tập trung nguồn lực và nỗ lực để cung cấp những trò chơi tuyệt vời cho người chơi trong tương lai.

Đây không phải là lần đầu tiên Amazon chứng kiến một đợt sa thải trong năm nay. Vào tháng 1, công ty đã sa thải 18.000 người. Vào tháng 3, hãng này tiếp tục sa thải thêm 9.000 vị trí công việc.

Amazon Games ra mắt vào năm 2012, mặc dù trong 11 năm kể từ khi thành lập, công ty đã phải vật lộn để đạt được thành công. Một nguồn tin nói với IGN rằng việc cắt giảm mới nhất được thực hiện khi Amazon Games tập trung nỗ lực "vào việc phát triển và phát hành trò chơi".

Amazon Games cũng đã hủy bỏ một số dự án, đáng chú ý nhất là trò chơi miễn phí Crucible vào năm 2020 và Lord of the Rings vào năm 2021. Tuy nhiên, công ty hiện đang có một số dự án đang được thực hiện, chẳng hạn như một trò chơi Tomb Raider chưa có tiêu đề đang được phát triển bởi Crystal Dynamics và một game MMO Lord of the Rings hợp tác với Middle-Earth Enterprises của Embracer Group.