Amazon và Nike muốn mua Peloton

Theo Engadget, Amazon không phải là công ty lớn duy nhất đang để mắt đến Peloton khi mà Nike cũng được cho là có nghĩ đến thương vụ này. Mặc dù vậy, cả hai công ty đều chưa tổ chức đàm phán với mục tiêu của mình.

Peloton trở thành một cái tên đáng chú ý trong giai đoạn đầu đại dịch Covid-19 khi mọi người tìm kiếm các giải pháp thay thế sau khi các phòng tập thể dục của họ đóng cửa do bị phong tỏa. Trên thực tế, công ty này từng đạt giá trị thị trường 50 tỉ USD vào tháng 1.2021, khác xa so với mức định giá 8 tỉ USD hiện tại. Thậm chí vào tháng 1 năm nay, công ty này được cho là đã dừng sản xuất trong bối cảnh nhu cầu chậm lại do một số yếu tố gây ra, bao gồm cạnh tranh gay gắt hơn. CEO John Foley của Peloton sau đó phủ nhận việc công ty đang tạm dừng sản xuất trong một bức thư gửi cho nhân viên, nhưng ông thừa nhận họ đang “thiết lập lại mức sản xuất để tăng trưởng bền vững”.





Vài ngày sau khi báo cáo được đưa ra, BuzzFeed News đăng câu chuyện về một số công nhân cho rằng công ty nợ họ tiền lương. Các công nhân đang cáo buộc Peloton không trả tiền làm thêm giờ cho họ cũng như không hoàn trả các chi phí của công ty.

Nếu Amazon thực sự nghĩ đến việc mua lại Peloton, họ có thể sử dụng công ty để mở rộng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình và giúp khách hàng dễ dàng hơn trong việc mua một trong những chiếc xe đạp hoặc máy chạy bộ của Peloton. Đồng thời, các vấn đề giao hàng trễ giống như những gì đã xảy ra với Peloton vào năm ngoái sẽ không còn xảy ra nữa. Thương vụ cũng cho phép Amazon tiếp cận với dữ liệu người dùng, điều rất hữu ích cho các dự án sức khỏe trong tương lai của họ.