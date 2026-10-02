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    Giải tríĐời nghệ sĩ

    Amber Heard giờ ra sao sau những năm tháng ồn ào?

    Nguyễn Quang Hải
    Nguyễn Quang Hải

    Rời xa ánh hào quang Hollywood sau cuộc chiến pháp lý gây chú ý với Johnny Depp, Amber Heard hiện lựa chọn cuộc sống kín tiếng tại Tây Ban Nha. Nữ diễn viên dành phần lớn thời gian cho các con, từng bước trở lại với nghệ thuật và hiếm khi nhắc về những biến cố trong quá khứ, Daily Mail đưa tin ngày 1.10.

    Amber Heard mới đây gây chú ý khi chia sẻ những khoảnh khắc hiếm hoi về cuộc sống tại Tây Ban Nha. Nữ diễn viên 40 tuổi vừa đăng ảnh dùng bữa tại một nhà hàng đạt ba sao Michelin, thể hiện sự vui vẻ và tự do trong cuộc sống.

    Amber Heard chọn sống kín tiếng tại châu Âu

    Khác với quãng thời gian bận rộn ở Los Angeles (Mỹ), những năm gần đây Amber Heard chọn Madrid (Tây Ban Nha) làm nơi định cư. Cô tập trung chăm sóc ba người con, gồm con gái Oonagh và cặp song sinh Ocean, Agnes. Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng cô muốn trở thành mẹ theo cách riêng, không đặt việc xây dựng gia đình phụ thuộc vào hôn nhân.

    Amber Heard giờ ra sao sau những năm tháng ồn ào? - Ảnh 1.

    Amber Heard hiện ưu tiên vai trò làm mẹ, cuộc sống riêng tư và những dự án nghệ thuật được lựa chọn kỹ lưỡng

    Ảnh: Reuters

    Sau khi vụ kiện phỉ báng với chồng cũ Johnny Depp khép lại vào cuối năm 2022, Amber Heard rời Mỹ và bắt đầu cuộc sống mới tại Tây Ban Nha. Theo nguồn tin được People dẫn lại, quá trình xét xử khiến cô chịu nhiều áp lực và việc chuyển đi giúp nữ diễn viên có một khởi đầu mới, tập trung vào những điều mình yêu thích. Tại Madrid, Amber Heard được cho là đã mua một căn nhà trị giá khoảng 1,5 triệu euro ở khu Chamartín. Người dân địa phương cho biết cô sống khá giản dị, thường tự đưa con đến trường, mặc trang phục đời thường và cố gắng hạn chế sự chú ý. Một người hàng xóm nhận xét Amber Heard đã hòa nhập tốt với cộng đồng và sinh hoạt bình thường mà không thường xuyên bị nhận ra như khi còn ở Mỹ.

    Nữ diễn viên cũng học tiếng Tây Ban Nha và từng nhiều lần trò chuyện với truyền thông địa phương bằng ngôn ngữ này. Amber Heard cho biết cô yêu cuộc sống tại đây và hy vọng có thể tiếp tục ở lại Tây Ban Nha. Ngoài thời gian dành cho các con, cô thường chạy bộ tại công viên El Retiro và xuất hiện tại một số sự kiện cộng đồng. Tháng 5.2025, Amber Heard công bố đã chào đón cặp song sinh Agnes và Ocean. Trong bài đăng nhân Ngày của mẹ, cô gọi đây là sự hoàn thiện của gia đình mà mình đã mong muốn xây dựng trong nhiều năm. Amber Heard cũng thừa nhận hành trình làm mẹ không dễ dàng vì từng đối mặt với những vấn đề về khả năng sinh sản.

    Cuộc sống của Amber Heard hiện chủ yếu xoay quanh gia đình. Cô thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh cùng các con trong những dịp như Halloween, lễ Tạ ơn hoặc sau khi tham gia một giải chạy 10 km tại Tây Ban Nha. Những bài đăng này cho thấy hình ảnh đời thường khác xa thời điểm cô liên tục trở thành tâm điểm của truyền thông. Sự nghiệp diễn xuất của Amber Heard cũng bắt đầu có dấu hiệu trở lại. Sau thời gian vắng bóng kể từ Aquaman and the Lost Kingdom, cô xuất hiện trên sân khấu trong vở Spirit of the People của Jeremy O. Harris tại Williamstown Theatre Festival. Đây là lần đầu tiên Amber Heard thử sức với sân khấu kịch.

    Dù lựa chọn cuộc sống kín tiếng, Amber Heard vẫn hiếm hoi nhắc đến ảnh hưởng của vụ kiện năm 2022. Trong phim tài liệu Silenced, ra mắt tại Liên hoan phim Sundance vào tháng 1.2026, cô cho biết bản thân không còn muốn sử dụng câu chuyện cá nhân như trước và cảm thấy tiếng nói của bản thân đã thay đổi đáng kể sau những gì xảy ra.

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    Amber Heard Johnny Depp Hollywood

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