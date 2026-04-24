Amber Heard lui về ở ẩn cùng 3 con sau sóng gió

Amber Heard cùng 3 con đang trải qua cuộc sống êm đềm ở Tây Ban Nha ẢNH: BACKGRID

Trong loạt ảnh vừa được Daily Mail chia sẻ, Amber Heard có khoảng thời gian vui vẻ khi đưa 3 con nhỏ dạo phố Madrid (Tây Ban Nha) hồi đầu tuần. Nữ diễn viên Mỹ liên tục cười nói bên cạnh con gái lớn Oonagh (4 tuổi) trong lúc đẩy chiếc xe chở cặp song sinh Agnes và Ocean (hơn 1 tuổi) đang nằm yên vị. Mỹ nhân phim Aquaman để mặt mộc, diện đồ thể thao đen đơn giản, thoải mái để tiện di chuyển cùng các nhóc tì; gương mặt cô hiện rõ nét rạng rỡ, hạnh phúc. Vẻ giản dị, gần gũi của Heard khi tận hưởng niềm vui làm mẹ khác hẳn hình ảnh lộng lẫy, sang chảnh thời còn ở Hollywood.

Amber Heard tránh xa làng giải trí trong 4 năm qua ẢNH: AFP

Không lâu sau khi thua kiện Johnny Depp hồi 2022, Amber Heard không còn mặn mà với cuộc sống hào nhoáng, liên tục bị truyền thông, công chúng "săm soi" ở Hollywood. Daily Mail tiết lộ ngôi sao 8X bán nhà ở California (Mỹ) rồi chuyển đến Tây Ban Nha và quyết định xây dựng cuộc sống lâu dài ở thủ đô Madrid. Trước khi rời làng giải trí Mỹ, cô hoàn thành quá trình quay hai dự án In the Fire và Aquaman and the Lost Kingdom (đều ra mắt năm 2023).

Vừa qua, người đẹp tham gia dự án phim tài liệu Silenced chiếu tại Liên hoan phim Sundance và diễn kịch. Hiện, cô ưu tiên việc chăm sóc 3 con và giữ cuộc sống kín tiếng.

Cuộc sống của Amber Heard ở Tây Ban Nha

Ngôi sao sinh năm 1986 hạnh phúc với cuộc sống mới sau sóng gió ẢNH: INSTAGRAM NV

Năm 2024, có thông tin rằng Amber Heard đã mua một căn nhà trị giá 1,5 triệu euro ở khu Chamartin thời thượng phía bắc thủ đô Tây Ban Nha. Căn nhà tiện nghi với khuôn viên ngoài trời rộng lớn, thoáng đãng đem lại cho cô nguồn năng lượng tươi mới, lạc quan. Hàng xóm của người đẹp là các doanh nhân, cầu thủ bóng đá, người nổi tiếng. Nghệ sĩ hài lòng với cuộc sống kín tiếng, không ai săm soi mình.

Một hàng xóm của mỹ nhân này từng tiết lộ với Daily Mail rằng Heard hay đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm, ăn mặc giản dị khi ra đường và sống khá kín đáo. Người đẹp thường đưa con gái đến trường vào buổi sáng và ghé siêu thị buổi chiều, sau khi đón con tan học. "Đây là khu phố có rất nhiều người nổi tiếng nhưng không ai làm phiền ai cả, tôi nghĩ đó là lý do tại sao cô ấy thích nơi này. Cô ấy hoàn toàn hòa nhập với xung quanh", nguồn tin tiết lộ. Người này nói thêm: "Ở đây chẳng ai thực sự biết cô ấy là ai, họ không nhận ra cô ấy trên đường phố như ở Mỹ. Khi thấy mọi người xôn xao về cô ấy, tôi đã phải hỏi bạn tôi xem cô ấy là ai và bạn tôi giải thích rằng cô ấy là vợ cũ của Johnny Depp".

Nữ diễn viên 40 tuổi cùng các con hóa trang trong dịp lễ Halloween 2025 ẢNH: INSTAGRAM NV

Được biết, Amber Heard rất thích cuộc sống ở Tây Ban Nha, quan tâm đến văn hóa địa phương thậm chí còn học nói tiếng Tây Ban Nha và ngày càng giao tiếp lưu loát. Trong khi đó, có thông tin rằng con gái lớn của nữ diễn viên đang theo học tại một trường tư thục dành cho trẻ dưới 6 tuổi với chương trình giảng dạy bằng cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Trong một cuộc trò chuyện với Savannah Guthrie, Amber Heard cho biết cô thấy nhẹ nhõm khi vượt qua khó khăn và tiếp tục cuộc sống của mình. Nghệ sĩ chia sẻ: "Tôi được làm mẹ toàn thời gian, không phải loay hoay với các cuộc gọi của luật sư nữa".

Trên trang cá nhân, sao phim Drive Angry từng khoe niềm hạnh phúc khi được làm mẹ: "Khi tôi sinh con gái đầu lòng Oonagh cách đây bốn năm, thế giới của tôi đã thay đổi mãi mãi. Tôi cứ nghĩ mình không thể nào hạnh phúc hơn được nữa. Nhưng giờ thì tôi hạnh phúc gấp ba lần rồi". Người đẹp cũng thừa nhận: "Việc tự mình làm mẹ theo cách riêng, bất chấp những khó khăn về khả năng sinh sản của bản thân, là trải nghiệm khiêm nhường nhất trong cuộc đời tôi. Tôi vô cùng biết ơn vì mình đã có thể lựa chọn điều này một cách có trách nhiệm và thấu đáo".