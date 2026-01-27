Amber Heard sau 4 năm thua vụ kiện chấn động với Johnny Depp

Sau sóng gió, Amber Heard tuyên bố mình đã mất đi khả năng lên tiếng ẢNH: AFP

Theo Variety, Amber Heard gây chú ý khi xuất hiện trong bộ phim tài liệu Silenced vừa được chiếu tại Liên hoan phim Sundance mới đây. Đây là tác phẩm người đẹp làm việc với đạo diễn Selina Miles và luật sư nhân quyền quốc tế Jennifer Robinson, kể về trải nghiệm của những phụ nữ bị bịt miệng thông qua các vụ kiện phỉ báng. "Khi phụ nữ lên tiếng, các thế lực quyền lực sẽ tìm cách làm mất uy tín và trừng phạt họ", phần mô tả phim tài liệu đề cập.

Nói đến tác phẩm, nữ diễn viên 39 tuổi cho biết mục đích chính của cô là nâng cao nhận thức về tác động sâu sắc của những cuộc chiến pháp lý như vậy. Trong một đoạn phim, Amber Heard tâm sự: "Đây không phải bộ phim về tôi. Tôi đã mất đi khả năng lên tiếng. Tôi không ở đây để kể câu chuyện của mình. Tôi không muốn kể câu chuyện của mình. Thực tế là tôi không còn muốn dùng tiếng nói của mình nữa, đó mới là vấn đề". Trong bộ phim vừa ra mắt, nữ diễn viên phim Aquaman được khắc họa như một đối tượng bị công chúng khinh miệt.

Vụ kiện giữa Amber Heard và Johnny Depp vào năm 2022 gây xôn xao dư luận suốt thời gian dài ẢNH: AFP

Phim có nhắc đến việc người đẹp làm chứng chống lại Johnny Depp trong vụ kiện giữa tài tử và tờ The Sun hồi 2020. Cô kể về phiên tòa: "Kết quả của phiên tòa đó phụ thuộc vào sự tham gia của tôi và tôi phụ thuộc vào kết quả của phiên tòa đó... Những gì đã xảy ra với tôi là một phiên bản phóng đại của những gì mà rất nhiều phụ nữ phải trải qua". Ngôi sao 8X thừa nhận bản thân hiểu rõ những gì mình phải đối mặt khi lên tiếng nhưng cô sẵn sàng đứng lên.

"Tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn khi thấy những người khác cùng chung tay đấu tranh. Những phụ nữ dũng cảm dám lên tiếng về sự bất bình đẳng quyền lực. Nhìn khuôn mặt con gái tôi khi con bé lớn lên và dần bước vào thế giới này… tôi tin rằng mọi thứ có thể tốt đẹp hơn", Amber Heard lạc quan sau sóng gió.

Cuộc sống của Amber Heard sau khi thua kiện

Amber Heard rời Hollywood, sống kín tiếng ở Tây Ban Nha sau vụ kiện chấn động dư luận ẢNH: INSTAGRAM NV

Năm 2022, dư luận quốc tế "dậy sóng" trước cuộc đối đầu căng thẳng giữa Johnny Depp và Amber Heard ngoài tòa. Tài tử loạt phim Cướp biển vùng Caribbean kiện vợ cũ 50 triệu USD vì cô từng đăng bài trên tờ The Washington Post năm 2018, nói cô là nạn nhân của bạo lực gia đình từ đó khiến danh tiếng của Depp bị ảnh hưởng nặng nề. Amber Heard cũng không hề kém cạnh khi kiện ngược chồng cũ 100 triệu USD tố Depp và đội ngũ luật sư của ông âm mưu hủy hoại và bôi nhọ mình. Cuối cùng, Johnny Depp thắng kiện. Những diễn biến của phiên tòa kéo dài nhiều ngày được công khai rầm rộ trên truyền thông, mạng xã hội, trở thành một trong những chủ đề được quan tâm nhất năm 2022.

Sau thất bại, Amber Heard bán nhà ở California (Mỹ), rời cuộc sống hào nhoáng ở Hollywood, cùng con gái nhỏ Oonagh (sinh năm 2021) chuyển đến Tây Ban Nha sống từ cuối năm 2022. Trước đó, cô hoàn thành quá trình quay Aquaman and the Lost Kingdom (phát hành 2023) và đến nay, đây là dự án phim gần nhất của cô.

Nữ diễn viên sống vui vẻ bên các con ẢNH: INSTAGRAM NV

Nữ diễn viên dần thích nghi với cuộc sống lặng lẽ ở đất nước xa lạ, tránh xa sự chú ý của truyền thông. Cô dành trọn thời gian chăm sóc con cái, thỉnh thoảng xuất hiện tại các sự kiện phim ảnh ở châu Âu. Hồi tháng 5.2025, cô tiết lộ vừa đón thêm cặp song sinh (bé trai Ocean và bé gái Agnes). Người đẹp chia sẻ việc trở thành bà mẹ 3 con khiến cô luôn bận rộn chân tay trong niềm hạnh phúc. "Khi chào đón con gái đầu lòng, thế giới của tôi đã thay đổi mãi mãi. Tôi nghĩ mình không thể nào hạnh phúc hơn được nữa. Nhưng giờ thì tôi đang hạnh phúc gấp ba lần rồi", nữ diễn viên khoe.