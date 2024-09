Amber Heard tránh xa Hollywood, không muốn nhắc lại quá khứ ồn ào với Johnny Depp

Amber Heard đi dạo cùng con gái ở Madrid (Tây Ban Nha) hồi đầu tuần ẢNH: MEGA

Mối quan hệ giữa Johnny Depp và Amber Heard gây bàn tán trở lại khi tài tử 61 tuổi dự Liên hoan phim San Sebastian (Tây Ban Nha) hôm 24.9 để quảng bá phim mới Modi. Trong khi đó, đây là đất nước mà Heard sống cùng con gái riêng của cô trong hai năm qua.

Theo Hola!, khi được phóng viên hỏi chuyện, nữ diễn viên 8X chia sẻ đây là một chương trong quá khứ của mình và bản thân đang bước sang trang mới của cuộc đời. "Tôi đang sống ở Madrid và tôi yêu Tây Ban Nha. Tôi rất may mắn khi được ở đây. Còn về quá khứ của mình, tôi không muốn nghĩ hay nói về nó, vì tôi đang hạnh phúc và bình yên", bà mẹ một con bộc bạch.



Johnny Depp đến San Sebastian (Tây Ban Nha) quảng bá phim mới hôm 24.9

ẢNH: REUTERS

Kể từ năm 2022, khi vụ kiện giữa cô và Johnny Depp khép lại với phần thắng nghiêng về tài tử loạt phim Cướp biển vùng Caribbean, Amber Heard rời xa Hollywood, chuyển đến sống tại Tây Ban Nha cùng con gái Oonagh Paige (hiện 3 tuổi). Nữ diễn viên 8X chia sẻ rằng điều cô yêu thích ở Tây Ban Nha là các giá trị đạo đức của đất nước này bên cạnh con người, bầu không khí nơi đây. "Mọi người ở đây đều đối xử với nhau vui vẻ và đầy tôn trọng. Tôi trân trọng điều đó", sao phim Aquaman cho hay.

Amber Heard cũng chăm chỉ học tiếng Tây Ban Nha và được cho là thành thạo ngôn ngữ này thậm chí nói được giọng địa phương. Thời gian qua, cô thường xuyên được bắt gặp khi dạo phố, đưa con gái nhỏ đi chơi công viên quanh nhà hay học bơi tại một trung tâm gần đó. Mỹ nhân xứ cờ hoa hài lòng với cuộc sống bình yên, kín tiếng hiện tại và thích môi trường sống mới.

Hai năm qua, Amber Heard sống kín tiếng ở Tây Ban Nha, cô gác lại công việc để ở bên con gái. Diễn viên hiếm khi xuất hiện tại sự kiện công khai hay cập nhật mạng xã hội ẢNH: INSTAGRAM NV

Trước câu hỏi có trở lại với diễn xuất không, Amber Heard bày tỏ: "Ồ, có chứ! Tôi cứ tiến về phía trước thôi. Đó là cuộc sống". Hai dự án gần đây nhất của mỹ nhân Hollywood là In the Fire và Aquaman and the Lost Kingdom (Aquaman 2) đều ra mắt hồi năm ngoái.

Trong đó, vai Mera của cô trong Aquaman 2 đã cắt giảm thời lượng đáng kể. Điều này được cho là đến từ vụ kiện phỉ báng giữa cô và chồng cũ Johnny Depp. Nữ diễn viên sinh năm 1986 thậm chí từng khẳng định rằng những thông tin tiêu cực về vụ kiện khiến vai diễn của cô trong Aquaman 2 bị cắt giảm đáng kể thậm chí hãng phim Warner Bros. còn muốn cắt cô khỏi bộ phim. Ngoài ra, hàng triệu khán giả ký vào một bản kiến nghị yêu cầu hãng phim loại Heard khỏi dự án Aquaman 2.

Tuy nhiên sau đó đạo diễn James Wan phủ nhận việc Amber Heard bị cắt giảm thời lượng xuất hiện ở Aquaman and the Lost Kingdom vì ồn ào đời tư. Trong một cuộc phỏng vấn với Entertainment Weekly, nhà làm phim này giải thích rằng vai diễn của Mera luôn được xác định là sẽ có vai trò nhỏ hơn so với phần 1 vì phần mới tập trung vào cuộc phiêu lưu của Arthur (Jason Momoa) và Orm (Patrick Wilson).