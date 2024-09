Jennifer Lopez - Ben Affleck xuất hiện thân thiết hậu ly hôn: Gương vỡ lại lành?

Jennifer Lopez và Ben Affleck dành thời gian cuối tuần bên các con ẢNH: MEGA

Theo People, Jennifer Lopez và Ben Affleck vừa có một bữa trưa vui vẻ vào hôm 14.9 (giờ địa phương) tại một khách sạn ở Los Angeles (Mỹ). Hai con riêng của Ben Affleck là Fin (15 tuổi) và Samuel (12 tuổi) cùng cặp song sinh nhà J.Lo là Emma và Max (16 tuổi) đều tham gia vào chuyến đi chơi gia đình. Trong khi đó, nguồn tin của PageSix tiết lộ cặp sao khá thoải mái khi gặp lại nhau thậm chí họ còn nắm tay, hôn. Những đứa trẻ ở cùng họ, nhưng ngồi bàn riêng.

Những thông tin này khiến dân tình bàn tán xôn xao thậm chí không ít người đặt câu hỏi: phải chăng họ đang cố hàn gắn?



Cặp đôi khá thoải mái khi xuất hiện bên nhau trong khi các con riêng của họ vẫn vui vẻ, thân thiết ẢNH: MEGA, SPLASH NEWS

Tuy nhiên, sự việc dường như không diễn ra theo hướng đó. Nguồn tin của People hé lộ: "Họ cùng nhau dùng bữa trưa vui vẻ và để bọn trẻ có thể tụ tập. Jennifer đang cố tỏ ra thân thiện với Ben. Tuy nhiên, họ vẫn đang tiến hành thủ tục ly hôn, cả hai đang giải quyết các vấn đề liên quan đến tài chính một cách thân thiện". Người này chia sẻ thêm: "Ly hôn không bao giờ là chuyện dễ dàng nhưng Jennifer không muốn ích kỷ. Các con của họ hòa thuận và vui vẻ bên nhau. Cô ấy hạnh phúc khi thấy bọn trẻ vui vẻ bên nhau. Những đứa trẻ được hạnh phúc chính là ưu tiên hàng đầu của cô ấy".

Không chỉ có Jennifer Lopez và Ben Affleck, cánh săn ảnh còn chụp được khoảnh khắc Jennifer Garner (vợ cũ của Affleck) rời khỏi khách sạn cùng các con sau bữa trưa.

Cặp đôi này được cho là có những hành động gần gũi, thân mật khi hội ngộ ẢNH: SPLASH NEWS

Trên thực tế, họ vẫn đang giải quyết chuyện ly hôn ẢNH: BACKGRID

Cuộc gặp gỡ của cặp Bennifer diễn ra chưa đầy một tháng sau khi nữ ca sĩ 55 tuổi đệ đơn ly hôn tài tử phim Argo vào đúng ngày tròn 2 năm diễn ra đám cưới của họ ở Georgia. Trong đơn gửi tòa, giọng ca On the Floor tiết lộ lý do tan vỡ là cả hai có những khác biệt không thể hòa giải và họ đã ly thân từ ngày 26.4. Ngoài ra, J.Lo cũng yêu cầu được đổi tên hợp pháp của mình từ Jennifer Lynn Affleck (cô từng đổi tên theo họ của chồng cũ) thành Jennifer Lynn Lopez. Có thông tin cặp đôi này đã không ký thỏa thuận tiền hôn nhân trước khi kết hôn, điều này có khả năng sẽ dẫn đến tranh chấp tài sản.

Jennifer Lopez và Ben Affleck đã rao bán biệt thự ở Beverly Hills vào tháng 7 với giá 68 triệu USD. Tài tử phim Liên minh công lý đã dọn khỏi tổ ấm chung từ nhiều tháng trước, ở nhà thuê và gần đây vừa mua biệt thự trị giá khoảng 20,5 triệu USD trong khi giọng ca Let's Get Loud đang đi tìm nhà mới.

Vợ chồng Matt Damon - Luciana Barroso ở bên chia sẻ khi Ben Affleck - Jennifer Lopez đổ vỡ

ẢNH: GETTY

Đầu tháng này, Jennifer Lopez tham dự Liên hoan phim quốc tế Toronto (Canada) để quảng bá cho bộ phim sắp ra mắt của mình là Unstoppable. Ben Affleck vốn là một trong những nhà sản xuất của dự án nhưng vắng mặt. Trong bữa tiệc sau sự kiện, Lopez được nhìn thấy nắm tay nam diễn viên Matt Damon (bạn thân của Affleck) và có cuộc trò chuyện "dài và sâu sắc". Một tuần sau đó, Ben Affleck lộ ảnh vui vẻ bên Luciana Barroso (vợ của Matt Damon) khi gặp nhau ở ngoài văn phòng. Trong thời gian cặp Bennifer căng thẳng, vợ chồng Matt Damon đã ở bên chia sẻ với bạn thân.