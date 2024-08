Chuyện tình như phim của Jennifer Lopez - Ben Affleck trước khi đổ vỡ lần 2

Sau đám cưới, cặp đôi thường xuyên sánh bước tại các sự kiện, được nhìn thấy trong những khoảnh khắc hạnh phúc đời thường và công khai ủng hộ những dự án của nhau. Đầu năm nay, J.Lo phát hành album This Is Me... Now lấy cảm hứng từ mối tình lãng mạn giữa cô và Ben Affleck bên cạnh việc ra mắt bộ phim tài liệu The Greatest Love Story Never Told. Nữ ca sĩ liên tục chia sẻ những câu chuyện riêng tư và bày tỏ tình yêu sâu đậm với chồng.