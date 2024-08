'Wednesday' Jenna Ortega thấy 'điên rồ' khi bị đồn hẹn hò Johnny Depp

Jenna Ortega khẳng định không có liên quan đến Johnny Depp Ảnh: AFP

Theo People, khi xuất hiện trong cuộc phỏng vấn với BuzzFeed được chia sẻ hôm 27.8, Jenna Ortega nhắc lại việc vướng tin đồn hẹn hò tài tử Johnny Depp vào tháng 8 năm ngoái. Cụ thể, khi được hỏi tin đồn điên rồ nhất mà Ortega từng nghe về bản thân, nữ diễn viên 22 tuổi thẳng thắn: "Có lẽ là tin đồn tôi đang có mối quan hệ tình cảm nghiêm túc với Johnny Depp. Tôi thực sự muốn mọi người hãy để cho chúng tôi được yên. Với tôi, điều đó thật điên rồ. Tôi chưa bao giờ nói về điều đó, tôi chưa bao giờ nói bất cứ điều gì như thế". Ngôi sao loạt phim Wednesday chia sẻ rằng bài viết loan tin đồn kể trên chỉ đưa ra những thông tin theo suy đoán riêng và cô thấy điều đó khá buồn cười.



Jenna Ortega kể nghệ sĩ kỳ cựu Richard E. Grant từng hỏi cô về tin đồn này khi họ ở trên phim trường. "Ông ấy đến gặp tôi và nói: 'Ồ, vậy là cháu và Johnny…?' rồi tôi cười, vì tôi không liên quan đến người ấy", cô nhớ lại.

Nữ diễn viên 22 tuổi không muốn trở thành nhân vật chính trong những tin đồn thất thiệt Ảnh: AFP

Nguồn cơn sự việc bắt đầu từ tháng 8.2023, khi một tài khoản mạng xã hội chuyên đưa tin về người nổi tiếng đã đăng tin đồn rằng Jenna Ortega và Johnny Depp đang hẹn hò. Tài khoản này thậm chí khẳng định nữ diễn viên sinh năm 2002 và ngôi sao loạt phim Cướp biển vùng Caribbean đã được phát hiện bên nhau và có thể đang hợp tác trong dự án Beetlejuice Beetlejuice của Tim Burton. Đáng nói, Ortega kém Depp 39 tuổi thậm chí còn nhỏ tuổi hơn con gái của tài tử là Lily-Rose Depp.

Ngay sau đó, ngôi sao trẻ đã bác bỏ tin đồn qua bài đăng trên trang cá nhân. Cô bày tỏ nỗi bức xúc: "Điều này thật nực cười đến mức tôi không thể ngừng cười được. Tôi chưa bao giờ gặp hoặc làm việc với Johnny Depp trong đời. Xin hãy ngừng lan truyền những lời dối trá và để chúng tôi yên".

Thời điểm đó, Huffpost đưa tin một đại diện của Johnny Depp cũng lên tiếng phủ nhận tin đồn thất thiệt kể trên, khẳng định tài tử không hề có mối quan hệ cá nhân hay chuyên môn nào với Jenna Ortega. Người này tuyên bố: "Johnny Depp chưa bao giờ gặp gỡ hay nói chuyện với Jenna Ortega. Anh ấy không tham gia bất kỳ dự án nào với cô ấy theo như một số trang đưa tin. Anh ấy sửng sốt trước những tin đồn vô căn cứ và ác ý này nhằm mục đích gây tổn hại đến danh tiếng cũng như sự nghiệp của mình".

Johnny Depp sống kín tiếng sau khi kết thúc vụ kiện với Amber Heard Ảnh: Reuters

Jenna Ortega sinh năm 2002 tại Mỹ và bắt đầu gia nhập làng giải trí từ năm 2012. Cô từng tham gia nhiều bộ phim: You, Yes day, The Fallout, Scream, Stuck in the Middle… và được nhiều khán giả biết đến với vai chính trong loạt phim Wednesday (2022). Tác phẩm không chỉ giúp nữ nghệ sĩ trẻ trở nên nổi tiếng toàn cầu mà còn đem về nhiều đề cử quan trọng, trong đó có đề cử tại Quả cầu vàng và Emmy. Jenna Ortega là một trong những diễn viên gen Z được săn đón nhất hiện nay và sở hữu hơn 38 triệu người theo dõi trên Instagram. Người đẹp sắp tái xuất với tác phẩm Beetlejuice Beetlejuice của Tim Burton và dàn diễn viên không hề có Johnny Depp.

Jenna Ortega kín tiếng trong chuyện tình cảm. Trong cuộc phỏng vấn với Elle vào năm ngoái, sao phim Scream VI cho biết cô đang hạnh phúc khi độc thân và cho rằng việc nghĩ về các mối quan hệ tình cảm khiến bản thân thấy căng thẳng. Trong khi đó, Johnny Depp được cho là đang hẹn hò với người mẫu Nga Yulia Vlasova (28 tuổi). Tài tử 61 tuổi sống kín tiếng, ít xuất hiện trước truyền thông sau khi giành thắng vụ kiện phỉ báng chống lại vợ cũ Amber Heard vào tháng 6.2022.