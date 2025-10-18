Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Keira Knightley phát điên vì bị paparazzi đeo bám, xúc phạm

Thanh Chi
Thanh Chi
18/10/2025 21:14 GMT+7

Nổi tiếng từ lúc chưa đầy 20 tuổi, Keira Knightley ám ảnh vì phải đối mặt với sự đeo bám, săm soi thậm chí là xúc phạm của paparazzi. Cô từng phát điên khi bị hàng chục tay săn ảnh theo dõi quanh nhà suốt nhiều năm liền.

Keira Knightley phát điên vì bị paparazzi đeo bám, xúc phạm - Ảnh 1.

Keira Knightley từng trải qua quãng thời gian khó khăn vì bị "mổ xẻ" đời tư quá mức sau khi nổi tiếng

ẢNH: AFP

Trong cuộc phỏng vấn mới với The Sunday Times, Keira Knightley cho biết cô trải qua khoảng thời gian khó khăn khi nổi tiếng từ năm 18 tuổi sau phần đầu của Cướp biển vùng Caribbean (2003). Cái giá của việc bỗng chốc vụt sáng thành sao làm mỹ nhân Anh phải đối mặt với sự săm soi quá mức của đám đông và cuộc sống riêng tư luôn bị truyền thông "mổ xẻ", trở thành mục tiêu của cánh săn ảnh. 

Minh tinh 8X nhớ lại: "Tôi nhớ có một ngày tôi thức dậy và thấy có khoảng chục người đàn ông đứng trước cửa nhà mình và họ luẩn quẩn ở đó trong khoảng 5 năm". Nữ diễn viên thừa nhận bản thân phải vật lộn rất nhiều với sự chú ý tiêu cực của paparazzi: "Tôi đã phát điên. Tin tôi đi, tôi đã thực sự phát điên. Tôi chỉ cố gắng che giấu điều đó thôi".

Không chỉ bị đeo bám, chụp ảnh mỗi ngày, sao phim Kiêu hãnh và định kiến cho biết cô còn thường xuyên bị cánh săn ảnh lăng mạ. Họ thường hét vào mặt cô những từ ngữ khó nghe như "gái điếm" hay "đồ lẳng lơ" khi thấy cô đi cùng ai đó là nam giới, có thể là bạn trai, anh em trai thậm chí là cha cô.

Những năm tháng ám ảnh Keira Knightley

Keira Knightley phát điên vì bị paparazzi đeo bám, xúc phạm - Ảnh 2.

Cướp biển vùng Caribbean mang đến cho Keira Knightley danh tiếng đáng mơ ước ở tuổi 18 nhưng cũng khiến cuộc sống riêng tư của người đẹp bị xâm phạm nghiêm trọng

ẢNH: DISNEY

Keira Knightley tiếp tục kể rằng cánh paparazzi cố tình chọc tức, kích động người nổi tiếng để họ phải "đụng tay đụng chân" sau đó kiện ngược nghệ sĩ. "Và đó là lúc các vụ va chạm bắt đầu xảy ra, họ ép người ta chạy lệch khỏi đường, rồi kiếm được nhiều tiền hơn nữa cho những bức ảnh chụp một nữ diễn viên bị tai nạn hay bất cứ điều gì tương tự", cô chia sẻ từ kinh nghiệm của bản thân.

Người đẹp phim Black Doves cũng cho biết cánh săn ảnh đã làm đủ cách, thậm chí gồm cả việc thuê luôn căn hộ đối diện nhà cô chỉ để chụp được hình ảnh của cô trong nhà riêng. Nữ diễn viên bộc bạch rằng quãng thời gian ấy cô rất lo sợ, bất an và luôn trong trạng thái đề cao cảnh giác đối với những người theo dõi nhất cử nhất động của mình.

Keira Knightley thừa nhận phải mất nhiều năm cô mới ngừng cảm giác có người luôn đeo bám, theo dõi mình khắp nơi, khi cơn cuồng của paparazzi đầu những năm 2000 lắng xuống. Tuy nhiên, nữ diễn viên cho biết bản thân chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc hay để danh tiếng và paparazzi đè bẹp mình. "Tôi không muốn bị đánh bại. Tôi sẽ không để họ thắng. Tôi cực kỳ, cực kỳ quyết tâm. Đừng hiểu lầm - tôi đã gần như sụp đổ, nhưng tôi không để họ đánh bại mình", cô nói.

Keira Knightley phát điên vì bị paparazzi đeo bám, xúc phạm - Ảnh 3.

Nhiều năm trôi qua, Keira Knightley vẫn còn ám ảnh những gì đã xảy ra với cô khi mới nổi tiếng

ẢNH: AFP

Keira Knightley sinh năm 1985 tại Anh trong gia đình làm nghệ thuật và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ thập niên 1990. Cô nổi đình đám với vai Elizabeth Swann trong loạt phim Cướp biển vùng Caribbean đồng thời được đánh giá cao qua vai diễn trong nhiều tác phẩm: Atonement (Chuộc lại lỗi lầm), Nữ công tước, Cám dỗ chết người, Anna Karenina… Đặc biệt, màn thể hiện trong Kiêu hãnh và định kiến (2005) và The Imitation Game (2014) đã giúp ngôi sao xinh đẹp này 2 lần nhận đề cử Oscar.

Những năm qua, Keira Knightley vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật. Gần đây nhất, cô đóng vai chính trong loạt phim Black Doves (2024) và dự án điện ảnh The Woman in Cabin 10 (2025).

Keira Knightley Paparazzi Săn ảnh Cướp biển vùng Caribbean
