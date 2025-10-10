Triệu Lộ Tư vượt Địch Lệ Nhiệt Ba, trở thành nữ diễn viên được quan tâm nhất

Ngày 8.10, trang Sina đưa tin Triệu Lộ Tư hiện đang đối mặt với những khó khăn trong sự nghiệp do tranh chấp hợp đồng với công ty quản lý Galaxy Cool Entertainment. Tuy nhiên, giữa giai đoạn đầy biến động này, nữ diễn viên vẫn đạt được một cột mốc ấn tượng khi trở thành nữ diễn viên Trung Quốc có lượng người theo dõi cao nhất trên Douyin, vượt mốc 50 triệu người, chính thức vượt qua Địch Lệ Nhiệt Ba, người từng giữ vị trí này suốt 2 năm qua.

Triệu Lộ Tư 'thống trị' mạng xã hội, vượt mặt loạt sao hạng A

Không chỉ trên Douyin, Triệu Lộ Tư còn đứng đầu bảng xếp hạng lượt theo dõi trên Xiaohongshu, một nền tảng mạng xã hội lớn khác tại Trung Quốc, nơi Địch Lệ Nhiệt Ba từng là đại sứ thương hiệu. Với việc cùng lúc chiếm ưu thế trên hai nền tảng phổ biến nhất sau Weibo, Triệu Lộ Tư cho thấy tầm ảnh hưởng vượt trội và sức hút đại chúng mạnh mẽ của mình.

Triệu Lộ Tư trở thành nữ diễn viên được theo dõi nhiều nhất Trung Quốc với hơn 50 triệu người hâm mộ trên Douyin Ảnh: Weibo Triệu Lộ Tư

Theo Sina, thành công của Triệu Lộ Tư đến từ chiến lược kết nối thông minh và gần gũi với khán giả. Khác với nhiều ngôi sao thường giữ hình ảnh xa cách, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, bí quyết làm đẹp, thói quen chăm sóc da và các sản phẩm yêu thích.

Triệu Lộ Tư, ra mắt với tư cách diễn viên vào năm 2017. Mỹ nhân sinh năm 1998 nằm trong top diễn viên đang được kỳ vọng là tiểu Hoa đán tương lai của Cbiz Ảnh: Weibo Triệu Lộ Tư

Cách thể hiện chân thành, tự nhiên giúp Triệu Lộ Tư trở nên gần gũi như một người bạn thân quen hơn là một ngôi sao khó tiếp cận. Trên Douyin, cô thường xuyên tham gia các trào lưu hot, đăng tải video ca hát, nhảy múa vui nhộn và thường xuyên xuất hiện trong danh sách video được xem nhiều nhất. Các dự án phim của cô cũng được quảng bá mạnh mẽ thông qua Douyin, giúp hình ảnh Triệu Lộ Tư luôn xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội.

Chiến lược truyền thông này giúp cô vượt qua nhiều ngôi sao hạng A như Lưu Diệc Phi, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch hay Cúc Tịnh Y về độ phổ biến và mức độ lan tỏa hình ảnh.

'Đối thủ' đáng gờm của Địch Lệ Nhiệt Ba

Triệu Lộ Tư thường được giới truyền thông Trung Quốc gọi là "đối thủ" hoặc thậm chí là "kình địch" của Địch Lệ Nhiệt Ba. Sự so sánh giữa hai mỹ nhân 9X bắt đầu từ năm 2020, khi cả hai cùng góp mặt trong bộ phim cổ trang Trường ca hành. Trong phim, Triệu Lộ Tư đảm nhận vai em họ của nhân vật chính do Địch Lệ Nhiệt Ba thủ vai, nhưng lại bất ngờ chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả nhờ ngoại hình dịu dàng và thần thái duyên dáng.

Cuộc so kè giữa Triệu Lộ Tư và Địch Lệ Nhiệt Ba thu hút sự chú ý của công chúng Ảnh: Kbizoom

Nhiều nhà phê bình cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba với đường nét sắc sảo, đậm nét phương Tây phù hợp hơn với các vai hiện đại, trong khi hình ảnh của Triệu Lộ Tư lại hợp với nét mềm mại đặc trưng của dòng phim cổ trang Trung Hoa. Do đó, các cuộc thảo luận trên mạng xã hội thời điểm đó nghiêng về phía Triệu Lộ Tư, thậm chí có ý kiến cho rằng cô lấn át đàn chị về độ hòa hợp hình ảnh và cảm xúc hơn trên màn ảnh.

Cuộc cạnh tranh giữa hai nữ diễn viên một lần nữa bùng lên vào tháng 6.2023, khi cả hai cùng ra mắt phim mới. Bộ phim Công tố tinh anh của Địch Lệ Nhiệt Ba nhận nhiều phản hồi trái chiều, phần diễn xuất bị đánh giá thiếu chiều sâu, trong khi Vụng trộm không thể giấu của Triệu Lộ Tư lại trở thành một trong những phim ngôn tình được xem nhiều nhất năm 2023 trên các nền tảng phát trực tuyến của Trung Quốc.

Sự đối lập rõ ràng này khiến dư luận nhận định Triệu Lộ Tư đang là gương mặt có khả năng "gánh phim" tốt hơn, thu hút khán giả tự nhiên hơn so với đàn chị.

Dù đang vướng vào những tranh chấp pháp lý với công ty quản lý, Triệu Lộ Tư vẫn cho thấy bản lĩnh và sự linh hoạt trong việc duy trì hình ảnh, nắm bắt xu hướng giải trí hiện đại - nơi tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội quan trọng không kém tài năng diễn xuất.