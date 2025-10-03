'Hãy để tôi tỏa sáng' có Triệu Lộ Tư bị gỡ vì chứa 'đường lưỡi bò'

'Hãy để tôi tỏa sáng' bị khán giả Việt 'tẩy chay'

Hãy để tôi tỏa sáng vướng nghi vấn xuất hiện bản đồ chứa "đường lưỡi bò" phi pháp ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Giữa lúc Hãy để tôi tỏa sáng (có Triệu Lộ Tư - Trần Vỹ Đình đóng chính) đang "làm mưa làm gió" trên các nền tảng trực tuyến Việt Nam, bộ phim từ Trung Quốc này bị phát hiện có phân cảnh chứa bản đồ có "đường lưỡi bò" phi pháp. Thông tin trên lập tức làm "dậy sóng" mạng xã hội trong nước. Giữa lúc sự việc đang gây xôn xao, FPT Play đưa ra thông báo vào sáng 3.10: "Gỡ và xóa toàn bộ khỏi hệ thống bộ phim Hãy để tôi tỏa sáng vì nghi vấn không phù hợp!".

Nền tảng này cho biết tác phẩm đang được chiếu tới tập 15. "Trong quá trình kiểm duyệt các tập phim phát song song sắp lên sóng, phát hiện tập 16 có chứa hình ảnh, thông tin không phù hợp với quy định (nghi vấn liên quan đến 'đường lưỡi bò'), chúng tôi đã ngay lập tức tiêu hủy toàn bộ nội dung này khỏi hệ thống dù chưa lên sóng tập phim này", đơn vị này nêu rõ.

Phía FPT Play đề cập thêm: "Chúng tôi luôn đặt trách nhiệm tuân thủ pháp luật Việt Nam và tôn trọng chủ quyền quốc gia lên hàng đầu. Chúng tôi cam kết đảm bảo các nội dung được kiểm duyệt chặt chẽ, để mang đến cho khán giả những trải nghiệm giải trí an toàn, đúng quy định và ý nghĩa".

Tác phẩm có Triệu Lộ Tư, Trần Vỹ Đình đóng chính không còn hiển thị trên các hệ thống của các nền tảng phát sóng ở Việt Nam ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Không chỉ bị gỡ khỏi FPT Play, theo quan sát của chúng tôi, phim đã lặng lẽ biến mất khỏi các nền tảng tương tự tại Việt Nam: TV360, VieOn, K+. Thậm chí, nhiều khán giả cũng phát hiện tác phẩm đã "bay màu" trên một website "phim lậu" nổi tiếng.

Không chỉ "bốc hơi" khỏi các nền tảng chiếu ở Việt Nam, Hãy để tôi tỏa sáng còn bị đông đảo khán giả Việt "tẩy chay" trên mạng xã hội vì lý do chứa "đường lưỡi bò". Nhiều người xem tuyên bố ngừng xem phim này vì có dấu hiệu xâm phạm vấn đề chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam và có những tuyên bố với nội dung chung: không xem phim này thì xem phim khác, chủ quyền lãnh thổ đất nước không thể xâm phạm.

Đáng chú ý, một số trang fanpage trên Facebook chuyên cập nhật tin tức phim ảnh, showbiz Hoa ngữ với hàng trăm ngàn người theo dõi cũng thông báo không chia sẻ, cập nhật các nội dung liên quan đến Hãy để tôi tỏa sáng vì lý do tương tự.

Trước khi bị "tẩy chay", Hãy để tôi tỏa sáng là tác phẩm thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả Việt. Những đoạn cắt trong phim, các tình tiết thú vị liên tục được chia sẻ trên các diễn đàn trực tuyến, thu hút lượt xem lớn cùng những cuộc bình luận sôi nổi. Phim cũng đạt nhiều thành tích "khủng" tại quê nhà Trung Quốc, đánh dấu màn tái xuất của Triệu Lộ Tư sau loạt ồn ào.

Khán giả kịch liệt 'tẩy chay' phim chứa 'đường lưỡi bò'

Nhiều phim chứa hình ảnh "đường lưỡi bò" phi pháp đều bị khán giả Việt "tẩy chay" kịch liệt và biến mất khỏi các nền tảng phát hành liên quan ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Việc các bộ phim chứa bản đồ "đường lưỡi bò" phi pháp bị gỡ ở Việt Nam và bị khán giả Việt tẩy chay kịch liệt không còn là chuyện xa lạ. Trước Hãy để tôi tỏa sáng, nhiều tác phẩm Trung Quốc: Nhất sinh nhất thế, Em là niềm kiêu hãnh của anh, Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta, Flight to you… cũng có hình ảnh tương tự và bị công chúng kêu gọi tẩy chay kịch liệt, gỡ khỏi nền tảng phát sóng tại Việt Nam.

Không chỉ có phim Trung Quốc, nhiều tác phẩm quốc tế như: Abominable, Uncharted, Pine gap, Barbie… cũng bị cấm phát hành tại Việt Nam vì có hình ảnh bản đồ chứa "đường chín đoạn" phi pháp.