Anne Hathaway được vinh danh là 'Người đẹp nhất thế giới 2026'

Anne Hathaway trong bộ ảnh chụp cho ấn bản Người đẹp nhất thế giới 2026 ẢNH: PEOPLE

Ngày 20.4 (giờ địa phương), tạp chí People công bố Anne Hathaway là gương mặt trang bìa cho ấn bản tôn vinh nhan sắc của năm - World's Most Beautiful 2026 (Người đẹp nhất thế giới 2026). Mặc dù gương mặt đã có những dấu vết thời gian, cô vẫn thu hút ánh nhìn bởi nhan sắc ngọt ngào, tươi tắn cùng thần thái rạng rỡ, tràn đầy sức sống. Minh tinh Hollywood biến hóa đa dạng, từ vẻ quyến rũ, sang trọng với trang phục haute couture của Tamara Ralph; cho đến hình ảnh thanh lịch với áo blazer, quần âu hay nét cá tính, trẻ trung với thiết kế kết hợp denim, da từ Stella McCartney… kết hợp trang sức từ Bulgari kèm loạt phụ kiện sành điệu.

Anne Hathaway chia sẻ định nghĩa về cái đẹp: "Một nhà làm phim từng nói với tôi điều này: Cái đẹp có thể chứa đựng cả sự xấu xí, miễn là nó chứa đựng sự thật. Vì vậy, đối với tôi, cái đẹp luôn nằm trên ranh giới đó". Cô cũng chia sẻ quan điểm về cuộc sống của mình đã thay đổi khi bước sang độ tuổi 40. "Lúc mới bắt đầu, tôi nghĩ mình sẽ trở thành một nghệ sĩ giỏi hơn nếu mình thật khắt khe với bản thân. Rồi khi bước sang tuổi 40, tôi nhận ra mình đã tìm thấy một hướng đi khác và tôi không còn hứng thú với việc sống một cuộc đời gượng gạo nữa. Tôi chỉ muốn tận hưởng những điều thú vị", mỹ nhân phim Nhật ký công chúa chia sẻ.

Anne Hathaway có hàng loạt tác phẩm ra mắt trong năm 2026 ẢNH: AFP

Chỉ tính riêng trong năm 2026, Anne Hathaway có 5 bộ phim dự kiến ra mắt, trong đó đang thu hút sự chú ý hơn cả là bộ phim The Devil Wears Prada 2 (Yêu nữ thích hàng hiệu 2) dự kiến khởi chiếu ngày 1.5 tới. Nữ diễn viên bày tỏ niềm hạnh phúc khi trở lại với vai diễn Andy Sachs cùng loạt bạn diễn lâu năm: Meryl Streep, Emily Blunt và Stanley Tucci. Cô chia sẻ với People: "Thật tuyệt vời. Thật vui sướng… Đối với tôi, đây là cơ hội để được làm việc cùng những người cũ, bước trở lại thế giới đó, nhưng với cái nhìn thấu đáo hơn".

2026 là một năm bận rộn với Anne Hathaway song ngôi sao 43 tuổi vẫn có những khoảng thời gian chất lượng cho bản thân. "Tôi vẫn nhận báo mỗi ngày và rất thích ngồi đọc báo. Tôi cũng muốn ôm ấp chú cún con của mình - chúng tôi mới nuôi một chú cún. Và có lẽ tôi sẽ dành thời gian gọi điện cho những người thân yêu vì tôi luôn bận rộn hết việc này đến việc khác. Tôi rất muốn ăn sáng với một người bạn. Tôi muốn đi dạo, có thể ngắm nghía các cửa hàng hoặc đến bảo tàng. Tôi thường rất thích đi lang thang vào những ngày nghỉ", người đẹp chia sẻ.

Vợ chồng Anne Hathaway - Adam Shulman. Cặp đôi kết hôn năm 2012 và có hai con trai ẢNH: AFP

Anne Hathaway thấy hạnh phúc khi có chồng - doanh nhân kiêm nhà sản xuất phim Adam Shulman, ủng hộ hết lòng và cùng gánh vác trách nhiệm trong cuộc sống. "Tôi thật may mắn khi anh ấy là người bạn đời mà tôi sẽ cùng chia sẻ cuộc sống. Nếu trước năm vừa qua tôi chưa biết điều đó, thì giờ tôi càng hiểu rõ hơn vì trong mọi việc, anh ấy đều làm rất tốt. Anh ấy luôn gánh vác trách nhiệm. Điều đó nghe có vẻ như tôi đang khoe khoang, nhưng anh ấy thực sự là người bạn đời lý tưởng của tôi", bà mẹ hai con chia sẻ.

Cô nói thêm: "Có ước mơ là một chuyện. Có người giúp bạn hiện thực hóa ước mơ lại là chuyện khác. Tôi chắc chắn sẽ không thể đạt được những thành tựu như ngày hôm nay nếu không có chồng mình".

Meryl Streep, Emily Blunt, Stanley Tucci và Anne Hathaway (từ trái sang) tại buổi ra mắt phim Yêu nữ thích hàng hiệu 2 diễn ra hôm 20.4 tại New York (Mỹ) ẢNH: AFP

Anne Hathaway sinh năm 1982 tại Mỹ, cô bắt đầu gia nhập làng giải trí từ cuối thập niên 1990 rồi gây sốt với loạt phim Nhật ký công chúa (2001, 2004). Những năm sau đó, nữ diễn viên liên tục khẳng định tên tuổi qua loạt phim ăn khách: Yêu nữ thích hàng hiệu, Tình yêu và tình dược, Alice ở xứ sở thần tiên, Interstellar, Bố già học việc, Quý cô lừa đảo…

Gần 30 năm theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, Anne Hathaway sở hữu một tượng vàng Oscar cùng loạt chiến thắng ở giải Quả cầu vàng, SAG, BAFTA, Emmy… Không chỉ là diễn viên tài năng, cô còn là một biểu tượng nhan sắc ở Hollywood, được nhiều thương hiệu thời trang, trang sức, làm đẹp săn đón.