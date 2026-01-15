Lượng người xem Quả cầu vàng 2026 giảm sâu dù quy tụ loạt sao hạng A

Theo số liệu đo lường của Nielsen do Deadline công bố hôm 14.1, lễ trao giải Quả cầu vàng 2026 phát sóng tối 11.1 trên kênh CBS, ghi nhận lượng khán giả giảm gần 7% so với năm 2025. Cụ thể, có khoảng 8,66 triệu người theo dõi chương trình trực tiếp hoặc trong cùng ngày phát sóng, thấp hơn con số 9,27 triệu người xem của mùa giải 2025.

MC Nikki Glaser gây chú ý với màn độc thoại mở màn nhiều tranh cãi Ảnh: Instagram nikkiglaser

Bên cạnh đó, chương trình thảm đỏ chính thức ET: Live on the Golden Globes Red Carpet cũng đạt khoảng 3,4 triệu lượt xem trực tiếp và trong cùng ngày, theo báo cáo từ Nielsen.

Nhiều khoảnh khắc ồn ào cũng không cứu nổi đà giảm rating

Mức sụt giảm này diễn ra bất chấp việc chương trình có nhiều khoảnh khắc đáng chú ý. Trong đó, bài phát biểu mở màn của nữ danh hài Nikki Glaser gây bàn tán khi cô hiếm hoi đưa yếu tố chính trị vào đêm trao giải, với những lời châm biếm nhằm vào Tổng thống Donald Trump và chính quyền của ông.

Nikki Glaser cũng nhắc đến hồ sơ Epstein, vấn đề đang gây tranh cãi khi Bộ Tư pháp Mỹ mới chỉ cung cấp một phần nhỏ và đã được biên tập lại rất nhiều, trong tổng số tài liệu mà họ buộc phải công bố theo luật. Đáng chú ý, nữ MC còn khiến khán giả bất ngờ khi "đá xoáy" chính kênh CBS - đơn vị phát sóng Quả cầu vàng, và tân Tổng biên tập của CBS News - Bari Weiss, bằng câu nói đùa: "Và giải thưởng cho khâu biên tập xuất sắc nhất thuộc về CBS News. Đúng vậy, CBS News - nơi mới nhất ở Mỹ để xem những tin tức nhảm nhí. Chúng ta cần thêm một nơi như thế nữa!".

Bên cạnh những phát ngôn gây tranh cãi, lễ trao giải năm nay vẫn ghi nhận nhiều chiến thắng đáng nhớ. Ca sĩ, diễn viên Teyana Taylor giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn trong bộ phim được giới phê bình đánh giá cao One Battle After Another của đạo diễn Paul Thomas Anderson. Ở tuổi 35, cô đã không giấu được xúc động và bật khóc khi bước lên sân khấu nhận giải thưởng danh giá này.

Teyana Taylor bật khóc khi giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai diễn trong One Battle After Another Ảnh: Instagram teyanataylor

Chương trình cũng chứng kiến nhiều bất ngờ khác, trong đó có chiến thắng của Stellan Skarsgård ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho bộ phim Na Uy Sentimental Value. Timothée Chalamet cũng gây ấn tượng với màn phát biểu đầy cảm xúc sau khi vượt qua nhiều tên tuổi lớn như Leonardo DiCaprio, George Clooney, Ethan Hawke và Jesse Plemons để giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại nhạc kịch/hài với bộ phim Marty Supreme.

Những khoảnh khắc này phần nào giúp cải thiện hình ảnh của Quả cầu vàng so với giai đoạn chạm đáy vào năm 2023, khi chỉ có 6,3 triệu người theo dõi, mức thấp kỷ lục trong lịch sử giải thưởng.

Chiến thắng đầy kịch tính của Timothée Chalamet ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại nhạc kịch/hài là một trong những điểm thu hút lớn của năm nay Ảnh: Reuters

Đáng chú ý, Quả cầu vàng vẫn cho thấy dấu hiệu ổn định hơn so với một số lễ trao giải lớn khác. Lượng người xem năm nay vượt qua lễ trao giải Emmy 2025, vốn chỉ thu hút khoảng 7,42 triệu khán giả. Tuy nhiên, cả hai vẫn kém xa sức hút của lễ trao giải Oscar. Theo thống kê, Oscar 2025 đạt tới 19,69 triệu lượt xem, nhiều hơn tổng lượng người xem của cả Quả cầu vàng và Emmy cộng lại.

Từ lâu, Quả cầu vàng được xem là một trong những "phép thử" quan trọng dự báo kết quả Oscar, lễ trao giải chính thức sẽ diễn ra vào ngày 15.3 tới.

Deadline cho rằng một trong những nguyên nhân khiến lượng người xem Quả cầu vàng năm nay giảm là do không có lợi thế từ các trận đấu NFL chiếu trước đó. Những năm trước, lễ trao giải thường được hưởng lợi khi các trận bóng bầu dục kết thúc ngay trước giờ lên sóng, khiến một bộ phận khán giả giữ nguyên kênh truyền hình để tiếp tục theo dõi.

Năm 2025, kịch bản thuận lợi này đã xảy ra. Tuy nhiên, ở mùa giải 2026, trận đấu giữa Buffalo Bills và Jacksonville Jaguars được phát sóng từ 13 giờ (theo giờ địa phương), tạo ra khoảng trống đáng kể trước khi Quả cầu vàng bắt đầu. Khoảng thời gian này có thể khiến khán giả chuyển kênh hoặc rời khỏi màn hình trước giờ trao giải.

Dù vậy, Deadline cũng lưu ý rằng việc có trận đấu NFL chiếu trước không phải lúc nào cũng đảm bảo thành công về mặt tỷ suất người xem. Ngay cả khi có lợi thế này vào năm 2025, lượng người xem Quả cầu vàng vẫn giảm khoảng 2% so với năm trước đó.

Tài tử Sean Penn gây sốc khi hút thuốc ngay trong khán phòng khách sạn Beverly Hilton - nơi tổ chức lễ trao giải Quả cầu vàng 2026 Ảnh: Ben Fritz

Năm nay, tình hình càng trở nên phức tạp hơn khi cả Fox và NBC đều phát sóng các trận đấu NFL cùng thời điểm, có thể đã khiến một phần khán giả tiềm năng không lựa chọn kênh CBS khi lễ trao giải bắt đầu.

Bất chấp lượng người xem truyền hình sụt giảm, Paramount Skydance - công ty mẹ của CBS, vẫn thể hiện sự lạc quan đối với chương trình. Doanh nghiệp này cho biết Quả cầu vàng 2026 đã tạo ra khoảng 43 triệu lượt tương tác trên các nền tảng mạng xã hội, mức cao nhất từ trước đến nay và tăng 5% so với năm trước.