Vẻ đẹp trẻ trung, quyến rũ của Anne Hathaway ở tuổi 43

Anne Hathaway cũng liên tục bận rộn với các dự án phim ảnh mới. Năm ngoái, cô gây chú ý khi hợp tác cùng minh tinh Jessica Chastain trong phim Mothers' Instinct (hình trái). Người đẹp còn đóng chính trong The Idea of You (hình phải). Nhan sắc xinh đẹp, tươi trẻ khiến nữ diễn viên 8X vẫn rực rỡ, nổi bật khi cùng bạn diễn kém 12 tuổi kể câu chuyện tình giữa một bà mẹ đơn thân có con gái tuổi teen và chàng ca sĩ trẻ nổi đình đám