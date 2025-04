Tom Holland, Anne Hathaway sánh đôi trên biển trong 'The Odyssey'

Sau thành công vang dội với Oppenheimer, đạo diễn Christopher Nolan tiếp tục khuấy đảo làng điện ảnh thế giới khi khởi động dự án sử thi mới mang tên The Odyssey, một tác phẩm lấy cảm hứng từ thiên anh hùng ca Hy Lạp cổ đại của Homer với sự góp mặt của 2 diễn viên tên tuổi: Tom Holland và Anne Hathaway. Loạt hình hậu trường đầu tiên của bộ phim đã được chia sẻ trên tài khoản Christopher Nolan Media khiến người hâm mộ không khỏi phấn khích.

Tom Holland và Anne Hathaway cùng nhau thực hiện một cảnh quay bên bờ biển tại phim trường The Odyssey ẢNH: CHRISTOPHER NOLAN MEDIA

Các bức ảnh được chia sẻ bởi tài khoản Christopher Nolan Media trên nền tảng X (Twitter cũ) cho thấy Tom Holland và Anne Hathaway đang cùng nhau thực hiện một cảnh quay bên bờ biển. Không chỉ thu hút bởi thần thái điện ảnh của hai ngôi sao, bối cảnh xung quanh cũng khiến người xem choáng ngợp: những con tàu gỗ cổ mang đậm dấu ấn lịch sử, phông nền là vùng biển Aegean thơ mộng và ánh sáng tự nhiên như trong tranh vẽ.

Phong cách thiết kế trang phục và dựng cảnh đều đậm chất Hy Lạp cổ đại - từ giáp trụ, áo choàng cho đến chi tiết những ngọn đuốc, thành lũy và lâu đài dựng trên vách núi đá ẢNH: CHRISTOPHER NOLAN MEDIA

Đây là dấu hiệu cho thấy The Odyssey sẽ không chỉ là một bộ phim hành động hay phiêu lưu thông thường, mà là một bản giao hưởng điện ảnh vừa hùng tráng vừa đầy chất thơ.

Một số bức ảnh còn tiết lộ hình ảnh một tòa thành cổ được thắp sáng giữa màn đêm, được cho là sẽ đóng vai trò chủ chốt trong câu chuyện. Dù chưa có thông tin chính thức từ ê kíp sản xuất, nhưng chỉ với những hình ảnh đầu tiên, cộng đồng mạng đã nhanh chóng nhận định đây sẽ là một trong những bom tấn đáng mong chờ nhất năm 2026. Sự xuất hiện cùng lúc của Tom Holland và Anne Hathaway trong một bộ phim của Nolan có thể xem là một "cuộc gặp gỡ trong mơ" của hai thế hệ diễn viên tài năng bậc nhất Hollywood.

Tạo hình Tom Holland trong The Odyssey ẢNH: @TOMHOLLANDUPDATES

Tom Holland là nam diễn viên người Anh sinh năm 1996, đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả toàn cầu nhờ vai diễn Spider-Man trong vũ trụ điện ảnh Marvel. Với ngoại hình trẻ trung, khả năng diễn xuất đa dạng và sự tận tâm với nghề, Tom ngày càng khẳng định vị thế ngôi sao hạng A của mình. Anne Hathaway là nàng "công chúa điện ảnh" từng đoạt giải Oscar - vốn không còn xa lạ gì với các bộ phim lớn, từ The Devil Wears Prada, Les Misérables cho đến Interstellar (cũng của Nolan). Với vẻ đẹp cổ điển, phong thái thanh lịch và kinh nghiệm diễn xuất phong phú, Anne được kỳ vọng sẽ mang đến một nhân vật nữ sâu sắc và đầy sức nặng trong vũ trụ điện ảnh mới này.

Bom tấn sử thi The Odyssey do đạo diễn Christopher Nolan “cầm trịch” ẢNH:GQINDIA

The Odyssey do Matt Damon thủ vai chính khi hóa thân thành Odysseus, người hùng Hy Lạp vượt qua muôn trùng thử thách để trở về quê nhà sau cuộc chiến thành Troy. Bên cạnh Tom Holland và Anne Hathaway, phim còn quy tụ dàn diễn viên toàn sao gồm Zendaya, Robert Pattinson, Mia Goth, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Benny Safdie, Jon Bernthal, John Leguizamo cùng Himesh Patel, Elliot Page, Corey Hawkins, Samantha Morton, Jesse Garcia và Will Yun Lee.

Christopher Nolan vốn nổi tiếng với những tác phẩm đậm chất trí tuệ như Inception, Interstellar, Dunkirk hay Tenet - hứa hẹn sẽ thổi một làn gió mới vào bản sử thi hàng nghìn năm tuổi The Odyssey, biến nó thành một trải nghiệm điện ảnh hoành tráng và đầy chiều sâu.