Anne Hathaway hợp tác với người đứng sau 'Crazy rich Asians'

Và người "cầm trịch" dự án lần này với Anne Hathaway đảm nhận vai chính chính là đạo diễn Adele Lim, người đã thành công trước đó trong các tác phẩm như Joy ride, Raya and the last dragon và nổi tiếng nhất là Crazy rich Asians - Con nhà siêu giàu châu Á.

Anne Hathaway trong vai diễn mang đến "tên tuổi" cho cô ẢNH: INDIE WIRE

Chia sẻ về cảm xúc của mình, Lim cho biết: "Là một người hâm mộ trung thành của series Nhật ký công chúa bản gốc, tôi vô cùng phấn khích khi được tham gia vào việc đưa phần thứ 3 của loạt phim được yêu thích này đến với công chúng. Chúng tôi mong muốn được tôn vinh những giá trị cốt lõi của sức mạnh, niềm vui và tài năng của phụ nữ ra với thế giới".

Bộ phim sẽ được sản xuất bởi Debra Martin Chase, người trước đó đã khởi xướng cho các phần đầu có sự tham gia của Anne Hathaway trong vai Mia Thermopolis, một thiếu nữ giản dị trở thành nữ hoàng của vương quốc hư cấu Genovia, và Julie Andrews trong vai bà ngoại của cô. Hathaway được tiết lộ cũng sẽ đóng vai trò là nhà sản xuất dưới Công ty Somewhere Pictures của mình.

"Bật mí" về cảm xúc đặc biệt của mình, Hathaway không nói gì hơn bằng việc nhại lại một trong những câu cửa miệng yêu thích của Mia: "Shut up!".

Theo các tiết lộ, Nhật ký công chúa phần 3 đã được phát triển từ năm 2022. Nữ minh tinh Hathaway cũng đã úp mở điều này trong nhiều cuộc phỏng vấn: "Chúng tôi đang có khởi đầu tốt đẹp nhưng chưa có gì để thông báo thêm".

Về nội dung, chi tiết cốt truyện chưa được xác nhận, nhưng phần 3 có nhiều khả năng sẽ tiếp tục câu chuyện gốc trong The Princess Diaries vào năm 2001 và phần tiếp theo vào năm 2004 là Royal Engagement, thay vì phát triển thành nội dung mới.

Adele Lim là người đứng sau nhiều series nổi tiếng, trong đó có Con nhà siêu giàu châu Á ẢNH: VARIETY

Lim được biết đến nhiều nhất với vai trò chấp bút cho bộ phim ăn khách Con nhà siêu giàu châu Á khi thu về hơn 174 triệu USD trong nước cho Warner Bros. (trong khi kinh phí chỉ khoảng 30 triệu USD). Đây cũng trở thành một trong những bộ phim hài lãng mạn có lợi nhuận cao nhất mọi thời đại và giành được đề cử cho phim hay nhất tại Quả cầu vàng, Giải thưởng của Hiệp hội sản xuất và giành Giải thưởng Lựa chọn của các nhà phê bình.