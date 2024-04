Anne Hathaway từng phải hôn 10 người để tìm ra bạn diễn thích hợp

Gần đây, Anne Hathaway đang trong quá trình quảng bá cho bộ phim lãng mạn The Idea of You sắp sửa ra mắt của mình, xoay quanh một bà mẹ đơn thân 40 tuổi đem lòng yêu chàng ca sĩ chính 24 tuổi của một nhóm nhạc nam "hot" nhất thế giới. Không chỉ thủ vai chính, nữ minh tinh cũng đồng thời là nhà sản xuất, vì vậy cô đã tham gia khá sâu vào quá trình thực hiện tác phẩm.

Anne Hathaway và bạn diễn trẻ tuổi Variety

Với thể loại này, việc chọn bạn diễn có chemistry (tương tác) phù hợp là rất quan trọng. Vì vậy nữ diễn viên cũng "bật mí" thêm về một trong những trải nghiệm của bản thân mình trong những ngày đầu thử vai cho các tác phẩm lãng mạn vào những năm 2000.

Cô cho biết: "Trở lại những năm 2000, việc yêu cầu một diễn viên hẹn hò với các bạn diễn khác để kiểm tra tương tác giữa họ được coi là điều bình thường. Khi ấy, tôi được thông báo kiểu như: 'Hôm nay có 10 chàng trai sẽ đến đây và cô sẽ được ở riêng với từng người một. Cô thấy thế nào?'. Riêng tôi thì nghĩ 'Có chuyện gì với mình vậy?', vì tôi không mấy hào hứng. Tôi nghĩ điều đó có vẻ thô thiển".

Cô cũng nói thêm: "Tôi còn quá trẻ để phản đối chúng, vì vậy tôi chỉ giả vờ rằng mình hào hứng và làm theo họ sắp đặt. Nhưng phải nói thẳng là quy trình trên không phải kiểu trò chơi quyền lực gì đâu. Không ai cố tỏ ra tồi tệ hay làm tổn thương tôi. Đó chỉ là một thời điểm khác và bây giờ chúng ta đã có những cách khác nhau".

Nói thêm về The Idea of You, Hathaway cho biết thay vì phải hôn vô số người, mỗi diễn viên tham gia casting sẽ được yêu cầu chọn một bài hát mà họ nghĩ nhân vật của mình sẽ yêu thích, sau đó hai người sẽ cùng khiêu vũ, ứng tác một chút. Kiểu như "chúng tôi ngồi cạnh nhau như thể vừa mới ăn tối hoặc đi dạo hay gì đó về, sau đó chúng tôi chơi nhạc và khiêu vũ cùng nhau", cô nói.

Tái hiện phân cảnh khiêu vũ là yêu cầu để chọn bạn diễn phù hợp trong The Idea of You Variety

Trong The Idea of You, nam diễn viên Nicholas Galitzine đã giành được vai sau khi chọn một bài hát của nhóm Alabama Shakes để nhảy cùng Hathaway. Cô miêu tả anh là "quá hoàn hảo" ngay khi mới bước vào phòng. Nữ diễn viên cho biết: "Cả hai đã rất thoải mái. Tôi nghe thấy giọng của Brittany Howard – giọng hát chính của ban nhạc, và tôi bắt đầu mỉm cười. Có thể vì thấy tôi cười nên cậu ấy rất thư giãn, và chúng tôi bắt đầu khiêu vũ. Không ai phải diễn hay làm gì trái với cảm xúc cả. Sau đó tôi nhìn sang và thấy Michael Showalter, giám đốc sản xuất đang cười rạng rỡ, và tôi biết đã tìm thấy người phù hợp".

The Idea of You đã được ra mắt và nhận được nhiều đánh giá tích cực tại Liên hoan phim SXSW vào tháng trước. Bộ phim dự kiến sẽ được phát trực tuyến trên nền tảng Amazon Prime Video vào ngày 2.5 tới.