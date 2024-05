Lý do Anne Hathaway cai rượu

Anne Hathaway tiết lộ quyết định bỏ rượu trong lần xuất hiện trên Ellen DeGeneres Show; giải thích vào thời điểm đó, cô nói rằng vì muốn xuất hiện tỉnh táo với con trai nhỏ của mình.

Anne Hathaway cai nghiện rượu hơn 5 năm CNN

Trong một cuộc phỏng vấn mới với The New York Times, sao phim The Dark Knight Rises đã suy ngẫm về sức khỏe và tuổi 40 của mình.

"Có rất nhiều thứ khác mà tôi xác định là những cột mốc quan trọng. Tôi thường không nói về điều đó, nhưng tôi đã cai rượu hơn 5 năm rồi. Đối với tôi, điều đó giống như một cột mốc quan trọng. Tuổi 40 như một món quà. Thực tế của vấn đề là tôi ngần ngại khi ai đó nói mình đã bước sang 'tuổi trung niên'. Tôi không biết đây có phải là tuổi trung niên hay không", cô nói với The New York Times trong cuộc phỏng vấn gần đây.

Nữ diễn viên cũng tiết lộ rằng cô có khả năng tham gia phần 3 của The Princess Diaries (Nhật ký công chúa). Tuy nhiên, Anne Hathaway xác nhận phần thứ 3 này không phải là lựa chọn hàng đầu vì loạt phim đó đã là quá khứ của cô.

Anne Hathaway và Nicholas Galitzine trong phim The Idea of You CNN

Bộ phim mới của Anne Hathaway - The Idea of You - sẽ ra mắt trên Prime Video vào ngày 2.5. Cô vào vai Solène, người mẹ đã ly hôn nhưng cuối cùng phải lòng một người đàn ông nổi tiếng trẻ hơn nhiều tuổi do Nicholas Galitzine đóng. Phim do Michael Showalter đạo diễn, chuyển thể từ tiểu thuyết lãng mạn cùng tên của Robinne Lee.

Trong tác phẩm điện ảnh kinh điển Les Misérables của đạo diễn Tom Hooper, Anne Hathaway vào vai Fantine - một phụ nữ hành nghề bán thân để kiếm tiền nuôi con, cuối cùng đã chết do bệnh lao vì quá nghèo. Vai diễn được giới phê bình và công chúng đánh giá rất cao, mang về cho cô hàng loạt giải thưởng điện ảnh danh giá, trong đó có giải Oscar ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, giải Quả cầu vàng, giải Nghiệp đoàn diễn viên màn ảnh và giải BAFTA.