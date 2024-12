Christopher Nolan khởi động bom tấn sử thi 'The Odyssey' cùng loạt sao hạng A

Hãng Universal thông báo chính thức trên trang X (tên cũ là Twitter) dự án điện ảnh The Odyssey của Christopher Nolan, có dàn sao đình đám như Matt Damon, Robert Pattinson, Tom Holland, Zendaya, Lupita Nyong’o, Anne Hathaway và Charlize Theron đóng, sẽ ra rạp vào ngày 17.7.2026.

Dự án chuyển thể từ trường ca Hy Lạp cổ đại cùng tên của thi hào Homer, kể về hành trình chàng Odysseus trở về quê nhà sau cuộc chiến thành Troy. Sau chiến trận, Odysseus phải trôi dạt nhiều năm trời, đối diện nhiều hiểm nguy trong khi vợ chàng - nàng Penelope xinh đẹp, ở quê nhà từng ngày mong ngóng chồng trở về.

Đạo diễn Christopher Nolan hiện có trong tay dàn sao hạng A đình đám của Hollywood khi chuyển thể tác phẩm sử thi cổ đại Odysseus của Homer ẢNH: REUTERS

So với các tác phẩm trước đây, dự án The Odyssey lần này do đạo diễn Christopher Nolan lèo lái được đánh giá là rất khác vì đạo diễn chạm tay vào chất liệu chuyển thể khác, cũng như tuổi đời của nguyên tác (được cho là ra đời vào khoảng thế kỷ thứ 8 trước Công nguyên). Sử thi của Homer, trước khi được chuyển thể lần nữa, trong thời gian dài đã là nguồn cảm hứng bất tận cho nhiều tác phẩm phim ảnh chuyển thể trên thế giới cũng như nhiều loại hình ngoài phim ảnh.

Trước đây, nhà làm phim Christopher Nolan ghi dấu ấn với những tác phẩm nổi tiếng như loạt phim Batman chuyển thể từ truyện tranh DC Comics, The Prestige chuyển thể từ tiểu thuyết của Christopher Priest và gần đây nhất là Oppenheimer chuyển thể từ quyển sách American Prometheus của các tác giả Kai Bird, Martin J. Sherwin (cũng như dựa rất nhiều vào chất liệu hiện thực như chính cuộc đời nhân vật). Thật khó tưởng tượng về điểm nhìn của Christopher Nolan khi ông chuyển thể bộ sử thi mang màu sắc hòa quyện giữa thế giới con người và thần linh, ma quỷ lẫn quái vật lên màn ảnh.

Về dàn nghệ sĩ góp mặt trong dự án, họ đều là những nghệ sĩ nổi tiếng, và đều là những cái tên bán vé của màn bạc, như Tom Holland đã quá nổi tiếng với vai Người nhện trong "vũ trụ điện ảnh" Marvel; Zendaya nếu lấy tác phẩm gần nhất có cô đóng chính và là bom tấn năm nay là Dune: Part Two; còn Matt Damon và Anne Hathaway trước đây cũng góp mặt trong các tác phẩm ăn khách của vị đạo diễn này.

Thông báo của Universal cho biết The Odyssey dự kiến ghi hình vào đầu năm sau. Theo nhà phát hành, dự án này của Christopher Nolan sẽ ghi hình ở nhiều nơi trên thế giới với công nghệ quay phim IMAX tân tiến, tiếp tục cho thấy mức độ "chịu chi" của đạo diễn và các nhà sản xuất cho dự án. The Odyssey là phim thứ 2 mà Christopher Nolan hợp tác với Universal.