Christopher Nolan nhận 100 triệu USD từ phim 'Oppenheimer' sau khi đoạt Oscar

Theo các nguồn tin, mức thù lao cuối cùng của Christopher Nolan cho bộ phim (kể về cuộc đời của nhà khoa học nổi tiếng J. Robert Oppenheimer và vai trò của ông trong việc chế tạo bom nguyên tử) lên đến 100 triệu USD. Con số đó bao gồm tiền lương, thù lao phụ trợ theo mức tăng doanh thu phòng vé và tiền thưởng cho 2 giải Oscar. Đại diện của nhà làm phim đã không trả lời yêu cầu bình luận của Variety.

Christopher Nolan nhận 2 giải Oscar hạng mục đạo diễn và nhà sản xuất của bom tấn Oppenheimer VARIETY

Bộ phim Oppenheimer của Universal giành được 7 giải Oscar, trong đó có các tượng vàng dành cho nam diễn viên chính Cillian Murphy và nam diễn viên phụ Robert Downey Jr.. Phim được thực hiện với kinh phí 100 triệu USD. Sau khi phát hành vào ngày 19.7.2023, hãng Universal đã kiếm được 958 triệu USD trên toàn thế giới - một số tiền khổng lồ nếu xét đến xếp hạng R (không dành cho khán giả dưới 17 tuổi) của Oppenheimer và thời lượng chiếu lên đến 3 giờ. Cả hai được coi là rào cản trong việc thu hút khán giả gia đình. Oppenheimer cũng đánh dấu là phim đoạt Oscar Phim hay nhất có doanh thu cao nhất kể từ The Lord of the Rings: The Return of the King năm 2004 (thu về 1,16 tỉ USD khi chiếu rạp).

Oppenheimer sẽ được phát hành lại tại 1.000 rạp ở Mỹ vào cuối tuần này với danh hiệu Phim hay nhất mới được vinh danh. Điều đó sẽ nâng tổng doanh thu phòng vé cuối cùng của bộ phim, vượt ngưỡng 1 tỉ USD, từ đó mang lại thêm phần thưởng cho đạo diễn.

3 nghệ sĩ đoạt giải Oscar: nhà quay phim Hoyte van Hoytema, Christopher Nolan và Cillian Murphy trên phim trường Oppenheimer IMDb

Giờ đây, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào những gì Christopher Nolan - người đã viết kịch bản, đạo diễn và sản xuất Oppenheimer - sẽ làm tiếp theo.

Một số người cho rằng anh sẽ làm lại phiên bản phim kinh dị bí ẩn The Prisoners, dựa trên loạt phim truyền hình những năm 1960 do Patrick McGoohan sáng tác và đóng vai chính. Nhưng dự án này đã biến mất khỏi tầm nhìn của Nolan khi AMC phát hành The Prisoners với 6 phần do Jim Caviezel trong vai đặc vụ xấu số Number Six cùng với diễn xuất của Ian McKellen và Ruth Wilson.

Warner Bros. và Universal là 2 hãng phim có nhiều khả năng chiếm ưu thế nhất trong cuộc đua giành lấy quyền phát hành tác phẩm của Nolan, nhưng nhà làm phim sẽ khó có thể rời bỏ Universal vì hãng đã giúp anh làm được điều mà Warner Bros. không bao giờ có thể làm được. Christopher Nolan từng thực hiện một số phim với Warners Bros., trong đó có Dark Knight (2008) được giới phê bình đánh giá cao.