Phim về cha đẻ bom nguyên tử 'Oppenheimer' của Christopher Nolan tung trailer

Đoạn trailer giới thiệu phim Oppenheimer dài đến 3 phút, có hai khung hình đen trắng và màu chạy xen kẽ nhau. Phim chuyển thể từ quyển sách đoạt giải Pulitzer là American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J.Robert Oppenheimer của các tác giả Martin Sherwin và Kai Bird, kể về cuộc đời của người được mệnh danh là cha đẻ của bom nguyên tử - J.Robert Oppenheimer. Oppenheimer là phim chuyển thể tiếp theo trong sự nghiệp của đạo diễn Christopher Nolan và là phim tiểu sử đầu tay mà ông thực hiện.

Tài tử Cillian Murphy vào vai Oppenheimer, người tạo được sự đồng tình lẫn những tranh cãi trong quá trình chế tạo bom nguyên tử UNIVERSAL

Tài tử Cillian Murphy hóa thân thành Oppenheimer, người gánh vác sứ mệnh dẫn đầu các nhà khoa học chế tạo bom nguyên tử trong dự án The Manhattan (The Manhattan Project) cho Mỹ trong Thế chiến thứ hai. Sau đó, nhân vật này đã được bổ nhiệm đứng đầu Ủy ban Năng lượng Hạt nhân Mỹ (United States Atomic Energy Commission).

J.Robert Oppenheimer là nhân vật lẫy lừng trong giới vật lý. Ông được đề cử 3 giải Nobel Vật lý trong khoảng thời gian từ năm 1946 đến năm 1967, nhưng không thắng bất kỳ giải nào cho đến khi qua đời vào năm 1967.

Trailer có nhiều khung hình đen trắng UNIVERSAL

Đoạn trailer cho thấy hàng loạt gương mặt diễn viên đình đám cùng diễn xuất trong phim Oppenheimer lần này. Minh tinh Emily Blunt đóng Katherine Oppenheimer, một nhà khoa học, người đóng một vai trò rất quan trọng đối với Oppenheimer trong việc hình thành nên ý tưởng chế tạo bom nguyên tử. Matt Damon vào vai Leslie Groves, người đứng đầu quân đội và chịu trách nhiệm điều hành, quản lý toàn bộ diễn biến của dự án The Manhattan. Bên cạnh đó còn có tài tử Robert Downey Jr. hóa thân vào vai Lewis Strauss, người ở phe đối nghịch với Oppenheimer trong việc chế tạo bom nguyên tử trong thập niên 1940.

Poster phim Oppenheimer UNIVERSAL

Ngoài ra dự án còn quy tụ các diễn viên khác như Florence Pugh, Rami Malek, Benny Safdie, Tom Conti... Đặc biệt, Tom Conti hóa thân thành vai nhà bác học Albert Einstein trong phim.

Dự án thứ 12 trong sự nghiệp chỉ đạo của Christopher Nolan cho thấy quy mô về đề tài lẫn sự đồ sộ của dàn diễn viên tham dự. Oppenheimer là phim tiếp theo mà đạo diễn sinh năm 1970 chạm đến vấn đề chiến tranh sau tác phẩm gây tiếng vang trước đó là Dunkirk (2017). Phim Oppenheimer dự kiến ra mắt khán giả toàn thế giới vào ngày 21.7 năm nay.

Trailer phim Oppenheimer