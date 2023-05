'Vệ binh dải ngân hà 3' thu 282 triệu USD, 'xưng vương' phòng vé Trung Quốc

Phần phim thứ 3 trong thương hiệu Vệ binh dải ngân hà do James Gunn chỉ đạo, sau 3 ngày cuối tuần đầu tiên xuất xưởng đã thu về số tiền 114 triệu USD ở thị trường Bắc Mỹ, tổng doanh thu toàn cầu là 282 triệu USD. Bom tấn The Super Mario Bros. Movie, tuần trước đứng đầu bảng doanh thu tại Bắc Mỹ, nay rơi xuống hạng 2 với 18,6 triệu USD vào các ngày cuối tuần, đưa tổng doanh thu lên đến 518,2 triệu USD và doanh thu toàn cầu là 1,16 tỉ USD.

Phim Vệ binh dải ngân hà 3 đang có doanh thu tốt trên thế giới MARVEL

Bên ngoài Bắc Mỹ, Vệ binh dải ngân hà 3 đứng nhất tất cả các thị trường từ châu Âu sang châu Á, theo Hollywood Reporter. Phim thu tổng cộng 168,1 triệu USD từ 52 thị trường. Trong đó, phim dẫn đầu phòng vé Trung Quốc với số tiền vé bán ra là 28,1 triệu USD, tại Anh thu 14,7 triệu USD, Hàn Quốc thu 13,6 triệu USD, Mexico là 13 triệu USD và Pháp là 8,2 triệu USD.

Nếu nhìn riêng thị trường tỉ dân Trung Quốc, số tiền mở màn 28,1 triệu USD của phần 3 này không bằng phần 2, khi phần phim này thu về số tiền 49 triệu USD. Còn ở thị trường Hàn Quốc, Vệ binh dải ngân hà 3 có doanh thu mở màn cao hơn phim The Super Mario Bros. Movie.

Hai phần phim trước của thương hiệu Vệ binh dải ngân hà, phát hành lần lượt vào các năm 2014 và 2017, thu lần lượt số tiền mở màn là 94,2 triệu USD và 146,2 triệu USD tại phòng vé Bắc Mỹ. Nếu xét về mức chấm trên Rotten Tomatoes, phần 3 nhận mức chấm 81%, thấp nhất trong cả series. Phần 1 nhận mức 92% còn phần 2 nhận mức chấm 85%.

Vệ binh dải ngân hà 3 nhận nhiều lời khen "có cánh" trên Rotten Tomatoes, tuy mức chấm của phim chỉ 81% - thấp nhất trong cả thương hiệu MARVEL

Phim Vệ binh dải ngân hà 3 đánh dấu sự tái hợp của đạo diễn James Gunn và các diễn viên như Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, Sean Gunn, Bradley Cooper và Vin Diesel. Dự án có sự tham gia của các diễn viên mới như Chukwudi Iwuji vai High Evolutionary và Will Poulter vai Adam Warlock. Phần 3 là phần cuối cùng của cả thương hiệu, đồng thời là lời từ giã của James Gunn khỏi loạt phim Vệ binh dải ngân hà.

Xếp sau Guardians of the Galaxy Vol. 3, The Super Mario Bros. Movie là phim ma cây Evil Dead Rise của đạo diễn Lee Cronin vừa chạm mốc doanh thu 100 triệu USD toàn cầu. Ở Bắc Mỹ, phim này thu 54,1 triệu USD. Xếp thứ tư cũng tại thị trường này là phim Are You There God? It’s Me, Margaret với số tiền 12,6 triệu USD; thứ 5 là phim Love Again với số tiền thu về là 2,4 triệu USD.