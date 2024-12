Mỹ nhân phim 'Oppenheimer' khoe diện mạo khác lạ, công khai không phải phụ nữ

Hình ảnh mới nhất của Emma Dumont ẢNH: INSTAGRAM NV

Trên Instagram, Emma Dumont gây bàn tán khi xuất hiện với hình ảnh tóc ngắn, để mặt mộc, trông có nét nam tính hơn, khác với vẻ ngoài ngọt ngào, quyến rũ trước kia. Sao phim Oppenheimer cũng đổi tên trên tiểu sử thành Nick Dumont và công khai dùng đại từ "they/them"(họ) thay vì she/her (cô ấy). Đại diện của nghệ sĩ 9X chia sẻ với TMZ: "Dumont xác định mình là transmasculine non-binary (chuyển đổi nam tính phi nhị nguyên giới). Tên dùng trong công việc của diễn viên vẫn là Emma Dumont nhưng họ sẽ dùng tên Nick với bạn bè, gia đình".

Emma Dumont chưa từng chia sẻ về vấn đề giới tính trước đây. Tuy nhiên, người đẹp 30 tuổi đã chia sẻ hình ảnh để tóc pixie từ tháng 5.2024 và xuất hiện với diện mạo phi giới tính kể từ đó. Transmasculine mà phía Dumont nhắc đến được coi là thuật ngữ bao quát dành cho bất kỳ ai được xác định là nữ khi sinh ra nhưng có biểu hiện giới tính hoặc bản dạng giới tính là nam.

Diện mạo quyến rũ, nữ tính của diễn viên 9X trong quá khứ ẢNH: INSTAGRAM NV

Emma Dumont sinh tại Mỹ và bắt đầu hoạt động vào năm 2009, được biết đến với vai trò diễn viên, người mẫu, vũ công. Ngôi sao 9X được nhiều người biết đến nhờ vai diễn trong loạt phim Bunheads (2012 - 2013) rồi ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm điện ảnh lẫn truyền hình: Starving in Suburbia, What Lies Ahead, Wrong Turn, Aquarius, Tagged, The Gifted… Năm ngoái, Emma Dumont gây ấn tượng khi xuất hiện cùng tài tử Cillian Murphy và loạt sao danh tiếng trong Oppenheimer - "bom tấn" thắng 7 giải Oscar.

Sắp tới, người đẹp xuất hiện trong phần tiếp theo của bộ phim kinh dị New Me - tác phẩm mà Dumont được trả thù lao cao nhất. Dự án đã hoàn tất việc quay phim nhưng vẫn chưa ấn định thời gian phát hành.

Emma Dumont đang là diễn viên triển vọng ở Hollywood ẢNH: AFP

Trước Emma Dumont, nhiều ngôi sao cũng từng công khai vấn đề giới tính, xu hướng tính dục: JoJo Siwa, Miley Cyrus, Chappell Roan, Renee Rapp, Demi Lovato… và nhận về nhiều lời bàn tán từ công chúng.

Emma Corrin từng chia sẻ về những phản ứng mà mình nhận được kể từ khi công khai xu hướng tính dục vào năm 2022. Sao phim Deadpool & Wolverine cho biết: "Sự chỉ trích thậm tệ hơn tôi đoán. Mặc dù chúng ta thích nghĩ rằng mình đang sống trong một xã hội tiến bộ nhưng nhiều thứ mà chúng ta đang chứng kiến lại ngày càng thụt lùi". Corrin tiếp tục: "Mọi người theo dõi tôi vì họ đã xem thứ gì đó mà tôi tham gia trong đó. Họ nghĩ tôi là một kiểu người nào đó và sau đó họ biết tôi thực sự là ai, tôi thể hiện như thế nào. Và tôi sẽ không bao giờ hiểu tại sao. Bạn đang làm tổn thương ai khi bạn là chính mình? Tại sao tôi lại gây tranh cãi?".