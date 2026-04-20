Cuộc sống của diễn viên Hồng Ánh ở tuổi 48

Hồng Ánh xuất hiện tại buổi ra mắt phim Đại tiệc trăng máu 8 của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh. Trong phim, cô đảm nhận vai Chung Sở Hồng Ánh. Thời gian gần đây, nữ diễn viên liên tục xuất hiện trong nhiều dự án điện ảnh với hình ảnh mới mẻ. Nếu trước kia cô khá thận trọng trong việc nhận lời mời, thì hiện tại, nữ diễn viên cởi mở hơn với nhiều dạng vai khác nhau.

Chia sẻ về sự thay đổi này, Hồng Ánh cho biết thị trường phim Việt những năm gần đây có nhiều chuyển biến tích cực. “Trước đây, tôi từng từ chối nhiều lời mời vì lịch không phù hợp hoặc cảm thấy các vai diễn có phần giống nhau. Nhưng vài năm trở lại đây, các nhân vật phong phú hơn, khiến tôi muốn thử sức”, nữ diễn viên nói.

Diễn viên Hồng Ánh tích cực trở lại màn ảnh với nhiều vai diễn đa dạng sau thời gian tập trung cho sân khấu và kinh doanh Ảnh: ĐPCC

Theo Hồng Ánh, điều quan trọng nhất khi nhận lời không nằm ở việc vai lớn hay nhỏ. “Những vai diễn gần đây mang lại cho tôi cảm giác mới mẻ, thuộc những thể loại mà trước giờ tôi chưa từng thử như kinh dị hay hành động, trong khi sở trường của tôi vốn là tâm lý gia đình”, Hồng Ánh chia sẻ.

Bên cạnh đó, Hồng Ánh cũng thẳng thắn nhìn nhận thực tế rằng không có nhiều kịch bản dành cho nữ chính ở độ tuổi trung niên. Vì vậy, khi gặp được một nhân vật thú vị, cô sẵn sàng nhận lời, bất kể thời lượng xuất hiện trên màn ảnh.

Cuộc sống của Hồng Ánh và chồng doanh nhân

Dù lịch làm việc bận rộn, nữ diễn viên cho biết cô vẫn giữ được sự cân bằng trong cuộc sống. Doanh nhân Nguyễn Thanh Sơn (chồng của Hồng Ánh) được Hồng Ánh nhắc đến như một điểm tựa quan trọng. Theo nữ diễn viên, chồng cô hiểu rõ đặc thù công việc của vợ, có lúc cô rất rảnh nhưng cũng có giai đoạn bận rộn kéo dài.

Để giữ sự kết nối trong những ngày xa nhà vì công việc, cả hai duy trì thói quen nhắn tin, gọi điện mỗi ngày. Đặc biệt, bữa sáng được Hồng Ánh xem là “khoảng thời gian vàng” của gia đình. Hai vợ chồng thường dậy sớm để cùng ăn sáng và trò chuyện về kế hoạch công việc hay những điều diễn ra trong ngày. “Nếu buổi tối không thể ăn cùng nhau thì bữa sáng chính là lúc kết nối”, cô chia sẻ.

Ở tuổi 48, Hồng Ánh duy trì cuộc sống cân bằng giữa nghệ thuật, gia đình Ảnh: FBNV

Trong đời sống vợ chồng, nữ diễn viên chọn cách thẳng thắn chia sẻ khi có điều chưa hài lòng. Tuy nhiên, cô luôn chú trọng cách thể hiện. “Nếu nói với thái độ bực bội thì người nghe sẽ khó tiếp thu. Còn khi mình chia sẻ với tinh thần tích cực, mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn”, Hồng Ánh bộc bạch.

Tự nhận mình không phải mẫu phụ nữ nhẹ nhàng hay lãng mạn theo kiểu truyền thống, Hồng Ánh cho biết cô thích hành động hơn lời nói. Trong khi đó, chồng cô lại là người ít nói, đôi khi chọn cách im lặng. Chính sự khác biệt này, theo cô, lại giúp cả hai bổ sung cho nhau.

Ngoài công việc và gia đình, Hồng Ánh còn dành nhiều tâm huyết cho việc chăm sóc thú cưng. Theo Hồng Ánh, việc cùng nhau chăm sóc thú cưng cũng giúp vợ chồng cô thêm gắn kết. Sau mỗi ngày làm việc, cả hai lại cùng nhau chăm sóc “các thành viên đặc biệt” trong gia đình như một cách thư giãn và kết nối.

Ở tuổi 48, Hồng Ánh không chỉ là một diễn viên đang tìm kiếm những thử thách mới trong nghề, mà còn là người phụ nữ biết cân bằng giữa sự nghiệp, gia đình và những giá trị cá nhân. Với cô, điều quan trọng nhất không phải là chạy theo số lượng, mà là hành trình không ngừng làm mới bản thân và giữ gìn những điều ý nghĩa trong cuộc sống.