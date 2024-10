AMD Ryzen AI 300 qua mặt Intel Core Ultra 200V khi thử nghiệm trên Linux

Intel Core Ultra gặp khó khăn trên Linux

Trang web Phoronix đã thực hiện thử nghiệm so sánh hiệu năng giữa các bộ vi xử lý của Intel và AMD, nổi bật với mẫu Intel Core Ultra 7 256V trên ASUS Zenbook S14 và AMD Ryzen AI 9 HX 370 cùng Ryzen AI 9 365 trên Zenbook S16. Dù không hỗ trợ chính thức trên Linux, Intel đã phát hành cập nhật cho nền tảng Lunar Lake. Khám phá sự khác biệt giữa các bộ vi xử lý này và cách chúng hoạt động trên các thiết bị hiện đại.

Điểm số gần đây của dòng vi xử lý Intel Core Ultra 200V không được như kỳ vọng ẢNH: INTEL

Kết quả của hơn 300 bài kiểm tra cho thấy, Core Ultra 7 256V chỉ thắng thế trong một số ít bài kiểm tra như mã hóa, đọc ngẫu nhiên, mã hóa video và xử lý các tác vụ Python, Perl, JSON. Tuy nhiên, CPU của Intel lại thua Ryzen AI 300 vượt trội đến gấp 1,6 lần. Trung bình, AMD Ryzen AI 9 365 nhanh hơn 57% so với 256V trong các bài kiểm tra tổng thể.

Nguyên nhân giúp AMD Ryzen AI 300 đạt được điểm số cao

Không chỉ thua kém trước AMD, Lunar Lake còn gặp khó khăn khi so sánh với các dòng vi xử lý cũ hơn của chính Intel. Ví dụ, Core Ultra 7 155H, dựa trên kiến trúc Meteor Lake, vượt qua 256V với hiệu suất trung bình cao hơn 24%. Thậm chí, mẫu Alder Lake Core i7-1280P từ năm 2022 cũng cho kết quả nhỉnh hơn so với 256V. Tuy vậy, Core Ultra 7 256V vẫn thể hiện tốt hơn một chút khi so sánh với Core i7-1185G7, một sản phẩm thuộc dòng Tiger Lake ra mắt năm 2020.

Dù hiệu suất tổng thể không khả quan, Core Ultra 7 256V vẫn có một số điểm sáng. CPU này tiêu thụ ít điện năng và đạt kết quả tốt trong các bài kiểm tra đơn luồng. Tuy nhiên, hiệu suất giảm rõ rệt khi gặp các tác vụ yêu cầu nhiều luồng, một phần do Lunar Lake chỉ có bốn nhân hiệu năng cao (P-core) và bốn nhân hiệu năng thấp (E-core), trong khi các mẫu CPU khác như 155H và 1280P sở hữu nhiều nhân hơn.

AMD Ryzen AI 300 có khả năng xử lý các tác vụ nặng khá tốt qua các bài thử nghiệm trên Linux ẢNH: AMD

Phoronix cũng nhận định nguyên nhân của sự chênh lệch hiệu suất này có thể đến từ thiết kế chip, sự thiếu tối ưu hóa trên Linux hoặc các vấn đề về firmware của laptop. Khi thử nghiệm trên Zenbook S14, mẫu vi xử lý cao cấp hơn là Core Ultra 9 288V lại cho kết quả kém hơn so với mẫu 258V, điều mà Intel cho biết là do lỗi BIOS của máy.

Những kết quả này tiếp tục đặt ra câu hỏi về khả năng tương thích và hiệu suất của dòng CPU mới từ Intel đối với hệ điều hành Linux, trong khi AMD Ryzen AI 300 vẫn duy trì ưu thế mạnh mẽ trong các tác vụ xử lý nặng.